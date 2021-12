+ Se baja Salum, se queda Héctor Flores

+ Aunque sobrevive Esteba Villegas V.

+ Salum, por despecho, apoya a Esteban

+ Jorge, condicionado a una eventual reelección

+ La vialidad citadina está colapsada, a rodear

“Se baja Jorge Salum de la aventura, quedan Héctor Flores y Esteban Villegas, más Leticia Herrera”.

Juan Pueblo

Si no hay otro punto qué tratar en la orden del día, el candidato de la alianza Va por Durango será Héctor Flores Ávalos. Retirado Jorge Salum de la eliminatoria, sobrevive el secretario de Gobierno y crece lo necesario para hacerse de la estafeta blanquiazul…..ESPERA.- Todavía falta mucho tiempo para la confirmación formal de la candidatura, pero por lo pronto, el paso que dio anoche el alcalde capitalino puede ser definitivo para la decisión final…..TIEMPOS.- La semana pasada, tras la vacilada de los expresidentes del PAN, Verónica Pérez advirtió que la decisión final estaría anunciándose por ahí del 22 de los corrientes, horas antes u horas después. Misma fecha que tiene como objetivo la coalición de Morena. Esto es, que es muy probable la coincidencia entre ambas agrupaciones políticas para anunciar a sus abanderados….. ÓRALE.- Anotar que tras la declinación de Jorge Salum se reunió por ahí con Esteban Villegas y emitió una opinión sobre el caso asegurando que: Esteban Villegas ha construido un posicionamiento personal importante y sólido que le da las posibilidades de ser el candidato de la alianza. Es decir, se bajó de la aventura y abrió sus simpatías por el priista, algo que nadie esperó del jefe edilicio y que algunos consideran venganza o desquite por despecho que además denota un sentimiento muy marcado, sobre todo, que no precisamente está de acuerdo con las probables decisiones de las cúpulas, y pues hasta nosotros lo haríamos, dado que luego de invertirle tanto tiempo y dinero a la probabilidad, salir con que no, ¿pues cómo?….. ÉPALE.- Temen algunos que el cuarto de guerra de José Ramón Enríquez se está distrayendo en cuestiones baladíes. Apareció ayer un video en el que figura el exgoleador mexicano Carlos Hermosillo pidiendo el respaldo para el oftalmólogo, pero…nadie entiende cómo está ese rollo, o en el peor de los casos la circunstancia indica que se va a hacer otra encuesta o consulta cuando, por boca de Gonzalo, el asunto está resuelto. Ya se hicieron las encuestas los días 17 y 18 de noviembre y que lo siguiente será el anuncio del candidato, pero que ya no hay que consultar nada con las bases. Piensan algunos que ese material videograbado sería bueno pero para la campaña, no para la etapa que estamos viviendo ahora, que es la selección del candidato….. APLAUSOS.- Anoche, cerca de la medianoche, Salum publicó un video en el que comunica a los duranguenses que se queda en la alcaldía, a unas horas de que la alianza Va Por Durango decida sobre la candidatura. Le hizo la lucha el alcalde capitalino, tocó puertas aquí y allá y nomás no se abrieron. No había caso seguir remando contra la corriente…..FUTURO.- Salum fue práctico en su decisión de emigrar. Prefirió poner pies en polvorosa antes que exponerse a otra friega, aunque al quedarse amarra un hipotético primer lugar en la posibilidad de la reelección, que quedaría sujeta a lo que alcance a hacer en lo que resta a su gobierno. Es decir, si no avanza, si mantiene la mediocridad y sobre todo la opacidad donde una fallida ciclopista y un túnel para enanos es lo más importante, hasta en la repetición tendrá problemas…..PENITA.- Y el ridículo, que asegura Rodolfo Elizondo, fueron a hacer los expresidentes del PAN, ha quedado prendido de alfileres. Los ha dejado colgados de la brocha el propio presidente municipal, dado que fue el espacio para Jorge el pedido principal de los molestos exlíderes del partido, quienes en aviso virtual advirtieron que armarían la rebambaramba. El caso es que no armaron ni rebambaramba ni nada, acabaron colgados de Verónica Pérez y elogiándole hasta lo que no ha hecho. “Tenemos presidenta para rato…”, dijo como lo más sustancioso Víctor Hugo Castañeda…..INÉDITO.- El momento que viven los panistas duranguenses y que observa el pueblo, es inédito. Será esta la primera ocasión en que el PAN “destape” su candidato a nivel local, que no tendrá que venir una decisión nacional como ocurrió siempre. Los tiempos y las formas se están acomodando para que el lanzamiento sea a nivel local y en lo que poco tenga que ver la dirigencia nacional que, en el supuesto, tampoco estaba de acuerdo con las maneras en que se estaba desarrollando el proceso, pero decir también que Marco Cortés no podrá hacer más. No hay forma de hacer más nada que apechugar respecto a lo que decida la alianza Va por Durango…..ALTO.- El tránsito vehicular cayó ya en la locura. Todo mundo quiere circular en el primer cuadro, o en la zona comercial de la ciudad enturbiando todas las reglas y estropeando el orden que se tiene en la vialidad en tiempo normal. Nuestro consejo sería que si no tienen algo importante qué hacer en el centro, no vayan. Mejor rodeen antes que caer en los embotellamientos que se están registrando en todos lados. No nos extraña, así es siempre en Navidad y fin de año, por tanto lo más aconsejable es ni voltear al centro de la ciudad. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día y de la noche.

Muchas gracias

