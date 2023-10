+ Israel insiste en aniquilar al grupo Hamás

+ Una barbaridad amenaza a otra en Israel

+ Claudia Sheinbaum va contra el Poder Judicial

+ No será fácil desaparecer los trece fideicomisos

+ No deben correr a los niños, sino a los grandulones

“Una barbaridad no remediará la otra barbaridad…”

Anónimo

Iniciamos la segunda semana tras el despiadado ataque de Hamás a Israel durante un concierto en el que lo último sigue siendo la advertencia israelí de que exterminará al grupo extremista para poder vivir en paz…..ABERRACIÓN.- La contradicción a los principios y objetivos de la vida en pleno siglo 21, cuando el poder de la palabra no ha podido más que las balas, las bombas y las masacres a discreción, solo que en oriente medio prefieren la venganza, el ojo por ojo, diente por diente…..COBARDÍA.- Claro que la masacre de Hamás es una inconfundible cobardía en la que murieron cientos de civiles, incluyendo extranjeros que ninguna relación tenían con el gobierno como para cobrarles con su vida parte de esa pelea aberrante…..SUELDAZOS.- Ahora es Claudia Sheinbaum quien la emprende contra el Poder Judicial en México. Vuelve a tocar los sueldos o sueldazos de ministros y jueces, pasándose de largo que esas retribuciones se determinaron precisamente para evitar que intervenga el “poderoso caballero” a torcer la verdadera justicia, quizá a lo que obligarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante que se trata de un poder autónomo que no tiene por qué depender de lo que digan los otros poderes…..DEMOCRACIA.- Sheinbaum pide que los miembros de la Corte se elijan vía democrática y exponen la impartición de justicia a que quede en manos del más simpático, del más popular, del más bonito, cuando la actividad del Poder Judicial obliga a la capacidad jurídica de sus componentes y, si se trata de mangonear la tal “democracia”, lo más seguro es que ganen los que diga el gran señor y que la capacidad se deje de lado. Algo absolutamente lamentable lo que sucede en México, toda vez que hablar de democracia en la nominación de jueces es desconocer en lo absoluto cómo y por qué jueces y ministros deben tener los méritos suficientes para llegar a esos cargos y, sí, ganar bien, justo para evitar que las partes traten de arreglar sus problemas con dinero. Sería el acabose, pero parece que eso quieren nada más porque el Poder Judicial no se ha sumado a las loas al presidente. Esta mañana, trabajadores y empleados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desquiciaron diversos puntos de la Ciudad de México para protestar por la intención presidencial de desaparecer 13 de los 14 fideicomisos que guardan sus ahorros y los fondos para su retiro y se teme que en cualquier momento aparecerá otra multitud demandando la inconstitucionalidad del propósito presidencial que vendría a echar por tierra el propósito de agandallarse más de 15 mil millones de pesos…..NÚMEROS.- El presidente Andrés Manuel López Obrador festinó esta mañana que hasta 2018 se robaban 81 mil barriles diarios de gasolina, pero que desde ese año el combate al guachicol bajó hasta 4.8 mil barriles diarios. El caso es que la gasolina barata la siguen dando todavía más barata en los lugares de costumbre, señal de que el negocio va viento en popa y que lo que dice el gobierno es una vil y grosera engañifa. Vaya usted a saber…..ÉPALE.- Muchos niños que salen a trabajar por las mañanas y tardes es porque en casa no hay lo necesario como para entregarse a la escuela y al estudio posterior. Más que retirar de las calles a los menores, a los que debían retirar es a los mayores, que por lo general limpian vidrios y gritonean a la gente porque les urge para la droga, mas no para llevar algo a casa. Ahí es donde tendría que fijarse el combate a la vagancia que cada vez es más, casi en cada crucero de la ciudad y, como decíamos hace días, hasta en los lugares turísticos como el Paseo Constitución hacen su agosto…..AVISO.- No me han jaqueado mi teléfono ni mi whatsapp, pero conviene aclarar que una mala costumbre del que escribe es no andar de pediche solicitando una ayudita para la gasolina o para otras necesidades, y tampoco tenemos cobradores o mensajeros autorizados para que lo hagan en mi nombre. Es que, donde quiera se cuecen habas y la liebre salta de donde menos se lo espera, pero nos enteramos que andan por ahí algunos personajes haciendo solicitudes a mi nombre. Antes que ceder ante una de esas extorsiones, porque no son otra cosa, pidan la autorización expresa al susodicho para que no nos meta en sus transas. Aparte, cuando tenemos algo qué decir, lo decimos aquí y sin andar avisándole a nadie sobre el tema a desarrollar. ¡Que no les vean la cara…! Aprovechando el viaje, digamos que Contacto hoy nada tiene que ver en el aparente fraude que le hicieron a alumnos o egresados de la FECA de la UJED, que si ofrecieron que aparecerían en Contacto hoy, ignoramos quién lo hizo, pero no fuimos nosotros, para que tampoco los sorprendan. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todo los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

