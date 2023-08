+ Auditoría Superior durmió durante seis años

+ Apenas está despertando, dice Luis E. Benítez

+ Esa y otras oficinas debían desaparecer pero ya

+ Malo: AMLO reta a la Suprema Corte

+ Profundo dolor por la muerte de “Varguitas”

“Ninguno de los cientos de empleados de auditorías y fiscalías vieron el saqueo pasado…”

Juan Camaney

La Auditoría Superior de Hacienda no hizo un solo señalamiento por alguna irregularidad cometida en el gobierno pasado y, desde que se instaló la oficina, apenas suma unas cinco o seis inconformidades….VERGÜENZA.- Tal vez cientos de empleados y funcionarios de la susodicha dependencia han vegetado por lustros haciéndole como que trabajan a pesar de que se les paga muy bien…..LIMPIA.- Mirando sobre todo el pasado gobierno, alguien de peso, diputado, senador, regidor o gobernador debía inventar algún mínimo de trabajo a esas dependencias que por lo general son alcahuetes de una bola de indecentes…..MEMORIA.- Es que tanto las auditorías como las fiscalías anticorrupción, además de otras cinco o seis dependencias disque fiscalizadoras, que cuidan pues el dinero ajeno, nunca han servido para nada. No debían existir y menos sostener a tanto holgazán, ya no digamos hoevones. Ojalá apareciera alguien con los tamaños, o no, mejor dicho, con los pantalones, para que desaparezcan esas cuevas de inútiles que no sirven más que para gastar el dinero de nuestros impuestos. Solo que, no lo verán mis ojos. Seguiremos viendo, como Luis Enrique Benítez, un puñado de oficinas inservibles que sin embargo cuentan con decenas o cientos de empleados cuyo papel principal sería el de descubrir las raterías que se produjeron por cantidades industriales en el pasado gobierno, pero que nunca encontraron nada, nunca señalaron nada y tampoco se les va a hacer nada…..S.O.S…- No es cosa menor que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté retando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si fuese real nuestro Estado de Derecho, las decisiones del alto cuerpo colegiado debían acatarse sin discusión. La Corte es uno de los tres poderes de la unión y, ninguno, está bajo la tutela de los otros. Ese es el verdadero estado de derecho, pero que el jefe de la nación se atreva a retar públicamente a la Corte ya estuvo malo. Se está brincando cualquier exceso de los muchos que tentaron a los expresidentes. Alguien que entienda algo de derecho sabe que las decisiones de la corte se acatan, se respetan y no se discuten, pero en el caso tanto el mandatario como sus fans salen a preguntar si un juez o una gobernadora pueden cancelar los libros de texto. Nosotros le respondemos que sí, que en el Estado de Derecho tienen que acatarse sus decisiones, así ha sido siempre y así tiene que ser siempre. Nos guste o no nos guste…..MUERTE.- Profunda consternación nos dejó el fallecimiento del periodista Miguel Ángel Vargas Quiñones, de 73 años de edad, quien murió cuando más intentaba conservar la existencia. Quizá en su muerte dejó algún sabor de boca agradable, pues dejó de sufrir por el terrible padecimiento que lo llevó a su fin. Tuvimos en suerte convivir y compartir por muchos años la brega periodiquera que tanto procuró Vargas Quiñones. Nuestro abrazo solidario a Chelito Carrete, su esposa, a sus hijas Bárbara y Carmina y a todos los que le sobreviven. Entender, sin embargo, y aunque es algo que no se admite, es decisión de Dios y nada más Él sabe por qué pasan las cosas. Ojalá que donde se encuentre ahora el Lic. Miguel Ángel Vargas Quiñones esté disfrutando como lo hizo en la tierra cubriendo las una y mil competencias atléticas que se atravesaron en su camino…..PARADAS.- Ya, en serio. No se burlen, pero díganme por favor qué hace la archirrecontra inteligente Wendy, pues aunque el nombre es muy común en nuestros días, no vemos a ninguna que destaque en la farándula, en la danza, el teatro o en algún deporte. En serio, díganme qué hace “La Wendy” como para creer que los periodistas internacionales le están siguiendo los pasos para que les responda algunas preguntas. Caso parecido a las multimillonarias Kardashian, pues no se les conoce por la actuación, el canto, el atletismo o nada de eso, pero se pasean por el mundo como si en verdad fueran la octava maravilla…..ÉPALE.- Un poco tarde, pero ya reaccionaron funcionarios turísticos respecto al desaire que nos hizo Mexicana de Aviación, puesto que antes la diputada Marta Arreola hasta llamó a rueda de prensa para asegurar que Durango sería uno de los puntos de contacto en tierra de la renaciente aerolínea militar, pero…el pero de siempre, a la hora que la Secretaría de la Defensa Nacional anunció las rutas que tendrá Mexicana, hicieron a un ladito, no mucho, pero sí nos apartaron de la ruta de las posibilidades, de modo que le mintieron a Marta y luego ella nos mintió a nosotros. Aunque, dicho sea de paso, ni siquiera alcanzó Torreón, no obstante el volumen poblacional que radica en aquella región y que en un momento dado tendría más perspectivas que Durango, así es. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

