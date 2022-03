+ David Colmenares suma su columna a Contacto hoy

David Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, desde hoy se suma a nuestra lista de colaboradores. Opinará semanalmente y en ocasiones entre semana.

Juan Pueblo

¡Bienvenido!…..FIESTAS.- Canatlán amanece de manteles largos por dos eventos trascendentales para la historia de la tierra de las manzanas: El cumpleaños 43 de la Cruz Roja y la apertura a todo el público de la unidad deportiva del CBTA No. 28…..APLAUSOS.- La comunidad canatleca está de fiesta, como sucede cada año que echa la casa por la ventana para recordar la llegada de la benemérita institución. Es que, con la presencia de la Cruz Roja se ha podido salvar a cientos o miles de vidas por su auxilio, sobre todo en accidentes de trabajo, de casa y automovilísticos…..ACCIÓN.- Y por el otro lado, el CBTA No. 28 de Canatlán comparte con los atletas en general sus instalaciones deportivas, que son las mejores de muchos kilómetros a la redonda, pero que antes estaban reservadas exclusivamente a su población estudiantil. Sin embargo, cuando egresaban esos atletas, se quedaban sin volver a practicar su deporte favorito, pues por su carácter de egresados ya no podían ingresar de nuevo al área deportiva…..FUEGO.- Ha de tratarse de fuego amigo o de las luchas internas por las distintas candidaturas, pero ayer se reunieron aquí numerosos vecinos de San Juan del Río para dar a conocer los problemas por los que pasa la nuecera municipalidad, que son lo contrario a lo que sucede con sus vecinos de Canatlán. Lo peor, y más lamentable, es que los protestantes andan que se los lleva la tía de las muchachas, pues en el supuesto el PRI ha escogido como prospecto a la alcaldía a Hugo Alberto Gándara Hurtado, señalado por muchos como responsable de la enajenación de terrenos del municipio y haberse quedado con los dineros correspondientes. Abundan que del caso estaba enterado el desaparecido fiscal anticorrupción, Héctor García Rodríguez, pero con su muerte el asunto pasó a la congeladora por razones entendibles, y ahora se dice que Esteban Villegas Villarreal es quien está metiendo mano en el proceso de selección priista por razones que nadie entiende, pero quizá hasta ha alcanzado parte del botín, o del dinero de los terrenos comercializados, eso dicen. El asunto, por donde se le vea, se pone bueno, pues se dice que en el problema también están metidos otros distinguidos políticos sanjuaneros que son quienes le han puesto nombre y precio a las candidaturas al municipio…..ÉPALE.- Sí que duele el comentario ese del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que asegura que “Aispuro y Esteban son la misma cosa, la misma mafia…”. Es grave la afirmación del jefe de la nación, porque si le sabe algo al gobernador y al candidato, ya debió denunciarlos ante las distintas instancias a su disposición, pero una de dos, lo hace para empezar a promover al candidato o candidata de Morena y empezar a bajarle los ánimos a Villegas, no obstante que es el mandatario federal el que menos puede hablar de política y de políticos. Es intervenir en un proceso electoral absolutamente vedado para él. El mensaje de AMLO -dicen los de enfrente- es el coraje del presidente ver que su Morena no termina de meterse a la pelea y que, al final, termine como termine este desaguisado, la presencia de José Ramón Enríquez en el proceso de selección es lo peor que le pudo pasar a Morena, que para donde van las cosas nada más fue a echar a perder los planes de los morenacos y en peligro queda de no alcanzar ni reintegro. Lo bueno es que ya estamos a unas horas de saber la definitiva. No obstante, los cercanos de Enríquez siguen insistiendo en que irá en la boleta, mientras que los estrategas de Marina Vitela no solo dan por descontado que brincarán ese prietito en el arroz, sino que están proyectando dónde y a qué horas sería la toma de posesión. Cómo la ven…..VAMONOS.- Se informa a toda la familia duranguense que pasada la medianoche de este miércoles 16 de marzo y después de escuchar toda la argumentación en un ejercicio netamente democrático, la Convención Electoral del Partido del Trabajo decidió por unanimidad que Gonzalo Yáñez sea quien encabece la candidatura a presidente municipal para la capital del estado. De esta manera -dicen- es la propuesta ganadora de la coalición Juntos Haremos Historia en Durango integrada por Morena, RSP, Verde y PT, por lo que se avanza hacia la transformación de Durango y por lo tanto garantía de que llegue la 4T a la duranguense. Gonzalo expresó su agradecimiento a la soberana convención petista por la decisión tomada. Al mismo tiempo manifestó su creciente compromiso con la sociedad de Durango, que de acuerdo a los lineamientos históricos del lopezobradorismo sobre la base de no robar, no coconear y no traicionar al pueblo. 