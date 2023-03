+ Durango, con rumbo, no ocurrencias

“La administración de Esteban Villegas será un gobierno con visión, rumbo y orden; solidario e inclusivo sin las ocurrencias del pasado…”

Juan Camaney

Durango tiene en Esteban Villegas todo para desplegar la mejor administración estatal de todos los tiempos. Presentó ayer el mandatario estatal el Pan Estatal de Desarrollo 2023 en el que subraya seis rubros en los que asentará nuestro despegue…..APROBADO.- El primer eje será el relacionado al Durango solidario, inclusivo y con bienestar social; el segundo está ligado a la educación que se lanzará con un proyecto ambicioso en el que todos los estudiantes tendrán como base para aprender las herramientas digitales. El próximo ciclo aplicará en aulas virtuales en las que participarán varones y mujeres que, obvio, asistirán debidamente uniformados; el tema de salud se cubrirá al 100% en la atención al nivel primaria. Luego, o antes, en mayo, se lanzará la Tarjeta Madre, para lo que todo está listo a fin de cumplirle a las madres de Durango. La justicia es un renglón en el que se ha prohibido el relax. Se insistirá en no quitar el dedo del renglón para mantener la paz y tranquilidad que nos distingue respecto de muchas zonas del país. Nuestra entidad buscará convertir en sus bosques la primera reserva forestal de México, propósito en el que los dueños del bosque verán mejoradas sus condiciones económicas. Se buscará alcanzar lo óptimo en el manejo del agua eficientando su trato desde nuestras sierras, incluyendo atención especial en lo que respecta a incendios y otras amenazas; finalmente, el gobernador agradeció la colaboración intensa de su esposa Marisol Rosso en el DIF Estatal y la promesa de no trabajar sobre ocurrencias del momento o del paso para poder rendir cuentas reales a los duranguenses. Es quizá en base a esos propósitos por lo que ha ganado fama la administración de Esteban, que a medio año de arrancado, y a pesar del quebradero en que encontró todo, ahí va saliendo del atolladero…..VACILADAS.- Milton Eloir López, priista con chaleco morenista, presume de manera anticipada que “volveremos a llenar el Zócalo…”, como si fuese un triunfo más, cuando todos, hasta los fregados que cada vez están más pobres, lo saben. Gastarán una millonada en el capricho de llenar de nuevo el Zócalo…..VERGÜENZA.- Aunque algunos chairos crean que será un triunfo sin precedentes de la 4T, en la realidad estaremos ante la gran pena de ver a los “acarreados” hacer montón para echarle confeti a mi abuelito sin necesitarlo. El presidente de México es el jefe de la nación en toda la extensión de la palabra, no tiene por qué demostrarle nada a los mexicanos, lo hemos dicho estos días, y encapricharse para volver a llenar el Zócalo es una mentada que nos costará muchos millones de pesos que, obligadamente, saldrán de nuestros impuestos. Intentarán ocultar las vías de financiamiento a la magna concentración, pero sabido es que todos, o por lo menos el 99% de los asistentes, serán “acarreados”, es decir, que les será facilitado el traslado a la Ciudad de México, y será igual para los morenistas del norte como del sur, del este y del oeste. Es una gran pifia en la que se dilapidarán muchos millones de pesos que servirían enormidades para resolver problemas como la ausencia de medicamentos específicos y la pobreza galopante que seguimos toreando en México. Cada día de ocurrencias nos cuesta a los mexicanos, pero los morenistas insisten en hacer sus shows sin razón…..APLAUSOS.- Ándale, nos llega fresquecita una medición respecto a las perspectivas de Adán Augusto López. No se dice quién la hizo ni destapa el método aplicado, de modo que no nos hacemos responsables. Sin embargo, diríamos que en la encuesta que está circulando en redes sociales, el secretario de Gobernación aparece en primer lugar con 62% de los respaldos, por 29% de Claudia Sheinbaum, un 8% de Marcelo Ebrard y un imperceptible y por de más sospechosista 1% de Ricardo Monreal. Ayer les platicamos del renacimiento de Adán Augusto y pues ya está en primer lugar de las tendencias a la candidatura presidencial, pero…no tenemos elementos para sostenerlo en la primera posición. Aparte, en la mayoría de los estudios siempre han encabezado Claudia y Marcelo o Marcelo y Claudia por cantidades alejadas tanto de Augusto como de Monreal. Total que, estamos en pleno jaloneo por la candidatura y pues ahí tenemos las cifras favorables al tabasqueño, ¿ooooootro? Serán ustedes, amigos lectores, los que califiquen a los suspirantes y precisen si pueden o no pueden, o si tienen o no tienen argumentos para llegar a la estafeta morenista…..SILENCIO.- Lourdes Mora, la inservible titular de la Entidad de Auditoría Superior que sobrevivía al nuevo gobierno, finalmente dejó voluntariamente obligada el cargo. No pudo con la avalancha de señalamientos en su contra por no haber detectado nunca el monstruoso robadero perpetrado a las arcas estatales y federales del gobierno pasado. No pudo o se sumó al saqueo, y a ese pesar seguía vegetando y cobrando importante sueldo que no desquitaba. Agradecida debía estar la señora Mora con que no la llamen a cuentas, pero…bien cabría un arqueo para saber qué jijos de la jijurria hizo durante siete años en la Auditoría Superior, ¡fuera..!…..LAPSUS.- Nuestro más sincero lamento por la andanada de críticas que se ha desatado en redes contra el súper actor mexicano Damián Alcázar. El extraordinario artista mexicano está dilapidando la enorme fama alcanzada en sus papeles de las distintas películas que ahí quedan como vergüenza para nuestro sistema político mexicano, en el que sin empacho aprueba y fomenta lo indecible de la 4T. Damián debió dedicarse a lo suyo y no meterse donde no lo llamaban. Es lamentable, claro, la crítica contra el primerazo actor…..APROBADO.- El gobernador Esteban se entrevistó ayer con el canciller Marcelo Ebrard y le pidió todo su respaldo para que Durango alcance parte de las rebanadas que estará propiciando la llegada de la gigafactoría Tesla y que se nos considere para la proveeduría de distintos componentes, además de solicitar su anuencia para seguir buscando inversiones externas. RAPIDEZ.- Antes de cien horas la autoridad atrapó al homicida de un sexagenario en calles de la colonia Hipódromo. Bien por la policía, que está mostrando su eficiencia en ese y otros casos ocurridos en la capital. ¡Bravo..!!!….Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en redes sociales, pues somos líderes en todas.

