“Chicotito”

+ Tribunal local resucita a José Ramón Enríquez

+ Alguien piensa que forzaron la licencia a Joserra

+ Ordena a Morena a emitir un nuevo fallo

+ Aunque se espera que Morena insista en Marina

+ Esperanza en una nueva vacuna en el mundo

“Trabajo en diversas empresas norteamericanas y gano lo suficiente como para tener una casa en Houston…”

José Ramón López Beltrán

La comisión de honor y justicia de Morena tendrá que emitir un nuevo fallo respecto de la candidatura al Gobierno del Estado. El tribunal electoral local emitió ayer un resolutivo en el que precisa que tiene que reponerse la elección del candidato…..REGLAS.- Le da 72 horas a Morena para que corrija lo que se resolvió en primera instancia que fue la nominación de Marina Vitela. Y, si la comisión falla de nuevo a favor de la alcaldesa con licencia, dará más elementos a José Ramón Enríquez para acudir al Tribunal Electoral de la Federación…..TIEMPO.- Y del tiempo otorgado por el tribual local ya pasaron 24 horas. Le queda hoy y mañana para concluir el proceso que es de esperarse será en las mismas condiciones como falló originalmente, es decir, que volverá a favorecer a Marina…..CALMA.- La candidatura de la coalición Juntos Haremos Historia, por consecuencia, sigue pendiendo de un alfiler. Enríquez no quita el dedo del renglón, pues se dice que pidió licencia a la senaduría para dedicarse por completo a la promoción, además, para estar en condiciones de tiempo para ser habilitado como candidato, dado que, aunque estamos a poco más de cien días de la elección, Joserra ya se separó del escaño…..RUMORES.- Sí, también se ha dicho que en el fondo no fue una solicitud de licencia, sino una licencia obligada por el Senado de la República, ¿o por la 4T para retomar las supuestas ligas del senador con licencia con el crimen organizado? Tema que, en el supuesto, ni siquiera toma en cuenta el cuarto de guerra de Enríquez, pues se trata de un cuento viejo desmentido en su momento, por lo que no avanzó más, pero eso es lo que se dice entre los cercanos a José Ramón…..ÉPALE.- Los enterados sugieren que las posibilidades de Enríquez de tumbar a Marina son muchas, sobre todo porque el Tribunal Electoral de la Federación no quiere saber nada de la 4T, de Morena ni del gobierno, y que tiro por viaje emite fallos adversos a tales instancias. El caso de una candidatura estatal no es cualquier cosa. No es una disputa menor, sino todo lo contrario y el TRIFE está obligado a ajustarse al librito, además está obligado a fallar acorde con lo que marca la regla, y no con lo que marca su estómago. Eso creen los contrarios….LÁSTIMA.- El problema entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Carlos Loret de Mola ha cobrado importancia nacional e internacional, porque Presidencia de la República se ha encargado de promoverlo. Hoy, de nuevo el jefe de la nación vuelve a cargar contra el yucateco. Mientras, Televisa le aclara al presidente que Carlos no trabaja con ellos desde 2019, de modo que al menos once de los 35 millones de pesos que asegura AMLO, no existen, es una mentira, pero…nuestra preocupación es porque el mandatario sigue trayendo el caso al escenario político. Alguien dijo, y lo dijo bien, que la Presidencia de México no debió responder nada a la denuncia de Latinus sobre la casa del hijo mayor de López Obrador, José Ramón López Beltrán. Todos debieron dejar que el tema se diluyera hasta que pasara a la congeladora, pero resulta que la propia Presidencia se encargó de promoverlo y lo logró, tanto que sobre el caso ya han opinado hasta instancias internacionales que nada tenían qué ver en el asunto. Ahí está que José Ramón hizo declaraciones en las que aseguró que recibió importantes cantidades de dinero de diversas empresas gringas en las que trabaja como asesor jurídico, lo que obligó a muchos a buscar su cédula profesional tanto en México como en Estados Unidos, aclarando que no existen tales documentos, por tanto entra la duda de que en realidad sea licenciado en Derecho, lo que por separado estaría generando reacciones del fisco norteamericano, pues no ha pagado un dólar de impuestos al vecino país, por lo que ya lo investigan allá. Hoy, AMLO vuelve a surtir a Loret de Mola sin ninguna necesidad, por lo que es de esperarse una reacción igual o más convincente que la de la casa gris. Quién sabe si el jefe de la nación tenga consejeros, pero si los tiene no los oye o no los pela, porque ese lío lo promovió a nivel internacional el mismo mandatario…..ESPERANZA.- Trasciende hoy que Novavax tiene lista ya su vacuna para distribuirla en el mercado, que el inmunizante fue logrado con proteínas de células inmunitarias, no utilizó el virus vivo como las demás farmacéuticas, sobre lo que diríamos que, mejor no sería el combate al coronavirus y por cuya vacuna mucha gente ha muerto, otra ha quedado en cama casi de forma definitiva, además de muchas otras consecuencias en las extremidades y en distintas partes del cuerpo. Ojalá pronto la tengamos en el mercado y olvidemos las desgracias provocadas por las vacunas conocidas hasta ahora. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

