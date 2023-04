+ Molestia en el materno por comida que reciben

+ Se quejan y autoridades buscan a quien lo filtró

+ Piden vuelvan a funcionar cocinas de hospitales

+ Hallan otros 1,400 aviadores en educación

+ Ganaron invictos basquetbolistas en USA

“Traen equipos de México campeonatos de importante torneo de basquetbol en Estados Unidos, reforzados por 5 duranguenses. La nueva cara de nuestro basquetbol”

Anónimo

Médicos y enfermeras hicieron ayer una “toma virtual” de la cocina del hospital materno-infantil para protestar por la clase de comida que les dan a ellos y los enfermos, no de ayer, sino de siempre…..AFANES.- Nada más ayer les sirvieron pollito, pero todo echado a perder y no se lo comió nadie, algo que no se mencionó en la nota para no echarle más gasolina al fuego, el caso es que los superiores o autoridades del nosocomio andan muy afanosos buscando a “quien filtró la información…”…..FANTASMAS.- Es para esos superiores más importante saber quién nos comunicó su molestia, a pesar de que emitieron un comunicado debidamente firmado por varios de los afectados. Pues parece que esta mañana se contrataron los servicios de detectives privados para aclarar quién nos informó del caso. Repetimos: Es más importante para ellos saber quién pecó de chismoso, sin importar, o dejando de lado el fondo de las cosas, la clase de comida que se reparte entre personal de jornada acumulada y ni se diga de los enfermos, que esos no tienen ningún derecho de protestar…..AUXILIO.- El caso es que, como lo informamos ayer, un grupo de trabajadores del hospital hizo una “toma virtual” de la cocina para exigir mejores alimentos que los que se les reparten, preguntando por qué no se regresa al pasado, de que sea personal propio del hospital el que prepare la comida, pues así habría responsables más directos para reclamarle a ellos…..BORLOTE.- El caso es que, para información de los desorientados, que en verdad les dan “caldo de calcetín”, sobre todo a los enfermos para que no vayan a engordar y echar a perder el plan alimenticio de los médicos que les atienden. Mangos, les dan comida en mal estado, como el pollo de ayer, que fue el que encaboronó a todos, que por un lado parecía comible, pero por abajo estaba verde, como para una buena intoxicación alimenticia…..CALMA.- Los trabajadores pidieron, nada más, porque no pueden pedir mucho, que se exija a la empresa que les surte dichas comidas que cumpla con los alimentos por los que le paga Gobierno del Estado. Eso es todo, no pedimos ni que le quiten la concesión a la empresa que mencionan médicos y enfermeras, al parecer propiedad de una reportera de la televisión, pero…que se entienda bien. Eso no es comer perro, no es comer periodismo, sino destapar una de las muchas indecencias que nos heredó la pasada administración…..SORPRESA.- La nota de la semana, o por lo menos del inicio de semana, la dio esta mañana el secretario de Educación, Guillermo Adame Calderón, al destapar a otros 1,400 empleados, y lo más probable es que varios de ellos hasta con doble sueldo y otras prestaciones importantes, que no encuentran por ninguna parte. Nada más están los nombres y los apellidos, se les ha pedido que se presenten a aclarar su actividad pero no aparecen por ningún lado. No vayan a ninguna parte por la respuesta, son parte de la Real Fuerza Aérea Educativa que nos dejaron los rubenes. Ojalá que no haya periodistas entre ellos, porque por esos casos nos tachan a todos de “chayoteros”, de “aviadores”, de indecentes, cuando, ya lo dijo el que dijo: “No somos iguales…”. Somos peores, pero como Layín, “nomás robamos poquito…”. La cuestión es que las tiznaderas del próximo senador siguen apareciendo por todos lados. Ya es algo intolerable, incontrolable, que está presente por todas partes…..ORGULLO.- Esta tarde regresan al terruño los cinco jovencitos duranguenses que formaron parte de los equipos de México que asistieron al Oportunny Tour Yout realizado en Dallas, Tx., y que lograron el título ante muchachas y jóvenes de su edad de aquella nación y con fojas invictas, pues no perdieron un solo partido, ni siquiera los amistosos contra otros cuadros gringos. Si les preguntan cómo las apoyó el Instituto del Deporte, dirían que con muy buenas vibras, pero resultaron positivas, pues sacaron la casta y demostraron que están hechos para cosas importantes a nivel selección tanto varonil como femenil. Nuestra más sincera felicitación a las jovencitas paisanas Camila Salazar, Melissa García y Alexia Alvarado, y por los paisanos: Diego Andrade y Agustín Martínez. La concurrencia de esos duranguenses formando parte del equipo representativo de México, varonil y femenil, nos confirma que la promoción importante del deporte ráfaga es cosa normal en otras partes, no en Durango, donde siempre hemos tenido un gran semillero, pero…la organización y realización de ese tipo de eventos no se les da mucho a nuestras autoridades. A ver si empiezan a despertar y pintarle otra cara no nada más al deporte ráfaga, sino a todos los deportes individuales y de conjunto para pelearle los primeros lugares al resto del país. Así sea. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquiera hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

