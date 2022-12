+ Están flaqueando los cuerpos de rescate

Un adulto fue vapuleado por desconocidos y tirado en las inmediaciones de la Cuadra del Ferrocarril. Esperó dos horas y, aunque estaba a 50 metros de Protección Civil estatal y municipal, nunca fue atendido…..CALMA.- El caso es uno de los muchos que han ocurrido en los últimos meses en la ciudad, en donde la gente se queja que los cuerpos de auxilio se tardan horas, y ese es el problema, pues no falta quien haya muerto por la tardanza de los rescatistas, pero no es lo peor, lo peor es que el tema no es de importancia para los responsables, nadie se ha inmutado ante el problema…..ACCIÓN.- La Cruz Roja, que también se halla relativamente cerca de donde estuvo la persona atacada, está pagando el noviciado, quizá la desorganización en el moderno edificio, pues es frecuente que las personas nos pidan a Contacto hoy la intervención para que atiendan a sus amigos o familiares. El caso del bulevar Guadalupe Victoria es uno de ellos, la gente nos pidió que hiciéramos presencia para que transmitiéramos el riesgo en que se hallaba aquella persona y solamente así, hasta que transmitimos, se acercaron algunos rescatistas, de quienes se dijo que más de una vez fueron y checaron a la persona y que “es un borrachito” que se pasó de copas. Y sí, sí era un borrachito, pero era una persona que merecía el auxilio. Estaba algo tomado, pero en peligro de muerte por la temperatura gélida de esa noche y la carencia de abrigo suficiente para contener el frío, pero…aun borrachito o indigente, era menester, obligado en los cuerpos de auxilio, levantarlo y llevarlo a un lugar seguro. El problema es que cuando auscultaron a aquella persona la hallaron multifracturada o multigolpeada que requería inmediata atención médica, que se brindó hasta que hicimos la transmisión. Se nos dijo que nadie había reportado el caso al 911, aunque fuimos nosotros los que llamamos y tampoco nos hicieron caso, de modo que ahí no hay duda. Hubo una de las muchas fallas que están sucediendo en los días recientes, quizá consecuencia del cambio de gobierno, que de pronto se están encontrando con situaciones que no eran de su dominio. Anotar que, nos han dicho nuestros lectores, que han marcado el 911 y que la persona del otro lado toma sus propias conclusiones desde el escritorio exponiéndose a fallas que ya han costado la vida a las personas. No obstante, nos quedamos con el beneficio de la duda y pensamos que los cuerpos de rescate se encuentran en vías de organización, que ojalá no se tarden mucho en ponerse las pilas, porque de lo contrario mucha gente se expondrá a morir en la calle virtualmente como un perro, sin el auxilio de nadie, pues los rescatistas andan vendiendo helados, por decirlo de la mejor manera…..LEYES.- La aprobación del plan “B” del presidente Andrés Manuel López Obrador es una violación flagrante a nuestra Carta Magna. Es realmente un capricho para afectar al Instituto Nacional Electoral, pero más que eso, para controlarlo y conseguir más triunfos electorales al costo que sea. Hasta el mismo Ricardo Monreal, líder de la Cámara de Senadores, votó en contra y explicó la razón de su voto: “Es un pisoteo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo que enseño Derecho no podía aprobar semejante cosa que lleva de menos 15 artículos previamente desechados en la reforma política y por lo mismo no debieron discutirse de nuevo. Va contra la ley…”. Entonces, si un moreno entiende la ilegalidad y lo admite abiertamente, nosotros no podemos pensar otra cosa y mucho menos decirla. Se trata de un pisoteo a nuestra ley máxima que debe desechar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque esa es su función, procurar la observancia y el respeto a nuestras leyes. Por eso se dice que sería una aberración de graves consecuencias que el alto cuerpo colegiado llegara a consentirlo…..RAZONES.- Ayer no pocos de nuestros lectores se azoraron de nuestra crítica y comentaron que adivinaban de qué lado estamos, que estamos contra la 4T, que somos conservadores y aspiracionistas que queremos tener más de un par de tenis. Ya les dije, y lo he repetido, el que escribe votó por Morena en el 2018. Y votó porque esperaba un cambio que acabara con la corrupción, como lo prometió el entonces candidato; el despilfarro, los excesos del gobierno, la inseguridad, las escasas oportunidades de estudio y trabajo, etc., etc., y…no he visto ninguna mejora en esos aspectos, sino más bien todo lo contrario. Voté por eso y tengo derecho a exigir que se me cumpla, ¿o no?…..APROBADO.- Este sábado regresará a Durango el presidente López Obrador. Visitará una parte de la sierra, no vendrá a esta capital, por tanto nos quedaremos sin reclamarle el desmoder que encontró el gobernador Esteban Villegas en la administración estatal. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en redes sociales, pues seguimos liderando en todas.

