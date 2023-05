+ Están arreglando la súper a Mazatlán

+ Ya mejoró pero todavía le falta mucho

+ Túneles a oscuras y en riesgo de todo

+ Asamblea de “nuevos ricos” en Mázaras

+ Riesgo de descarrilar el tren de Morena

“El amor y el dinero, imposibles de ocultar…”

Juan Camaney

Sirvieron mucho las mentadas que proliferaron respecto al accidente en que murió una persona pasto de las llamas causadas por percance de un auto que se fue a una alcantarilla en un túnel de la súper a Mazatlán…..MUERTE.- El camino de la muerte, como muchos identifican al tramo de cuota de la Durango-Mazatlán, tiene menos “baches”, pero tiene. Hay muchos tramos repuestos con nueva cinta asfáltica, pero aún quedan otros peligrosos…..OSCURAS.- La mayoría de los túneles están a oscuras, pero por lo pronto las alcantarillas tienen su tapa y eso sirve para una mejor seguridad al transitar el camino al puerto. No importa la razón por la que están a oscuras los túneles. Si se robaron el cable o las luminarias, que las repongan lo antes posible y que los viajeros tengan plena seguridad de que no expondrán su existencia al meterse a esas verdaderas “bocas de lobo”…..APROBADO.- Advertir que en el trayecto a Mazatlán hay de menos tres frentes de obra que están reparando el área de rodamiento y cada vez es menos el peligro. Todavía existen algunos riesgos, pero ya no es lo altamente peligroso meterse a esa carretera de cuarta. Mientras sigan los trabajadores laborando, los peligros del camino cada vez serán menores y eso es lo que debemos agradecer…..BILLETES.- No se lo digan a nadie, pero por separado debemos presumir que fuimos de entrada por salida al bellísimo puerto de Mazatlán, por tanto venimos con el color de piel un poquito ensombrecido gracias a los rayos del astro rey. Aparte, contarles que en nuestro paseo por las paradisíacas playas pudimos enterarnos que por lo menos una decena de “nuevos ricos” anduvieron enseñando su palmito y, sobre todo, hospedándose en hotel veinte estrellas y alimentándose como verdaderos jeques árabes. Oiga no, en serio que solamente el amor y el billete no se pueden esconder, porque eso lo supura uno de manera natural. Total que, se confirmó que allá anduvieron nuestros “nuevos ricos” echando billetes que ah, cómo les envidio, pues debe ser bonito gastar a manos llenas sin haber trabajado para obtener esa abundancia…..RUMORES.- Acá, mientras tanto, se rumora que el extesorero Totoy ha sido visto por estas calles de Dios bien quitado de la pena, seña de que la Interpol no anda buscando a nadie con credenciales parecidas, como aseguró la fiscal Sonia Yadira De la Garza…..TOPETEO.- Advertir que corcholatos y corcholatas de Morena se están pegando con todo. Están profundizando la división en el partido presidencial y si no se frena esa masacre quién sabe qué pueda suceder antes de que concluya la elección interna. Marcelo Ebrard, por decir algo, asegura que el piso está muy disparejo en varias regiones del país, que en algunas zonas está predominando el interés particular de sus compañeros aspirantes, pero están avasallando lo que encuentran. Sugiere el canciller que los dados se están cargando mucho, y advierte que a pesar de encabezar en distintos casilleros, resulta que en las encuestas no da color. Hay mano negra que está meciendo la cuna para que el niño aparezca por otra parte, dice, pero…nadie lo ve ni lo oye, y mucho menos va a meter orden. Advierte la circunstancia que pueden salir lastimados más de uno (son cuatro nada más) y que, de no ponerse orden y de no someter a los suspirantes, aquello puede acabar en una auténtica cena de negros que pudiese empezar a cavar la tumba del partido en el poder…..CALMA.- La realidad es que en la disputa real de la candidatura nada más hay dos, Marcelo y Claudia Sheinbaum. Adán Augusto y Ricardo Monreal, aunque digan lo contrario, están ahí engordándole el caldo a la morena para al final salir como hacían los priistas, con un vil y descarado “dedazo” que con algo de fanfarrias y sombrerazos lo transformaban en una decisión puramente “democrática”. Y si eso llega a suceder y Marcelo se queda chiflando en la loma, de ninguna manera podrá descartarse como el abanderado de la oposición, que según encuestas ganaría sin problema a Claudia en un hipotético combate face a face con el secretario de Relaciones Exteriores. O sea que, se están poniendo calientitas las cosas y amenazan con desbordarlo todo…..TAPADO.- Arturo “Guadaña” Yáñez dejó de ser el “tapado” que busca la presidencia del CEN del Partido Revolucionario Institucional. Sus aspiraciones, sin embargo, aparecen a destiempo, pues su amigo Alejandro “Vandalito” Moreno consiguió ya quedarse hasta después de la próxima elección federal, por una parte, y por la otra, en el fondo, pero bien en el fondo, no tiene muchas ganas de irse, sino más bien lo contrario, que se está apoltronando de tal forma en el expartidazo que dejarlo es lo que menos ha pensado. Entonces, ¿a qué le tira “La Guadaña”? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora aquí o en la web más visitada de todos los tiempos en la internet de Durango www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche. O en redes, pues ya se la saben, lideramos en todas.

Saludos

