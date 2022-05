+ Zombies y colgados se abren por Marina

Lo que estamos viendo no es otra cosa que la rebelión de los zombies o de los colgados que están echando montón a favor de Marina Vitela. Lo que vimos el sábado no es nada para lo que se está desdoblando por ahí en lo oscurito…..MONTÓN.- Francisco Luis Monárrez Rincón organizó encerrona con la aspirante morenista en la que estuvieron, dicen, tal vez los zombies, porque hubo gente mucho muy importante que hace tiempo no veía la suya, entre ella muchos exfuncionarios estatales, incluyendo a ex de la actual administración que, por lo que usted guste y mande, salieron por razones aún no precisadas pero no se fueron contentos. Tenemos nombres, pero nos los ahorramos para no ir a causarles un mayor problema. Francisco Luis, para los que lo ignoran, es primo hermano del primer compadre de México, Ing. Miguel Rincón Arredondo. No sabemos si Miguel autorizó la reunión, lo que sí sabemos es que su hermano el doctor José Antonio levantó la voz el sábado para abrirse junto con su familia a favor de Vitela, que no es cualquier cosa. En el mismo desayuno sabatino Martín Soriano aseguró que: “es tiempo de las mujeres”…..MEZCLA.- Y lo que sigue, según los informados, es la encerrona que tendrá Marina con miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, uno de los sectores productivos más golpeados por la situación económica estatal. Marina -dicen- se dejará querer por muchos maistros y sus jefes desempleados por la misma causa y muchos no solo sin trabajo, sino “quebrados” de la A a la Z y sin esperanza de reponerse. Serían ellos la rebelión de los colgados…..VÁMONOS.- El periódico El Universal reacciona a esos movimientos sigilosos de la 4T en Durango al divulgar una nota informativa en la que dice que: “Detectan que Vitela pudo triangular varios contratos con sus hijos, en cuyo episodio estaría envuelto su tesorero Cuauhtémoc Estrella González”. El diario capitalino, sin embargo, antepone el “pudo”, pero no lo afirma, lo que adelanta que se trata de un algo incierto. Anotar que a Marina le vienen colgando varios “sambenitos” desde que salió a la candidatura, como esos donde quien afirma sostiene que ya es dueña de ranchos, haciendas, edificios y quién sabe cuántas propiedades más en el vecino Chihuahua. No dudamos lo que se dice, pero no nos abundan con pruebas, mientras sube de tono la acusación contra Ignacio Mier y el exauditor general de Puebla, Francisco José Romero Serrano, en cuya acción se asegura que uno y otro se prestaron para operar recursos de procedencia ilícita, nada más y nada menos que en Morena…..ÉPALE.- Mientras, circula la encuesta de la casa investigadora Rubrum, que asegura que los movimientos de las últimas horas sostienen a Esteban Villegas con el liderato de la contienda a razón de 43.8%, por 41.9% de Marina Vitela, números que precisan el desbordado crecimiento de Marina en las horas recientes, dado que hasta se llegó a decir que Villegas ya llevaba una ventaja de 20 puntos, pero…en la anotación de dicha empresa se advierte que…virtualmente están empatados y al final puede ganar cualquiera de los dos. Sobre la disputa de la candidatura estatal, Patricia Flores Elizondo no nada más no ha sumado, sino que se ha rezagado. La encuestadora la encuentra con 3.7% de posibilidades, lo que advierte que no nada más no ganó, sino que perdió la mitad de su capital político tras el último debate, en tanto que el independiente, Juan González, apenas califica con un 1.7% de posibilidades…..VOTOS.- El sábado pasado en la unidad deportiva Manuel Galindo la familia tricolor se tiró a matar. Juntaron por la tarde muchos miles de seguidores, poquito más que lo que sumó Marina por la mañana en El Pueblito, aunque la concurrencia a La Estampida fue gente selecta, en su mayoría inversionistas, industriales y comerciantes de élite, y a la Galindo fueron muchos colonos y gente de menos posibilidades, por decirlo de alguna manera…..TÓMALA.- En cambio, Massive Caller revela los resultados de su último trabajo en Durango en el que José Antonio Ochoa se afianza con 10 puntos de diferencia. Toño tiene 43.7% de perspectivas, por 32.7% de su más cercano perseguidor Alejandro González Yáñez, en tanto que Martín Vivanco sigue rezagado con 13.1%, y no llega el momento de acortar distancias… PATADAS.- Durango tiene muchos seguidores del Cruz Azul y saben que el tipo de juego ratonero, medroso y zacatón de Juan Reinoso es lo que le empujó a la eliminación ante Tigres a pesar de haberle ganado en su casa…..PAMPLINAS.- Lo reseñamos en un par de ocasiones que el juego defensivo que es característico del peruano de ninguna manera le va a permitir triunfar en los momentos difíciles como el del domingo a pesar de que tenía todo para vencer…..CONTRASTE.- Anoche, los Alacranes de Durango se dejaron querer por su afición y no menos villamelones durante sorpresivo desfile en autobús descapotado en el que lucieron el título de Campeón de Campeones alcanzado en más de dos años invictos y logrado al ir a Ciudad Guzmán, Jal., y vencer a los Mazorqueros en su propio granero. Pensamos, y por qué carajos Juan Reinoso no juega como Jaír Real, que a pesar de estar en patio ajeno nunca dejaron de atacar. Nunca se echaron para atrás los arácnidos y al final rindió frutos. Es así como deben jugar Cruz Azul y otros equipos mediocres que, teniendo todo para alzar los brazos, se conforman con un gol, se echan para atrás y a esperar un contragolpe que les dé el triunfo, contragolpe que, sin embargo, en casos como el del domingo, nunca llegó, de modo que los cruzazulinos se quedaron chiflando en la loma gracias al juego melindroso de los últimos torneos…..S.O.S…- Ojalá que Esteban Villegas sepa reaccionar adecuadamente ante el acecho de algunos vividores del futbol que le organizaron un encuentro ayer por la tarde. La mayoría de los que aplaudieron a Villegas, no todos, por cierto, son una bola de vividores que tienen la mayor parte de su vida viviendo del futbol amateur en Durango y oportunidad que tienen le vuelven a clavar la uña. Que los dejen acercar, está bien, en esas circunstancias significan votos, pero…que no se acerquen a las oficinas de gobierno porque le arman un quebradero peor del que ya tenemos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana aquí mismo o nos encontramos en cualquiera de las redes sociales de las que somos líderes como les dijimos ayer, cuando subrayamos que, si no nos ven en alguna, se cambien a la otra para que puedan informarse en el momento de lo que nos sucede.

