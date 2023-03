+ Otros dos camiones se destruyen en rampas

+ También murieron los choferes por desgracia

+ No sirven para nada las rampas de frenado

+ Aparte, camioneros deben pagar por morir

+ Seguro se anula al entrar camión a la rampa

“Las rampas de frenado de la súper son verdaderas tumbas para los camioneros…”

Jorge Blanco Carvajal

Está científicamente comprobado que las rampas de frenado de la súper a Mazatlán no sirven para maldita la cosa y, encima, cuando un camión se hace trizas todavía hay que pagar más de un millón de pesos a Capufe…..MUERTE.- Antier dos pesados vehículos hubieron de utilizar las mentadas rampas y además de reducir a pedacitos los camiones los choferes murieron de manera por de más lastimera…..S.O.S…- Se tiene que hacer algo rápido para arreglar esos problemas, dado que las rampas no sirven para nada. No significan un salvamento para los camioneros que se quedan sin frenos y sus unidades, por el contrario, son la muerte en la mayoría de los casos, incluyendo la destrucción de los vehículos…..REACCIÓN.- Sorprende que a pesar de las molestias de los manejadores por la poca o nula seguridad en las rampas, CAPUFE no haya hecho algo para corregir ese pequeño problema. O no se les ve ninguna preocupación por salvar los bienes, vehículos y las vidas de las personas. No hace mucho comentamos que en algunas partes de Asia existen rampas de frenado, pero son otra cosa, aparentemente allá son fosas con gel o cosa parecida en las que caen los vehículos y ahí se detienen sin sufrir el más mínimo daño, pero nosotros estamos verdísimos en la materia, porque para hacer una fosa en la sierra, donde todo es piedra, estamos hablando de algo imposible que no lo verán nuestros ojos en el corto plazo, y quizá ni en el largo, puesto que en México nadie está pensando transformar esas rampas de la muerte en fosas seguras que preservan los materiales o cosas que transportan los vehículos y los choferes…..BILLETES.- Nadie está pensando en convertir esas fosas en punto seguro, pero se requiere de diversa cantidad de dinero para su construcción, al fin que, hasta ahora nos venimos enterando, cada camión que se destruye en esas fosas tiene que pagar entre millón y millón y medio de pesos por “daños a la rampa”. Y otra, si el chofer muere en el incidente, también recae la responsabilidad en el propietario del vehículo y es él quien debe cubrir los gastos de sepelio. No entendemos nada, o por qué alguien tiene que pagar por ir a matarse o por destruir su unidad y exponerse sabiendo que la rampa que debiera auxiliar al conductor acaba convirtiéndose en su propia tumba…..ABSURDO.- Luego, por si aquello no fuera poco, el seguro por el uso del camino se termina automáticamente cuando el vehículo entra a la rampa. Una trampa ventajista que obra en detrimento directo de los transportistas, puesto que el seguro que se supone compran al usar el camino de cuota, no vale, no sirve para nada…..VERGÜENZA.- Aprovechando el viaje preguntemos a nuestros diputados y senadores que alguna participación tuvieron para autorizar los aumentos en las cuotas de autopistas, que nos digan por qué respaldaron el incremento, y no han sido tantito responsables como para darle el mantenimiento permanente al camino, que no obstante el portento de la ingeniería con que se construyó el puente El Baluarte, muchos la consideran una verdadera vergüenza…..OLORES.- Luego, algunas casetas del camino al puerto tienen sanitarios, pero…en casi todos los casos están cerrados. No hay manera alguna de abrirlos y los viajeros tienen que hacer sus necesidades fisiológicas como Dios les dé a entender, incluso frente a los demás viajeros que pasan por el camino. Y en algunos casos los baños abiertos están horriblemente apestosos, no los limpia nadie a pesar de que hay gente contratada para esos efectos…..MONTÓN.- Varios diarios nacionales divulgan hoy la exigencia de llevar a diversos números de personas a la concentración mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. Aseguran que por instrucciones de Presidencia de la República los estados y municipios morenistas están obligados a transportar a cientos o miles de acarreados a la gran concentración. O sea, lo que dijimos, el 99% de los asistentes serán acarreados, en su mayoría empleados del Gobierno Federal de los distintos niveles hasta completar unas 400 mil personas como para tratar de opacar la reunión de febrero de los neoliberales, que no pocos creen alcanzó las 900 mil personas, pero sin gastar un peso del erario público. Sí, repartieron gorras, camisetas y otras baratijas, pero eso salió de los bolsillos de los conservadores, no se gastó un peso en acarreo, y esa será la gran diferencia entre las concentraciones en el Zócalo capitalino…..INÚTIL.- Aparte de que, como decíamos ayer. El presidente de México es Andrés Manuel López Obrador y a nadie le cabe la duda en la legitimidad de ser jefe de la nación. No tiene que demostrarle a nadie nada. Su reunión de mañana será absolutamente inverosímil, porque tampoco le dejará nada al mandatario y sus seguidores. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

