+ No pagó el gobierno pasado sistema de computación

+ No hay forma de cobrar el replaqueo en Macrocentro

+ Se hará manual el cobro, limitado a 500 personas al día

+ Faltan otros 2 mil millones en programas educativos

+ Esperemos a conocer cuánto se llevaron los forajidos

“Sí que traían hambres viejas, pues se llevaron hasta el balde del trapeador…”

Anónimo

El colmo de lo inexplicable tenemos ahora con la caída del sistema en el Macrocentro que está cobrando el replaqueo. Hoy, ni siquiera abrieron las puertas para atender a la gente, algo absolutamente absurdo…..RATONES.- La recaudación de rentas informa esta tarde que no hay sistema computacional para atender a los contribuyentes, debido precisamente a los adeudos que dejó el pasado gobierno con el proveedor. La administración estatal emite un comunicado en el que explica que el sistema no se cayó, como se pensó inicialmente, sino que fue bloqueado por el proveedor del servicio, pues el gobierno anterior quedó debiendo el tal programa computacional y por eso el vendedor lo ha bloqueado…..BILLETES.- No dice la información cuánto es el dinero que se adeuda a la empresa, pero se asegura que es millonario, suficiente como para que el vendedor reclame su pago y para ello esté presionando con el bloqueo del programa…..TIEMPO.- Hoy, el personal de Recaudación ni siquiera abrió las puertas, pues no tiene forma de atender a nadie en este momento, por lo que se ha dispuesto un protocolo urgente para seguir atendiendo a los interesados, aunque con un sistema prácticamente manual que limitará a una atención de algunas 500 personas por día, y eso en tres turnos…..REACCIÓN.- Lamentable la respuesta que está dando el personal de Recaudación a la gente que sigue acudiendo en masa a replaquear, pero no hay de otra, pues tampoco existe el dinero para liquidar al proveedor y que restablezca el sistema. O séase, para no darle muchas vueltas, que el quebradero y quebranto brutal que heredó el pasado gobierno sigue haciendo estragos en la nueva administración, que de pronto no tiene para liquidar el adeudo y se queda sin poder cobrar a los miles de personas que quieren pagar y no pueden…..BILLETIZA.- Mientras, se confirma que la SEP ha encontrado un nuevo paquete de raterías por alrededor de dos mil millones de pesos, aparte de las nóminas cuatas, compensaciones multimillonarias a los familiares y amigos, la inflación de los precios de todo lo que compra la dependencia, etc., etc., por lo que es menester esperar hasta el final para saber la realidad de lo expropiado, que son miles y miles de millones de pesos, y que es muy pronto como para tener una idea, si no exacta, cuando menos aproximada de hasta dónde llegó el saqueo. Lo incomprensible en el caso es que, tres de los principales responsables del multiatraco están perfectamente identificados, andan por nuestras calles haciendo una vida normal y sorprendiendo por su sonrisa a medio mundo, cuando los más suponen que debían estar bien guardados en el penal capitalino. Se dice que los tres exfuncionarios fueron llamados a cuentas, se presentaron, debidamente amparados, claro, y no hubo de otra que dejarlos retirarse sin problema pero eso sí, locos de contentos con su cargamento…..ASEGUNES.- Entonces, para como pintan las cosas, quiere decir que, en serio, se llevaron hasta el balde del trapeador así sucio. Es un decir, claro, pero se llevaron todo el dinero que pudieron haya o no estado etiquetado para algún programa. Se pasaron las leyes por el arco del triunfo y ahora las mismas leyes no tienen ni tantita fuerza como para obligarlos a que regresen lo robado. No que los detengan, porque eso es lo que menos importa, pero que regresen los muchos miles de millones de pesos que se llevaron…..FUERA.- Y, ante las circunstancias, volvemos a preguntar para qué carajos sirven las fiscalías y oficinas anticorrupción, pues son como veinte en Durango, con lo que implica en sueldos, viáticos y compensaciones y para esas instancias los informes presentados por las oficinas siempre salieron rechinando de limpio. No hubo irregularidad alguna como para señalar las patrañas que hicieron con el dinero empezando con Totoy y Elvira, siguiendo con los Rubenes, los Albertos, etc., etc., por cuya gran ofensa a los duranguenses no hay nadie en la cárcel. Nadie. Vamos, ni por la infamia de la meningitis ha caído algún despistado, la mejor seña de que nuestra legislación anda un poquito más que fregada, pues no ha servido para sancionar a los bandoleros que dejaron temblando a Durango, sin un peso en caja, con deudas a todo mundo y sin un quinto en las oficinas para cumplir con los compromisos mínimos. Es decir, para resumir, el asalto a las arcas estatales fue mucho más voluminoso de lo que se ha llegado a creer, y que prefirieron llevarse hasta el último quinto antes que ayudarle a constructores, industriales, comerciantes y prestadores de servicio a salir de la quiebra en que los sumieron, muchos de los cuales incluso le metieron dinero bueno al malo. Financiaron los incumplimientos del gobierno y al final no nada más se quedaron sin nada, sino que endrogados hasta el cuello en bancos y otras instancias financieras, pues al final, creyendo que sí se les pagaría, acudieron a bancos o tarjetas de crédito, que son los dineros más caros y los pagos nunca llegaron. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

