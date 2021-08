“Chicotito”

+ Insostenibles cambios a la ley orgánica del Congreso

+ Es un “agandalle” jurídico que no procederá

+ Los próximos diputados prianistas no rendirán protesta

+ El IMSS con posibles brotes covid en sus guarderías

+ Total, yo hago lo que se me pegue la gana: Espino

“No todos nos estamos cuidando. Muchos llevan el cubrebocas adornando el cuello. No cabe nadie más en los hospitales. Así no se puede…”

Juan Pueblo

Las modificaciones a la ley orgánica del Congreso del Estado podrán ser muy justas, equilibradas y democráticas, pero son ilegales. No existían antes de la elección, no pueden existir ahora…..NÚMEROS.- La bancada de Morena en la próxima legislatura será minoría, no estará en condiciones de asumir la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y menos por decreto de los diputados salientes. Sería tanto como entender que la saliente bancada morenista indique qué pueden hacer y qué no los integrantes de la siguiente legislatura. Es un exceso que tendrán que resolver los órganos jurisdiccionales…..ALTO.- Los diputados electos han advertido que se trata de un “agandalle” o un albazo legislativo improcedente a todas luces, por lo mismo se abstendrán de rendir protesta el día último de agosto precisamente para propiciar una acción de inconstitucionalidad que obligaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a revertir todo…..ALARMA.- Trasciende esta tarde que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha detectado síntomas de coronavirus en niños de guarderías, no obstante las medidas extremas que guardan en esas instalaciones. Lo dicho, no habrá condiciones para llevar a los pequeños a clases presenciales precisamente por los altísimos riesgos de contagio entre los chiquillos y entre ellos y los maestros aunque ya estén vacunados con su doble dosis. Una cosa es lo que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador y otra la postura de sus padres que saben que los pequeños, por su condición y sobre todo por su desconocimiento de la pandemia, se descuidarán a la hora de las clases y el contagiadero no se hará esperar. Ya existe el problema en las guarderías, qué no pasará con las escuelas públicas, a cuyos directores les dieron medio litro de alcohol y algo parecido de gel antibacterial para “que mantengan a raya al virus…”. Y si tantito me apuran, con el cambio de color del semáforo epidemiológico, los peligros para los menores serán mucho mayores y no habrá maneras de contenerlos. Lamentable, pero cierto…..MACANAZOS.- Mucho muy sospechoso que hayan aparecido los policías del sargento Manuel Espino en el momento en que se armó la gresca en el Congreso del Estado, amén de que se trata de un contingente policial federal que ninguna vela tenía en la feria de las mentadas que se registró el sábado pasado en las calles 5 de Febrero y Zaragoza. Todavía esta mañana el teniente Espino justificó lo injustificable, pues el reportero Emanuel Salazar le demostró el texto del reglamento que se supone gobierna esos grupos especiales de policías. Manuel creyó que tendría día de campo en la rueda de prensa, pero le salió el tiro por la culata, los reporteros, entre ellos Emanuel, sacaron de sus casillas al funcionario federal que acabó la discusión al advertir: “Yo estoy obligado a proteger a todo aquel mexicano que me lo solicite y no nada más dedicarme a la protección de edificios o inmuebles federales. Y ultimadamente, yo hago lo que se me pegue la gana, cómo la ven…”. Ya lo comentamos el fin de semana, que Manuel Espino no tenía ninguna posibilidad de candidatura al Gobierno del Estado, y que con su sospechosista participación en la zacapela del “agandalle” sus perspectivas pasaron de la nada a menos nada. Le saldrá más caro el caldo que las albóndigas, especialmente luego de escucharle eso de que “yo hago lo que me da la gana…”, quizá también con el tolete y los exinguidores. Es más, si tantito me apuran, Espino dilapidó en esa desafortunada acción lo poco que había ganado de imagen venida a menos precisamente desde la primera elección de Aispuro. Manuel se cotizó bien allá por el 2010 para favorecer y justificar el “triunfo” de Jorge Herrera Caldera…..REVERSA.- El madruguete -dicen los que saben- legislativo morenista, tendrá vida hasta el día que llegue la inconformidad a la Suprema Corte. No lo sostiene en este momento ninguna regla, salvo la creada el sábado pasado que es algo parecido a la Ley Bonilla por la que Jaime Bonilla quiso extender su gobierno a cinco años en Baja California, cuando todo mundo supo que la elección sería por dos años. Se hizo mucho escándalo, y se repartió mucho dinero entre los diputados salientes para nada, pues al final la Corte recordó que se había votado para dos años y la administración se quedó en dos años. Acá, el actual congreso no puede ni debe tomar decisiones respecto a la siguiente legislatura. Sería tanto como coptarlos desde ahora y marcarles los máximos y los mínimos, o peor aún, ordenarles desde ahora qué deben hacer y qué no ya en funciones. Algo por de más absurdo, por eso dicen los que saben que el día que el tema lo conozca la Suprema Corte ese día se terminará con la “justicia”, el “equilibrio” y la “democracia” que pretextan los diputados salientes…..TOPETEO.- Llámenle como sea, pero numerosas estaciones radiofónicas han intensificado la publicidad respecto a la actuación de Cristian Nodal, mientras la Presidencia Municipal advierte que cancelará por las buenas o por las malas la presentación del cantante sonorense. ¿Cómo la ven…? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

