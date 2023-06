+ Muere taxista esperando a los cuerpos de auxilio

+ Unos dicen que se tardó mucho la ambulancia

+ Otros aseguran que nunca se llamó al 911

+ El corcholatero se está pegando con todo

+ Oiga usted, el campañón de Adán Augusto

“Nada más el amor y el dinero no se pueden ocultar…”

Juan de las Cuerdas

Un taxista murió esta madrugada debido a varias cuchilladas que alguien le infirió por el rumbo del Nuevo Reforma. La Cruz Roja llegó, pero un poco tarde, cuando el chofer había dejado de existir…..ORDEN.- Sabemos la corajina que despierta en nuestro amigo el delegado Guillermo Pérez Gavilán algún comentario adverso hacia la benemérita institución, pero el caso es por sí solo estrujante, quizá pudo salvarse de haber recibido la ayuda temprana. Hay fotografías y creo que hasta videos en los que el hoy occiso está platicando, comentando con varias personas sobre las lesiones que sufrió. Los fotógrafos dicen que el muchacho estaba en buen ánimo esperando a los socorristas…..S.O.S…- Alguien sugiere y quizá con razón que el viejo edificio de la Cruz Roja de 5 de Febrero y Reforma debía seguir funcionando como una delegación especial para la atención de problemas que ocurran hacia el sur de la capital, y así, los ambulantes pudiesen estar más cerca de los puntos de crisis, pero ignoramos si eso mismo piensa el personal de la noble institución, pero el caso de hoy, en serio, debe preocupar a más de uno, toda vez que el taxista dejó de respirar cuando llegaron los socorristas. No pocos dirían ¿y ya para qué?…ALERTA.- No es el primer caso de alguien que muere por falta de auxilio médico oportuno, lo ideal sería que no muriese nadie más, para lo que la Cruz Roja incluso tiene diagramada la ciudad en sectores a los cuales sea posible llegar más rápido, pero luego inciden otras causas como de la que también se habla, de que los vecinos del Viva Reforma se enteraron tarde de la riña y no pidieron el auxilio de inmediato. Obvio, ahí no es culpa ni de la Cruz Roja ni de ninguna otra institución, puesto que para adivinar dónde y a qué horas puede suceder un hecho violento sí que resulta imposible. Ojalá que se aclare pronto cómo sucedió todo y se aclare si los socorristas pudieron llegar más a tiempo precisamente para evitar que suceda un incidente más como el anotado…..CORCHOLATAZOS.- Notable el jaloneo entre Claudia Sheinbaum y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Aquella le reclamó que falló en su papel de presidente de la Convención Nacional del pasado domingo. Se quejó Claudia de que a su llegada fue recibida por unos gritones identificados con otra de las corcholatas, a pesar de que desde antes de la encerrona se les pidió que se abstuvieran de acompañantes y porristas agresivos como los que la encararon. Durazo se deslindó, pues en su papel de presidente no podía asumir el trabajo de un policía. El tema es que salieron mochas las cuentas del corcholatero. No atendieron el llamado presidencial para que se abstuvieran de roces entre ellos y, sobre todo, de guerra sucia, que al final pudiese perjudicar a Morena…..ABUNDANCIA.- Enorme sorpresa se han llevado los duranguenses al enterarse de la campaña de Adán Augusto López hacia la candidatura de Morena. Anoche, en esta capital vimos a cientos de personas vestidos de morenistas, con fanfarrias nuevas, matracas, equipos de sonido y vehículos de apoyo con bebidas y comida para los activistas. Imaginen, si ese es el despliegue que se cargan para la elección interna, de qué volumen será una eventual campaña presidencial. Ahora, como dijo el bien recordado Carlos Herrera Araluce: “La política se hace con dinero, más dinero y mucho más dinero…”, entonces habría que preguntar de dónde carajos sale tanto billete para hacer una campaña interna (?). Bueno, no seamos ingenuos, ya sabemos de dónde sale, de nuestros impuestos, que ya no sienten lo duro sino lo tupido como les están pegando los cuatroteros, y por ahora el corcholatero que, ahora sí, se está tirando a matar gastando lo ahorrado en su vida laboral…..APLAUSOS.- Así como le criticamos le reconocemos a la constructora el buen terminado con que está acabando el recarpeteo en distintas calles y avenidas de la ciudad. Que molesta una obra a mediodía por el daño que causa a la circulación, pero a veces hay que aguantar vara, mejor sería que esos trabajos se hagan en horas de la noche para evitar lo menos posible. O de perdido, que se avise con la antelación suficiente para evitar los embotellamientos brutales que se ocasionan en horas del día…..MALTRATO.- Estuvimos esta mañana en las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y obtuvimos atención inmediata, en unos cuantos minutos, pero mientras nos llamaban pudimos ver a varios veteranos caminar de un extremo a otro y con cada dificultad que la oficina debía aplicar un sistema en el que se le brinde alguna consideración a los adultos mayores, pues muchos dan un paso con dificultad y obligarlos a caminar una y otra vez de oficina en oficina, no inventen. No se vale, y ojalá que alguien llegue a leer este comentario y SHCP disponga algo para auxilio de las personas de la tercera edad, especialmente en casos de visible incapacidad. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más





WhatsApp