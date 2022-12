“Chicotito”

+ Aprobaron anoche capricho presidencial

+ La sociedad exigirá justicia ante la Corte

+ Es una ilegalidad que detendrá el alto cuerpo

+ Ricardo Monreal votó en contra; fuera de Morena

+ Insiste alcalde en “regalo” de terrenos en Nuevo Ideal

“El presidente Andrés Manuel López Obrador echa las cartas de la que puede ser su última derrota…”

Juan Pueblo

La aprobación anoche por mayoría simple del plan “B” del presidente Andrés Manuel López Obrador confirma el capricho de ir contra el Instituto Nacional Electoral, aunque será la Suprema Corte la que enmiende la voluntad del jefe de la nación…..LEYES.- Sostienen los expertos que una regla rechazada por la Cámara de Diputados, como sucedió con la fallida reforma política, no puede volver a ser discutida. Sobra deducir la inconstitucionalidad del acuerdo senatorial…..SALIDAS.- No le queda ninguna salida más al capricho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El alto cuerpo colegiado está en México para evitar los excesos, en este caso del presidente López Obrador. Muchos piensan que hasta ahí llegará la pretendida norma, que de la Corte no pasará, porque es a todas luces inconstitucional. Va contra la Carga Magna y por lo mismo no debe pasar de ahí…..PARADAS.- Aclarado queda que el líder senatorial Ricardo Monreal cumplió con su promesa de ir contra el plan “B” por inconstitucional. Votó en contra y eso lo marginó en automático de cualquier posibilidad de alcanzar la candidatura presidencial por Morena, lo que advierte de la grandísima posibilidad de que sea candidato por cualquier otra opción, que pudiese ser por alguno de los partidos de Va por México o por la alianza en su conjunto, visto que es un buen prospecto. Está preparado, es congruente y tendría muchas posibilidades de triunfar. Monreal, de menos, sería un mejor aspirante que muchos de los que están en la lista de espera, pero en sí, lo importante es que Ricardo está con pie y medio fuera de Morena. Esta mañana fue cuestionado duramente por el presidente López Obrador y Monreal confirmó sus temores: “Lo conozco desde hace más de 30 años y era de esperarse…”, dijo. El zacatecano, por lo pronto, se acerca cada vez más a “aparecer en la boleta”, como muchas veces lo advirtió, aunque…sobra decir que las posibilidades por Morena se diluyeron anoche, se fueron para no volver…..PESCA.- No está mal la cosecha de la Fiscalía Anticorrupción, pero debía estar mejor. Sigue ocupándose de los charalitos, mientras los tiburones cada vez están más lejos. Es bueno que por lo menos ya tres estén “marcando”, pero los detenidos fueron unos angelitos frente a las indecencias de muchos y muchas otras que siguen dilapidando lo robado por el mundo. Es como detener raterillos de refrescos y no ver a los asaltantes de bancos que van pasando. Y es que no son suposiciones nuestras, lo ha dicho una y otra vez el gobernador Esteban Villegas que el robadero estuvo del carajo. Chocaban entre ellos, y no nada más en el consabido “Año de Hidalgo”, pues hay los que sostienen que fue, por primera vez en la historia “El Sexenio de Hidalgo”, en el que empezaron a saquear desde el primer instante del pasado gobierno. A veces nos parece una exageración, creen algunos que sería mucho lo que les achacan, pero otros sugieren que el robadero fue peor de lo que se supone y que están embarrados muchos, decenas o cientos de exfuncionarios que nada más fingieron demencia y dejaron pasar, entre otras cosas, la barbarie en los quirófanos, que ya suma 25 muertos y que sigue, no tiene para cuándo…..ÉPALE.- Mientras tanto, decenas de hospitales particulares debidamente en regla, que nada tuvieron que ver en el brote de meningitis ni en ningún otro problema, siguen prácticamente con las puertas cerradas, a punto de la quiebra, o ya en la quiebra, y la Secretaría de Salud no les permite curar más que gripas, cuando la mayoría de los puestos médicos están capacitados para procedimientos más importantes que, obvio, dan ocupación a decenas de especialistas, los mantienen en activo y devengando por su trabajo, pero la orden exagerada de la Secretaría de Salud se mantiene, perjudicando a muchos que nada, absolutamente nada, tienen que ver en el brote. Están pagando justos por pecadores y eso no debe ser. El caso está debidamente aclarado, se sabe cómo, cuándo, dónde y quién lo creó, por qué tienen que pagar los demás, los cientos de especialistas que ninguna relación tuvieron con la barbaridad. Ahora, sobre el caso del Sante, se sugiere que hay mucho dolo en la información de la Fiscalía Anticorrupción, puesto que era un ingeniero egresado del ITD el responsable del hospital, pero es falso que ese ingeniero haya usurpado funciones de ginecólogo. Ese es un ardid de los investigadores para encolerizar más a la sociedad o para justificarse ante la opinión pública, pero lo que se afirma nunca pasó. No hay nadie -dicen- que pueda afirmar que el ingeniero haya participado en algún diagnóstico a mujer alguna y mucho menos haber participado o peor aún, dirigido alguna cirugía. Es una mentira vil que tiene que aclararse, porque no hay tal, nunca existió y sin embargo sí se sostiene para perjudicar más a uno de los hospitales clausurados…..SORDERA.- El alcalde de Nuevo Ideal, Francisco Luis Gracia, denunció hace dos meses que su antecesor, Gerardo Galaviz, “regaló” grandes extensiones de terrenos que colindaban con las vías del ferrocarril. Los “vendió” en 15 mil pesos, cuando hay la certeza de que valen más de 200 millones de pesos. Hay un fraude descomunal contra la antigua estación Patos, pero Galaviz ni se ha dado por aludido. Sigue trabajando a marchas forzadas por el liderazgo del Partido Acción Nacional respaldado por otros ladrones que acaban de pasar por la administración pública. El caso es que esta mañana Francisco Luis volvió a tomar el tema de forma pública, pero…todo hace pensar que ni el Congreso del Estado ni ninguna Fiscalía se ha enterado de la denuncia. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite

Saludos

