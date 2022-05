+ Tenemos más de 500 mil seguidores en Face

Empezamos la semana sobradamente gustosos, en primer lugar por ser el primer medio que llega a 500 mil seguidores orgánicos en Facebook, en segundo por la coronación en patio ajeno y por goliza de Alacranes sobre Mazorqueros…..ÓRALE.- Así es, Contacto hoy es el primer medio de comunicación en arribar al medio millón de seguidores orgánicos, o mejor dicho, sin haber comprado uno solo de esos seguidores, lo que nos anima no solo a sostener el ritmo, sino a ir por más, por mucho más, porque todavía tenemos más qué dar…..NÚMEROS.- El número de habitantes de la ciudad capital es de 700 mil, nos faltarían 200 mil para que estemos prácticamente en todos y cada uno de los duranguenses. En su teléfono, en su computadora o en su tablet…..RUMBOS.- Vamos por esos 200 mil seguidores que nos faltan, aunque en realidad son un poquito más, toda vez que entre nuestros seguidores hay muchos fuera del estado, fuera del país y, en sí, diseminados por el mundo, pero vamos por más…..ACCIÓN.- Advertir que al llegar al medio millón de seguidores hemos alcanzado la primera meta para desdoblar algo más de nuestra capacidad tecnológica al reforzar nuestra presencia en Instagram, Tik Tok, You Tube, Whatsapp, Telegram y otras señales, con nuestra conocida calidad periodística, entre las que, modestia por separado, somos absolutamente líderes en vistas y seguidores. Ya lo éramos desde hace tiempo, pero nuestro despliegue se ha intensificado en ellas, para los que no nos pueden encontrar en Facebook, pues hay seguidores que nos hablan de anomalías en la red, lo hemos reportado y la red no ha hecho mucho para remediarlo. El caso es que, estamos en todas las demás redes en las que, por el contrario, se nos informa de la facilidad para acceder a ellas y mantenerse informados en el momento de lo que sucede aquí, allá y acullá. Aparte, advertir que, consolidados en Facebook, vamos por los otros segmentos de la población como el juvenil y el de adultos jóvenes, y presentar incluso una buena opción de lectura para nuestros niños. El chiste es que todo Durango esté enterado de lo que ya saben otros, de nuestras noticias….GOLIZA.- Y, el otro motivo de nuestro gusto rebosante se encuentra en la goliza de 4-2 de Alacranes de Durango a Mazorqueros de Ciudad Guzmán para hacer un contundente 5-2 global. Vemos que, aunque los duranguenses que fueron hasta aquella jalisciense ciudad fueron pocos, las vibras que enviamos desde acá surtieron efecto, y cuando los Mazorqueros mejor jugaban, empatados, esperanzados en vencer a los arácnidos, tuvieron dos descuidos garrafales que se convirtieron en los tantos de la diferencia. No fueron disparos potentes, sino más bien “quiquinazos” que, sin embargo, llevaban dirección de puerta y el arquero no pudo hacer nada para admitir la diferencia a favor de los norteños que, así, alargaron a poco más de dos años su calidad de invictos, algo que hace tiempo no se veía en el futbol mexicano. Alacranes se encarama hasta la liga de expansión, que es la antesala del futbol de primera nacional. Veremos de qué están hechos nuestros muchachos y si consiguen los mismos laureles que se echaron a cuestas ayer en Ciudad Guzmán. Extraña que la directiva o las porras no hayan organizado una magna recepción a los multicampeones, pero no es tarde. Ojalá que los alacranes hicieran un desfile en bus o carros descapotados para poder saludar a la afición o, al revés, y si es de tarde-noche, mejor. ¡Urge..!!!…..ADIVINANZA.- Marcelo Ebrard es amigo, lo que se llama amigo de José Aispuro Torres. El sábado -dicen los que vieron- tras acompañar a Marina al desayuno con las fuerzas productivas, el Carnal Marcelo salió quemando llanta para saludar a su gobernador amigo en el Bicentenerio. En la reunión abierta estuvieron Mario Delgado, Ignacio Mier y un tercero por ahora no identificado que pudo ser el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha y/o Alejandro González Yáñez. Lo importante de esa junta no es el saludo entre amigos, sino el mensaje de AMLO que trajo el canciller al mandatario estatal. El mensaje fue en corto, nada más entre dos, por lo que…siéntolo mucho pero no he podido aclarar el fondo, lo único que se dice es que puede ser bueno para Pepe y algo no tan bueno para algún candidato, ¿Será?…..GALLO.- La diputada Sandra Amaya comió ayer gallo o menudo muy picoso, porque hoy temprano salió a pelear y pedir cuentas de los más de 150 millones de pesos que se autorizaron para los uniformes escolares. “Con los niños no…no se vale, porque no se pueden defender…”, dijo Sandra, y advirtió que insistirá en el tema hasta que se aclare dónde quedó ese dinero…..RABIETA.- Nuestro gusto con que iniciamos esta semana, sin embargo, se opaca con el “triunfo” de Cruz Azul 1-0 sobre Tigres. El de anoche ha sido uno de los partidos más groseros que nos ha regalado la máquina, tanto o igual que la eliminación que sufrieron a manos de Pumas cuando llevaba una ventaja de 4-0. Vimos que los azules estaban arriba del tanteador, que sabían que tenían que ir por otro pepino, pero la mayor parte del segundo tiempo los cementeros en su totalidad echaron el camión hacia atrás. Por momentos Tigres mandaba tres delanteros a buscar la igualada y los once azules se amontonaban para defender el golecito, qué juego tan más bobo, por decir algo, porque así jugaron en el Azteca, así les metieron el gol que les dio el pase a los felinos. Se necesita ser muy tonto para jugar esa clase de partidos. Si yo dirigiera al Cruz Azul, yo firmaba el triunfo sobre Tigres. Es en serio, mi pasado futbolero, que sumó veintitantos campeonatos, me da la autoridad para decirlo. …..PASTEL.- Hoy es el cumpleaños del abogado, distinguido e influyente conductor del programa Comentando la Noticia, Édgar Burciaga, para quien pido una felicitación si lo encuentra por ahí. Hoy, dice él, por veda electoral no hay pachanga. Otra vez será….Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

