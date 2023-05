+ Otniel reconoce que partidos son negocio

+ Sugiere que dejen de tener ese atractivo

+ Se está echando la soga al cuello, claro

+ Políticos en el mundo pagan su promoción

+ CEDH cumple 30 años y arma sus festejos

“¿Y el no robar, no mentir y no traicionar, qué ondas..?”

Anónimo

Acepta Otniel García Navarro lo que es bien sabido por la sociedad, que los partidos son negocios mucho muy productivos, pero como que por ahí consiguen disimularlo repartiendo baratijas…..APROBADO.- Es correcto lo que dice Otniel, que los partidos son negocio, y pide que ya no sean negocio. García Navarro se está dando un balazo en el pie, dado que Morena y todos los demás son viles y puros negocios en donde gana el que tiene más saliva…..REGLAS.- Las prerrogativas de los partidos políticos son inmensas, que dan para lo que se necesite, empezando por comprar votos, voluntades y votantes. Ha sido siempre y hace mucho que se está pidiendo que los políticos se valgan por su propio bolsillo, que gasten lo que salga de su bolsa y no que nomás extiendan la mano y tienen jugosas sumas para mantenerse en el poder. No nos asustamos, así ha sido siempre y quién sabe por cuánto tiempo más habremos de soportarlo…..PUREZA.- En el mundo los políticos se mueven de acuerdo a su bolsillo. Si tienen se promueven y si no tienen no se promueven o se promueven con la ayuda de los gobernados que, sin embargo, a la vuelta de la toma de posesión empiezan a pagar su parte con otras prerrogativas impositivas. Pero, lo importante, que en la mayoría de los países en el mundo los políticos patrocinan lo que sale de sus bolsillos, distinto a lo que sucede en México, que acá todos los políticos gastan nuestro dinero, y con ese dinero llegan al gobierno donde se roban hasta el balde del trapeador. Y lo hacen unos, pero también lo hacen los otros. Nada más en esta administración federal estiman que se han robado más de 80 mil millones de pesos con fraudes escandalosos en SEGALMEX, DICONSA y LICONSA, anomalías inocultables por las que ya hay algunos, algunos nada más, de los saqueadores rindiendo cuentas, aunque otros como Ignacio Ovalle Fernández, fueron premiados nada más cambiándolos a la Secretaría de Gobernación, quizá a continuar el saqueo a las arcas federales…..NÚMEROS.- Hoy, el “chayotero” Carlos Loret de Mola hace cuentas de lo que realmente gana el presidente Andrés Manuel López Obrador y concluye en que son, por lo bajito, 450 mil pesos, que es casi medio millón mensual, de modo que no hay forma de criticar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ganan algo parecido, y que lo ganan realmente trabajando. Sí, bien revisados los sueldos de los jueces y ministros, hay que reconocer que andan muy arriba los salarios y que tienen verdadera vida de potentados, pero eso es problema de pesos y centavos y no de orden político, pues resulta que ante el rechazo a los planes A y B de la reforma política, tanto el presidente López Obrador como sus cercanos han proferido toda suerte de maldiciones y han pedido, con todas sus letras, que se haga lo necesario para desaparecer el alto cuerpo colegiado, al que llegan muchos de los expertos en Derecho y que por eso ganan lo que ganan, aunque…como la Chimoltrufia, también digamos que si le bajan un par de rayitas a sus percepciones, todo mundo contento, pero la Corte debe mantenerse por sobre cualquier amenaza, dado que es la última oportunidad de evitar abusos, arbitrariedades y excesos del gobierno hacia los gobernados. Hoy mismo está en el pandero la denuncia del diputado Alejandro Armenta, senador de Morena, por haber recibido amenazas en whatsapp, aparentemente de parte de la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte. Las supuestas amenazas las envió al parecer el secretario de la ministra, aunque…sin decir que sí o que no, sospechamos que se trata de la misma persecución hacia al alto cuerpo colegiado por los fallos tan seguido y tan puntuales contra propuestas presidenciales…..CALMA.- Padres de familia de una escuela del rumbo se quejan contra las actitudes de un maestro. Respetable la inconformidad y deben llevarla hasta donde sea preciso, aunque por un caso de anomalías no puede tacharse a todo el gremio. El gremio, el conjunto, merece todos nuestros respetos y consideraciones por haber sido quienes nos rescataron de la ignorancia y nos llevaron a entender lo que es bueno y lo que es malo…..FIESTA.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos está cumpliendo treinta años y está echando la casa por la ventana. Ha organizado conversatorios, conferencias y ceremonia para entregar premios sobre Derechos Humanos a sus mejores trabajadores. Los eventos serán en la FADER y CIPOL, en donde expondrá el ombudsman de Nayarit, Lic. Maximino Muñoz de la Cruz, quien hablará sobre Pueblos Originarios y Derechos Humanos, ya dijimos, el 23 de los corrientes en el auditorio “Miguel Guerrero Román” de la Facultad de Derecho, de acuerdo a invitación de la presidenta Karla Obregón. Los interesados pueden llamar al 618 130 19 74, donde les aclararán cualquier duda. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite

Saludos.

