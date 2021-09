+ Julión Álvarez encabezará festejos de independencia

“Si se puede, que no haya grito de Independencia en casa para que tampoco haya contagiados por covid-19”

Dr. Sergio González Romero

Julión Álvarez encabezará esta noche el elenco artístico que dará realce a las fiestas de Independencia. El problema es que cantará solo para unas 80 personas, y los demás nos quedaremos como el chinito, nomás milando…..RUIDO.- Mucho ruido se hizo esta mañana cuando el gobernador José Aispuro anunció la presentación de Julión. Motivó a muchos de los presentes, pero desanimó a los demás cuando se dieron a conocer las reglas: Han sido invitadas nada más 80 personas, de ahí en más nadie podrá colarse a la esperada velada artística, para que ni se acerquen…..FUERA.- Anotar que el mismo gobernador Aispuro anunció en primera instancia que entre los invitados estaría su gabinete de primer nivel. Quién sabe qué pasó, quizá en las sumas resultó una concurrencia mayor a la capacidad del Museo Francisco Villa y empezaron a correrse las cancelaciones. Los primeros en bajarse del camión son los integrantes del gabinete de primer nivel del mandatario estatal, a quienes él mismo invitó temprano, pero luego los desinvitó quizá para no hacer grande el montón…..MONTÓN.- Si el problema sigue siendo evitar las aglomeraciones para contener los contagios de covid 19, en realidad nunca debió contratarse a Julión y hasta se habrían ahorrado los seis millones de pesos que cuesta su presentación. Bueno, a nosotros nos dijeron temprano que ese es el cobro mínimo de Julión por presentación. Su base tarifaria del gustado cantante parte de los 6 millones, pero baja cuando no se cobra a los asistentes. Entonces el cobro desciende a 3 millones de pesos, por tanto son seis o tres millones los que pudo ahorrarse y de paso evitar cualquier posibilidad de contagios…..TOMATAZOS.- No habrá posibilidad de amontonamiento o de aglomeración que exponga a la gente al contagio. La ceremonia oficial será transmitida por la televisión y redes sociales. Nadie podrá acceder a la plaza IV Centenario, de modo que la actuación de Julión también podrá disfrutarse desde casita y sin ningún riesgo de algún tomatazo o, peor aún, de un olotazo de los muchos que vuelan, como es costumbre, la noche del 15 de septiembre…..FIESTAS.- La idea es que todos podamos celebrar nuestras fiestas de Independencia desde casita, por la televisión o por redes, precisamente para evitar amontonaderos que expongan a los asistentes al coronavirus o a otras calamidades…..SILENCIO.- No obstante que distintos negocios están ofreciendo cenas especiales para esta noche, en términos generales muchos restauranteros se han abstenido, creen que la gente no saldrá de casa por los riesgos bien conocidos y prefieren no perder más de lo que ya ha dejado la terrible enfermedad. Sí habrá cena en distintos negocios, repetimos, pero nada qué ver con las fiestas ruidosas que se desarrollaban para esta noche en los distintos comederos públicos en otros tiempos, incluyendo clubes sociales y de servicios …..PUNTILLA.- La cancelación del programa de uniformes escolares también representa la puntilla o el tiro de gracia a los talleres que por años se mantuvieron de la confección de los uniformes. Este será el segundo año en que no producen la indumentaria escolar, de modo que están a punto de la quiebra o de plano quebrados, pues si no tienen trabajo, tampoco tienen ingresos y sin ingresos no puede vivir nadie. Ojalá que pronto se le encuentre la salida a tan grande problema y que los talleres regresen a la actividad lo antes posible, sobre todo antes de la extinción de esa actividad…..BILLETES.- El dinero que se utilizaría en los uniformes escolares se ha empleado en la reparación de las escuelas y en la adquisición de gel antibacterial, alcohol y otros productos de limpieza o de higienización para reabrir los planteles al alumnado, no obstante que desde el principio los profesores estuvieron renegando por las pobrezas o la nada que les repartieron para la limpieza de las escuelas, de modo que…..ALTO.- El doctor Sergio González Romero, secretario de Salud, llama a los duranguenses a evitar aglomeraciones que pongan en peligro a los concurrentes. Tenemos que seguir considerando con seriedad el peligro de contagio por covid 19. El riesgo de contaminación lo tenemos todos a la vuelta de la esquina, donde menos se lo espera uno. Aun cuando ya hayamos recibido la doble dosis de vacuna, somos susceptibles de contraer el mal, por lo que se sigue pidiendo a todo mundo que se cuide, que siga protegiéndose en el entendido de que al cuidarse cuidará a todos sus semejantes, independientemente de si ya se vacunó o no. Anotar, sin embargo, que el 98 por ciento de los enfermos en los hospitales por coronavirus no ha sido vacunado y, de los vacunados, la gran mayoría se recupera sin mayor problema en el corto tiempo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

