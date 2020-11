“Chicotito”

Best Buy cierra sus 42 tiendas en México

Best Buy, tal vez la tienda de electrónicos más grande del mundo, cierra sus 42 tiendas en México y condena a los mexicanos a seguir consumiendo “baratijas” de pésima calidad…..ADIÓS.- La triste noticia la hizo circular la firma a principios de semana, y aunque no explicó las razones para el lamentable cierre, precisó que el último día de ventas en piso será el 31 diciembre…..RAZONES.- Corie Barry, CEO de Best Buy a nivel internacional y Ricardo Rivera, jefe de ventas de Best Buy en México, solamente han puntualizado el último día de operaciones, pero no han profundizado sobre las razones, aunque tampoco es un secreto que las tiendas físicas en el mundo tienden a su desaparición…..VENTAS.- Rivera asegura que contra lo que pudiera pensarse, durante la pandemia por el coronavirus Best Buy ha visto incrementarse las ventas inmediatas a pesar de los cierres de mediados de año. Esto es, que la firma no se queja por bajas ventas, pues no las ha tenido, y eso de alguna forma alienta a los demás a seguir luchando contra la adversidad empujada por el virus…..APLAUSOS.- Corie Barry asegura que Best Buy ha tenido un repunte en ventas en línea precisamente durante la pandemia en México. Cuatro de cada diez clientes en el país han preferido comprar por internet, algo fabuloso, puesto que ese boom le permite a la empresa cerrar sus tiendas físicas y mejorar la atención en línea…..CIERRE.- Acá, sin embargo, decenas de negocios han cerrado para no volver, dejando en el aire decenas o cientos de fuentes de empleo por no poder sostenerlos con sus accesorios y ninguna autoridad ha ideado algo para rescatarlas. Las cúpulas empresariales estuvieron pidiendo a Presidencia de la República que haga algo para rescatar a los negocios emproblemados, especialmente los negocios pequeños, que son los que sostienen hasta el 80 por ciento de las fuentes de empleo, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado a ayudarlos, de ahí que muchos han preferido perder lo poco o lo mucho que tenían, dado que los ingresos cayeron a cero y sin ninguna posibilidad de mejorar mientras persista el cierre de distintas actividades no prioritarias…..VIRUS.- El sistema de salud en Durango sigue colapsado. La semana pasada llegaron varias camas médicas enviadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores para mejorar un poco la capacidad de los hospitales dedicados al Covid-19, pero…por momentos el problema ya no es por falta de camas, sino por falta de personal especializado, pues muchos doctores, enfermeras y químicos, por la edad han sido remitidos a su casa, muchos otros han muerto en el peor momento. En pocas palabras, hay más camas, pero no hay quien las atienda. Hoy mismo está circulando una convocatoria para médicos y enfermeras, pero son contados con los dedos de una mano los que se han reportado. No hay en Durango los especialistas que se requieren para hacerle frente a la pandemia y eso deben considerar todos los rebeldes que siguen en la calle o enfiestados, puesto que las pachangas no cesan a pesar de que, según reportes médicos, son las fiestas las que más contagios han provocado en los últimos tiempos y, el boom en contagios y muertes, a pesar del rojo del semáforo epidemiológico, está generando más de un muerto por hora. Sí, hay días que baja a 5 o 7 fallecidos, pero luego vuelven las bajas a 35, 27, etc., dentro de algo absolutamente inadmisible, suponen los expertos que no debía contagiarse nadie más si se entiende que todos estamos confinados en nuestros domicilios. Es más bien la rebeldía de la gente la que sigue provocando la mortandad, toda vez que el rojo del semáforo epidemiológico empezó el 3 de noviembre, y si a partir de esa fecha nos hubiésemos quedado encerrados, no debió aparecer un solo contagio, y sin embargo, la realidad nos marca otra cosa, y por si no fuera suficiente, los laboratorios Astra-Zeneca vuelven a fallar en su carrera desbocada para crear la vacuna que se producirá y aplicará en México, con lo que se aplaza por más tiempo la llegada del inmunizante y muchos más quedan, o quedamos expuestos a perder la vida, dado que no hay ningún otro recurso como para librarnos del terrible patógeno…..MUERTE.- El presidente Andrés Manuel López obrador comentó ayer que la prioridad de su gobierno es evitar el exagerado numero de muertos, que ya rebasa los 103 mil (otros aseguran que la cifra real ya superó los 300 mil fallecidos) aunque no dice cómo habrán de evitarse los fallecimientos, toda vez que Hugo López Gatell, el “científico” que tiene al frente de la pandemia, está más bien convertido en un contador de muertos, antes que aportar algo para evitar la desgracia que tenemos en el país. O sea, la solución al problema está en nuestras manos, seríamos los mexicanos que en conjunto deberíamos sumar esfuerzos y, por lo menos, abstenernos de salir a la calle. El día que eso pase, ese día bajarán los contagios y muertes. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

