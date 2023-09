+ Hoy hace 209 años nació la libertad en México

“Razones hay para festejar esta noche el 209 aniversario de nuestra independencia, pero que sea con orden y sin afectaciones…”

Juan Pueblo

Estamos de fiesta, hoy los mexicanos celebramos un año más de independencia. La madrugada del 16 de septiembre de 1810 una revuelta encabezada por el cura don Miguel Hidalgo y Costilla logró desprenderse del yugo de España…..FIESTA.- La celebración de esta noche tiene que ver con el Grito de Dolores o solamente “El Grito” en el que los mexicanos sacamos la euforia guardada para subrayar ruidosamente nuestra libertad y, sobre todo, nuestro amor a la patria…..MEMORIA.- Las fiestas que inician esta noche sirven para recordarnos de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuándo lo lograremos. Esta noche, los mandatarios en el país, los estados y los municipios nos harán sacar la exclamación libertaria de lo más adentro de nuestros corazones…..TIEMPO.- Hoy, hace 209 años México dejó de ser colonia de España, pasó a la libertad que nos habían arrebatado a la mala, y de manera sangrienta los europeos. Nace ahí la euforia, la alegría, el amor por la patria que tenemos que festejar siempre, y no olvidar nunca por qué tanto ruido. Eso y más merece nuestra libertad…..RUIDAJO.- Ruidajo el que se cargan los “morenos” con su intención de suicidio político al insistir que deben derribar la casa de Xóchitl Gálvez, construida hace cincuenta años o más en la apariencia en terrenos ilegales. Si llegaran a tirar dicha casa, bonita o barata o como sea, Morena estará firmando con mucha anticipación su sentencia de muerte. Ya le han bajado a sus ansias moreniles, pero por ahí hay alguien que no quita el dedo del renglón y sigue exigiendo que antes de que otra cosa suceda echen abajo el domicilio de Xóchitl. Es más, hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus seguidores que se olviden del tema, que no le muevan, porque de lo contrario seguirán haciendo mártir a la abanderada del Frente Amplio por México, y es cierto, mientras más quieran golpearla, más la empujan hacia arriba…..ÉPALE.- No nos hagamos, Marcelo Ebrard está tan lejos de la candidatura de Morena como yo de la gubernatura de Durango. Ahora es de los políticos más demandados, todo mundo lo quiere en sus filas y pues el carnal la está pensando para decidir por la mejor opción, a pesar de que AMLO volvió a decir que “es mi hermano…”, pero…Ebrard no es ningún novato como para tragársela. Lo echaron a la mala, le busca por la vía jurídica y si no se puede entonces hay que hacer algo más que regresarse a su casa. Claudia Sheinbaum dice que le mandó un mensaje a Marcelo para platicar y que el excanciller ni siquiera lo leyó. Obvio, yo haría lo mismo…..BRÚJULA.- Lo que nadie entendió es la jugada de Ricardo Monreal al deslindarse de la candidatura a la jefatura de la Ciudad de México. Aparentemente estaba apalabrado para no hacerle sombra a Claudia e ir por la capirucha, incluso fue de los pocos que defendieron a Ebrard pero…de pronto cambió de parecer y aunque jura ser el más fiel de los morenistas, también los fieles tienen su corazoncito y pues lo menos que piden es que les siga latiendo, ¿o no? No se advierte nada a la distancia para el zacatecano, pero…pronto se sabrá más de sus aspiraciones…..APUESTAS.- Hay los que apuestan doble contra sencillo a que Sonia Yadira de la Garza, Ricardo Navarrete y la doctora Irasema Kondo pasarán pronto al retiro voluntario. No sabemos por qué carajos los tales movimientos, pero eso es lo que se traen de chisme reciente. No estamos seguros de que se haga realidad, aunque…si me apuran tantito todavía quedan algunos que les ha venido grande el paquete, que no alcanzan la velocidad de Esteban. Eso dicen…..ÁJALE.- Anunciaron la realización del Festival Cultural Revueltas. Incluyen a varios cantantes como Napoleón y apareció una legión de expertos protestando que de qué se trata, que cómo que José María en un festival cultural. O sea, los organizadores están como el cohetero, si truena le chiflan y si no también le chiflan…..LOCURAS.- Cuauhtémoc Blanco, el primo loco de la familia, ha sido el peor gobernador de los 32 estados de la república en Morelos y a pesar de sus garrafales equivocaciones ahora nos da la nueva locura, que quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pobres chilangos, hasta dónde han llegado a tolerar a un pateador excelente, pero pésimo servidor público. Por suerte no podremos votar por el primo incómodo, pero allá quienes lo respalden…..S.O.S…- Hay campesinos que tienen sus ahorritos, ahí para medio comer, pero los hay que no tienen ni para un kilo de semilla. Los primeros más o menos la tienen resuelta, ¿pero los otros? Ojalá que la intención del gobernador Esteban aterrice lo antes posible porque de lo contrario los que nos dan de comer se quedarán en la inanición, y no hay culpables. Simple y sencillamente no ha llovido, y han perdido todos. La mayoría ha perdido todo, algunos han salvado algo del riego, pero la mayoría dependen de la lluvia y es a esos a los que se está llevando el carajo, por decirlo de la mejor manera. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

