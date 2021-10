+ Otra tragedia que pudo evitarse ayer en Tres Molinos

+ Las cuatro personas muertas culpa de Pamela, sin duda

+ El berrinche porque no causó más estragos el huracán

+ No hay ninguna duda en la alianza, dice Arturo Yañez

+ México sigue entre los más corruptos del mundo

“No sirven de nada los constantes llamados de Protección Civil para que no nos metamos a espejos de agua por los peligros que guardan…”

Juan Pueblo

La tragedia de ayer registrada por el rumbo de Tres Molinos, en la que murieron cuatro integrantes de una familia, sin duda es consecuencia a los efectos del huracán Pamela, para los que hasta se molestaron porque no llovió a raudales…..EPALE.- Ayer, incluso fue nota destacada a nivel nacional, en la que se subrayó que por lo visto en redes sociales, hubo quienes se molestaron en gran forma porque fue más el “arguende” que hicieron el Servicio Meteorológico y los medios, “pues apenas nos cayeron algunas chispitas de agua…”…..MIEDO.- Sin embargo, aseguran elementos de Protección Civil Municipal, que creen que las víctimas de Tres Molinos fueron sorprendidas por una gran creciente de agua que primero se llevó a una niña, luego los adultos intentaron rescatarla pero corrieron la misma suerte por la furia del agua que subió en el afluente, precisamente por los aguaceros intensos que sí tuvieron en municipios como Mezquital, Pueblo Nuevo y parte de Durango, por tanto, los cuatro fallecimientos son consecuencia, sin duda, de los efectos de Pamela, aunque haya quienes se soltaron profiriendo burlas y hasta ofensas “por tanto escándalo que hicieron el SMN y los medios argüenderos…”, cuando debieron agradecerle a Dios que el huracán desvió su ruta original y por fortuna nuestra, el agua cayó en otras partes. En Sinaloa, por ejemplo, inundó varias poblaciones y dejó una gran estela de perjuicios, pero tope en los daños materiales, no afectó las vidas de los habitantes, precisamente porque todos pudieron prevenirse y asegurarse en puntos estragéticos para amainar el temporal, justo, lo que pretenden tanto el Servicio Metorológico Nacional como los medios en sus alertas a la población, que todos busquemos un refugio seguro y podamos conservar la vida bajo cualquier circunstancia…..ALARMA.- En el caso de Tres Molinos, lo lamentamos al extremo, puesto que las autoridades de Proteción Civil en el estado y en el municipio de manera constante están haciendo recomendaciones a la población para que no se meta a los espejos de agua, es decir, que no se meta al agua en arroyos, ríos, lagunas o presas precisamente para evitar tragedias como la de ayer. Aparte, quién sabe qué pensarían los adultos que llevaron a esos pequeños al día de campo, puesto que ayer hizo frío desde temprano, y lo peor es que alguien tuviese ganas de meterse al río. Hoy lo lamentamos, pero ojalá fuera el último episodio triste de consecuencias desastrosas para aquellos que buscan diversión y esparcimiento con su familia. Los días de campo pueden organizarse sin necesida de meterse al agua. Es posible hacer el paseo mirando el agua de lejecitos y sobre todo, tenerle el respeto que merece, y evitar en lo posible una crecida inesperada, como la que creen los rescatistas ocurrió ayer por la tarde…..HISTORIA.- Infinidad de casos están registrados en los que grupos de jovencitos o hasta adolescentes se organizan, se van de día de campo cargando con la suficiente cerveza para “pasarla bien”, y cuando ya andan pasados de tragos, les da por lucirse, sobre todo cuando van con jovencitas, y no pocos al punto borracho se lanzan en clavados al agua y no salen nunca. Se estrellan en rocas, se atoran en ramas o raíces y viene la muerte, y de esos casos la memoria registra infinidad de fallecimientos absolutamente innecesarios, que pudieron y debieron evitarse. Es lo mismo que pasó ayer, que los adultos equivocaron su plan de diversión…..APROBADO.- Arturo Yañez, el presidente del CDE del PRI aseguró ayer que los priistas no tienen ninguna duda sobre la alianza con PAN y PRD, aunque está por verse que los diputados tricolores no aprueban la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Marko Cortes, el líder nacional del PAN advirtió al PRI que si apoya la reforma eléctrica se olvida de la alianza, lo que adelanta que los tricolores no irán con Morena y sus aliados, aunque en el supuesto existe un acuerdo entre Alejandro “Alito” Moreno y López Obrador para que los legisladores priistas se sumen a Morena y aprueben sin problema la cuestionada reforma…..VERGUENZA.- Algo que debe avergonzarnos a todos es el ranking mundial anunciado por World Justice Project en el que califica a los países más corruptos del mundo, pues subraya que México, no ostante su cercanía con las grandes economías del mundo, ocupa el lugar 136 de 139 naciones calificadas. Nuestro país está a la altura de países más fregados como Nigeria, Angola, Malí y Madagascar. Sin exagerar, México está por encima de casi todos los países de América Latina. Eso sí me avergüenza, la verdad. Es todo esta tarde, nos vemos mañana o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

