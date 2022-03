+ Otro percance con resultados mortales en la súper

+ Aunque, es el pan nuestro de todos los días

+ El bien llamado “Camino de la muerte”

+ Ni esperanzas de que sea reparado algún día

+ Marina no solo huele, sino apesta a candidata

“Bien calificada la súper, es un Camino de la Muerte…”

Juan Pueblo

Todos los días lamentamos accidentes fatales en la súper Durango-Mazatlán, por lo que alguien atinadamente la llama la súper de la muerte, pero nadie hace nada para mejorar las condiciones de seguridad del camino…..LAMENTABLE.- Hoy, en choque de camiones en el fatídico trayecto, muere una médico altamente estimada en el municipio de Pueblo Nuevo. Es, sin embargo, el pan nuestro de todos los días…..HOYOS.- Y mientras más pasa el tiempo, más son los daños que sufre la cinta asfáltica que nadie tiene previsto reparar alguna vez. Por eso, porque nadie está a cargo del mantenimiento, alguien debía clausurarlo hasta que no mejoren las condiciones del camino de cuota, que, mucho se ha dicho y aunque parezca broma, es real, que CAPUFE debía pagarle a los inocentes que llegan a exponer su vida y la de los suyos recorriendo el trayecto. Las condiciones de abandono y de deterioro son las mismas en ambos sentidos y, sin duda, son la causa de los diarios percances con resultados fatales que tenemos que lamentar frecuentemente…..TIEMPO.- Si mal no recordamos, fue en el 2020 cuando se le dio una medio “manita de gato” al camino de cuota, pero debido a que muchos automovilistas foráneos ignoran las condiciones de la carretera, no pocos han pagado con su vida el atrevimiento de usarla…..MEMORIA.- No olvidemos que la bien recordada diputada Dra. Celeste Sánchez Romero se había echado a cuestas el problema de la súper Durango-Mazatlán. Por desgracia, con su partida también se llevó la esperanza de que un día CAPUFE se decidiera a finalizar la alargada lista de muertes producto del pésimo estado de la cinta asfáltica. La misma legisladora nos había confiado que estaba esperando la autorización de su partido, el PT, para clausurar simbólicamente la carretera y que no volviera a cobrar un peso mientras no sea reparada. Sus planes, que bien le habrían caído al camino, se quedaron truncos, hasta que algún otro legislador despistado retome el ya viejo problema, lo atienda y le resuelva muchos problemas de vida o muerte a miles de duranguenses y a otros no duranguenses, pero…lo más sensato sería que mientras no se repare el camino no vuelvan a operar las casetas de cobro. No tiene lógica su funcionamiento ante desgracia tan grande…..AVISO.- Y luego, alguien también debía condolerse del sufrimiento de las familias que llegan a perder un ser querido en ese trayecto y explicarles, sobre todo a automovilistas externos, que el camino de cuota es más bien un asalto en el camino, y que a pesar de que se paga peaje está en terribles condiciones para que no le hundan el acelerador, no debía permitirse a nadie transitarla, porque los peligros de vida o muerte son muchos y no todo mundo consigue sortearlos. Y si de día no es posible advertir a tiempo los riesgos, de noche menos, pero muchos manejadores que ignoran del estado real del área de rodamiento, prefieren transitarlo de noche creyendo que se halla en condiciones favorables. Pues de menos alguien debía advertir de los peligros a quienes se atreven a circularlo por la noche…..ESPERA.- Una semana más, días más o días menos, el Tribunal Federal Electoral resolverá las impugnaciones de José Ramón Enríquez. No hay la más mínima filtración del rumbo que tomará la decisión final, aunque sus contras, o los agentes promocionales de Marina Vitela, aseguran que la gomezpalatina no huele, sino que apesta y mucho a candidata. Y tan apesta -dicen- que por el fallo del TRIFE de ninguna manera han modificado el programa de trabajo previamente concebido, al tiempo que, podemos advertirlo en redes, el equipo de Enríquez cada vez es más chico, o cada vez se reúne menos. Como que algo sospechan y es preferible poner pies en polvorosa antes de que llegue el reparto de comisiones. No obstante, advertir que la ley es la ley y en un momento dado, si se confirman las agravantes pretextadas por Joserra, los juzgadores podrán darle la razón y dejar chiflando en la loma a los muchachos de Marina. Mientras no haya una decisión final, porque no habrá espacio para otra, a Enríquez se le sigue moviendo una patita. Cada vez menos, cierto, pero ahí sigue …..RUIDAJO.- Hoy, Gerardo Fernández Noroña, quien alguna vez se carteó para la Presidencia de México, llegó temprano a esta capital y, aunque se reunió con los periodistas, hasta el cierre de la presente no había trascendido gran cosa sobre los temas abordados. Sobra suponer que vendrá a echarle confeti tanto a Marina como a Gonzalo, quien, por cierto, sigue apestando a candidato a la alcaldía de la capital. Antes, lo dijo el mismo, olía a candidato a gobernador, pero…desde que “las bases” decidieron que fuera Vitela la abanderada estatal, Gonzalo ya ni se acordó de la pestilencia que traía. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

