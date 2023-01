+ Minera canadiense se adueña de Tayoltita

“First Majestic no se conforma con el oro, ahora quiere agua, terrenos ejidales y lo que se pueda de Tayoltita…”

Ana Laura Díaz Escobedo

El oro del municipio de San Dimas, concretamente de la zona de Tayoltita, no es suficiente para la empresa First Majestic Silver, y en contrasentido, se está adueñando de Tayoltita y sus alrededores…..ALTO.- Los pobladores de la cabecera municipal de San Dimas todos los días ven los camiones y camiones que salen cargados con oro, a veces en bruto y a veces en barras, y el pueblo no recibe el más mínimo beneficio, excepto los míseros sueldos que devengan…..S.O.S…- Y no conforme con llevarse la riqueza natural de la región, la minera First Majestic ahora se ha apoderado de un manantial de agua del pueblo Guarisamey y, aunque no le corresponde, no quiere compartir el vital líquido con los vecinos, algo por de más absurdo y ventajista, pues la minera bien puede trasladar agua de otro punto y no chuparse la que le toca a los pobladores. Aparte, según denuncia de la ejidataria Ana Laura Díaz Escobedo, la minera de pronto se apoderó de otros terrenos valiosos del ejido y no hay poder humano que los obligue a salir del predio…..AUXILIO.- Díaz Escobedo asegura que no conforme con las invasiones y despojos que está cometiendo la empresa, los desechos químicos de la planta de tratamiento están extendiendo su huella maldita, acabando con flora y fauna de la región de manera por de más lastimera, pues a la empresa canadiense lo único que le preocupa es sacar más y más materiales con oro, y lo demás que se friegue. Ya es hora de que la autoridad tanto estatal como federal hagan algo para detener el genocidio que está gestando con sus desechos contaminantes. Ni esperanzas de que el municipio o el sindicato minero hagan algo, pues sobra suponer que están “maiceados” por la canadiense y por eso la preocupación, pues poco a poco, como la humedad, se ha ido apoderando de lo que se le antoja a la empresa, ya lo ha contaminado todo, pero no hay poder humano que los obligue, de menos, a respetar el medio ambiente y sobre todo, a respetar los terrenos que no les pertenecen. En los últimos días los ejidatarios se armaron de valor y se instalaron en los terrenos ejidales invadidos, pero con frecuencia llegan patrullas estatales y amenazan a los ejidatarios con llevárselos si no desalojan. Nos quieren desalojar de nuestras propias tierras, dice la valiente ejidataria, y pide la intervención urgente tanto del gobernador Esteban Villegas como del presidente Andrés Manuel López Obrador, dado que en represalia a la inconformidad ejidal, la minera está amenazando con quitarles el trabajo de manera definitiva a los ejidatarios y a los vecinos, pues considera la canadiense que es más barato traer mano de obra de otras partes del estado. Ojalá que pronto intervenga el gobernador Villegas, porque de lo contrario, en cualquier momento, pueden agravarse las cosas y no se descarta la paralización de la mina que de ocurrir traería perjuicios serios a la empresa, y todo por no respetar el medio ambiente, los terreno ajenos, el agua que no les pertenece y por no tratar a los trabajadores como seres humanos, el elemento más importante en la explotación minera…..REACCIÓN.- La recaudación de rentas aclaró ya que la empresa que surtió el equipo de cómputo necesario para el replaqueo bloqueó el sistema por un adeudo de poco más de 130 millones de pesos que quedó debiéndole la pasada administración. Sí, lo correcto es buscar cualquier salida urgente al problema y se está logrando aunque lentamente, con trabajo manual en tres turnos (por eso nada más es posible atender a unas 600 personas por día) no se puede más, pero al tiempo se está acudiendo a otros sistemas informáticos que puedan resolver el problema en el menor tiempo posible y así atender a los contribuyentes como lo merecen…..SILENCIO.- Nadie sabe, nadie supo, si los muchachos inquietos de la Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera” se fueron al cansado y agotador viaje de estudios a la Riviera Maya. Ese, recordemos, era el punto principal del pliego petitorio de los muchachos tras la última ocupación de la oficina educativa estatal…es pregunta, claro…..APROBADO.- Si el Instituto Mexicano del Seguro Social ha de construir un nuevo hospital en Durango para reponer a la deprimente y disfuncional clínica 44, que lo haga y que tome todo el terreno que necesite para que sea un hospital con toda la mano, como lo merecen los trabajadores y sus familias, y dejen el hospital No. 1 para eventos artísticos y culturales. Nos parece excelente que el IMSS se haya fijado en los terrenos adyacentes a la vieja Estación del Ferrocarril. Será una buena decisión, pero que sea un hospital como Dios manda y si no, mejor que así la dejen. Y claro, para que la nueva unidad médica funcione no nada más es necesario un nuevo edificio. Es imprescindible que el nuevo puesto médico empiece a trabajar sin una sola de las mañas, costumbres y derechos de los irresponsables trabajadores tanto de la 44 como de la No. 1, porque en esas instituciones es su voluntad la que manda, la que organiza y la que decide, pasándose por el arco del triunfo las órdenes de la delegación, de los directivos médicos, etc., etc… VERDUGO.- No obstante que le ha tocado bailar con la más fea del municipio, pues a nadie nos gusta que nos cobren impuestos, el titular del área, Dr. Jorge Gurrola García, se ha aplicado y los ingresos se han sostenido. Tal vez no hay domicilio en Durango que no haya recibido una “invitación muy respetuosa, por cierto” para pasar a ponerse a mano, y eso le cae en la puritita…a los contribuyentes del municipio, pero el subdirector ha tenido que tragar sapos y culebras, pero no han bajado los ingresos en la Dirección de Finanzas del Municipio, que es lo que importa, y lo que habla de la efectividad de algún funcionario. Felicidades al doctor Gurrola García, que no se la acaba con la cátedra en la FADER y FCA de la UJED, pero no le queda más que aguantar vara…..Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, o en las redes sociales, pues punteamos en todas.

Saludos

