“Chicotito”

+ No llegará a ninguna parte la costosa consulta

+ Capricho de AMLO de 500 millones de pesos

+ Además no debe consultarse la aplicación de la ley

+ Sospechan con razón, pero sobra la consulta

+ Gonzalo mandará a José Ramón por los chescos

“La consulta del primero de agosto, una vil y costosa ocurrencia presidencial…”

Juan Camaney

Los abogados encuentran tan vaga la pregunta que se hará en la consulta del primero de agosto para castigar a los expresidentes que, temen, al final, no se podrá sancionar a nadie, a nadie. No habrá formas de accionar contra nadie…..CAMBIO.- Presidencia de la República o la 4T había preparado un texto mediante el cual se preguntaría a los mexicanos si estaban de acuerdo en que se castigue a los expresidentes por tanta tropelía, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación cambió el texto y lo dejó tan a la deriva, tan al garete, que al final nadie le entiende…..TRABALENGUAS.- “Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender acciones de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminadas a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas…”. Ese es el texto que se consultará el día primero de agosto, texto que, sobra decir, no dice nada. No aclara nada, independientemente de las razones que pudiera tener tanto Presidencia de la República como la 4T para accionar contra los infames exmandatarios que han pasado por esta nación. Pregunta la interrogante si estás de acuerdo en que se castiguen, y nuestra legislación es por de más clara cuando se trata de un infractor. No debe preguntarse ni consultarse, debe aplicarse la ley y sancionar a quienes la han violado. Por eso muchos piensan que no debió programarse la tal consulta, amén de los más de 500 millones de pesos dispuestos para gastar el primer domingo de agosto, y para que al final la tal pregunta sea más ambigua y disímbola que ni los mismos postulantes la entienden. Habla la pregunta de “actores políticos”, pero no asoma ni tantito la posibilidad de que hayan sido los presidentes en turno los que emitieron las tales decisiones. Una vacilada que, si no la componen tantito, redundará en un fracaso monumental, muy a pesar de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo muchas veces y a los cuatro vientos al inicio de su mandato, que no voltearía hacia atrás, que no se distraería para no perjudicar sus planes, y está haciendo exactamente todo lo contrario, está distrayendo todo por buscarle a los expresidentes y sus secuaces. Que seguramente les encontrarán muchas irregularidades, dado que las cometieron y no pueden ocultarse. La aplicación de la regla no tiene por qué consultarse ni proponerse, es demagogia pura para ganar indulgencias políticas tan necesarias por estos tiempos…..ÉPALE.- Está científicamente comprobado que la política no es el mejor escenario para la soberbia, para la petulancia y la altivez, pero ayer Christian Salazar se llenó la boca elogiando a Alejandro González Yáñez, mejor identificado en la Lucio Caguamas como Gonzalo, de quien advirtió ocupará a José Ramón Enríquez, Marcos y Juan Cruz y a Gustavo Pedro Cortez para que le traigan los chescos. Se han dado tragedias en política que muchos de esos soberbios tuvieron que retirarse sin entender qué pasó, si tanto lo quería el pueblo, cómo es que al final le dio la espalda. La política, dicen otros, no tiene enemigos pequeños. En política, cualquiera puede echarle a perder la tarde a los trinchones, y muchas de las veces, con algo de inteligencia, de astucia, de movilidad, no precisamente con dinero, porque a veces el dinero hay que saber gastarlo, cómo y dónde gastarlo. Ojalá que a Christian le quede algo de cordura y cortesía política que es necesario para entenderle a ese negocio, de lo contrario, si no lo entiende, está frito…..ORDEN.- La reacción de Salazar, dicen, pudo ser consecuencia al “cuchareo” y “manoseo” de las encuestas de TResearch que José Ramón y su club de fans están festinando en redes sociales. No hay seguridad de que sea la gente de Enríquez quien esté manipulando los números, pero sospechan que todo viene del exalcalde…..TOPETEO.- Es uno de los primeros escarceos que se registran en la temporada. Las cosas apenas empiezan en Morena, y se generalizarán pronto, quizá más pronto de lo que se estima, aunque como dice hoy Edgardo Burciaga: No por mucho madrugar amanece más temprano…..BISNES.- No me descarto ni para ir al cielo, dice Manuel Espino, y dice bien, porque por más que quisiera, no aparece en ningún estudio con posibilidades para llegar a una candidatura. Los negocios de Manuel están bien identificados, aparecen justo cuando los partidos está acomodando sus fichas. Hace mucho que viene procediendo de esa forma con extraordinarios resultados, si no políticos, por lo menos económicos a buen nivel…..ACOMODOS.- Mientras, Hugo Rosales Badillo sigue deshojando la margarita para decidir hacia dónde ganar, aunque tiene opciones bastante interesantes y atractivas con las distintas fuerzas políticas que pronto saldrán a buscar votos, pero una cosa es definitiva: El 4% de los votos que obtuvo Redes Sociales Progresistas en Durango le devolvieron el alma al cuerpo y, ahora, para que lo paren va a estar complicado. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

