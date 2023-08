+ Se armó la rebambaramba en Morena

+ Marcelo se queja del derroche de Claudia

+ Dice que la apoyan AMLO y Mario Delgado

+ Salta el rumor de que Marcelo se va a MC

+ La exigencia social rebasa al “Apá Toño”

“Marcelo se traga sus palabras, cuando dijo: Si supiera que hay “dados cargados”, no participaría en la interna de Morena…”

Juan Pueblo

La amarga queja de Marcelo Ebrard contra el derroche y acarreo bestial de Claudia Sheinbaum, para muchos, es no otra cosa que un rompimiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador…..BILLETES.- Ebrard aseguró que la 4T y el gobierno están patrocinando la promoción y derroche a que nos tenían acostumbrados el PRI y el PAN. Pidió el excanciller la intervención del presidente López Obrador y del jefe del partido Mario Delgado, solo que…por lo que se ve, ambos son los promotores de Claudia, de modo que ni lo ven, y mucho menos lo oyen…..ÁNDALE.- Ayer hasta Pío López Obrador metió su cuchara y denunció el acarreo tanto de personas como de funcionarios de distintos niveles del gobierno de la Ciudad de México y de México entero…..CATÁSTROFE.- O sea que, enójense las comadres y aparezcan las verdades, pues Marcelo asegura que en la promoción de Claudia están gastando todo el dinero del mundo. Es una barbaridad la que están haciendo con ella y no consiguen posicionarla en la ruta de la victoria, dijo. Ayer, de lo encaboronado que andaba Ebrard sostuvo que los cinco o seis corcholatos firmaron una carta compromiso en la que se admitía evitar a toda costa y costo las “cargadas” y “acarreos”, además de los oprobiosos e hirientes anuncios espectaculares entre los que se está moviendo la exjefa de gobierno…..BOMBAZO.- Alguien comentó hace unos minutos que Marcelo Ebrard había ya descubierto la descarada promoción de Claudia y que estaría muy cerca de tomar una decisión. O sea, de cambiar de chaleco, el naranja por el marrón, aunque…todavía son suposiciones sin mucho sustento, pero que están entre las salidas más probables del corcholatero. O sea que, si Morena no mete orden entre sus suspirantes, chica le viene en las urnas, puesto que Claudia no ganará ni yéndose de rodillas a Chalma. La diferencia entre ella y el exsecretario de relaciones es abismal. Marcelo conecta de inmediato con las masas y Claudia, por más que lo intenta, no consigue encender a los millones de seguidores comprados. Entre el corcholatero nada está decidido, cabe la posibilidad incluso de ir por un tercero en discordia que al final pudiera ser Adán Augusto López el menos malo…..TAPADO.- Ebrard sería, según nuestra bola de cristal, ya un poco raspada de tanto sobarla, el “tapado” de Movimiento Ciudadano. Se ajustaría perfectamente a los anuncios recientes del dueño de MC Dante Delgado, quien aseguró hace días que MC irá sola y su alma con un pretendiente de mucho espolones, y ese gallo, según la pintura del veracruzano, es Marcelo Ebrard Casaubón, un cuadro querido y respetado tanto en Morena como en los demás partidos políticos. Obvio, para que suceda será necesario esperar una semana hasta ver con qué jalada sale Morena para postular a Claudia, toda vez que a pesar de las pobrezas del carnal siempre ha liderado las tendencias de apoyo entre los mexicanos. Son politiquerías, como dice el presidente López Obrador, pero es el arte de la política, en el que sucede, y con frecuencia, lo inesperado…..PUNTERA.- La diferencia entre Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Creel parece resuelta a favor de X, puesto que les saca un puntaje sorprendente que puede sostenerla hasta el final de los tiempos. No le entendemos a la clasificación final, tendríamos que saber qué pueden hacer los tres para moverse en la calificación, sobre todo entre Paredes y Creel, dada la distancia que les lleva la hidalguense…..TÓMALA.- Toño Ochoa, a quien alguien llama “Apá Toño”, sin duda encabeza una de las mejores administraciones municipales en esta capital. El municipio de Durango, sin embargo, tiene una extensión territorial tan sorprendentemente grande como las deficiencias urbanas que, para decirlo pronto, ningún alcalde podrá con ese toro bufante. La ciudad de Durango requiere millones de metros cúbicos y lineales de pavimento, banquetas, drenaje, agua potable, etc., etc., que ni el “Apá Toño” ni nadie podrá construir. Ante la adversidad, sin embargo, no es posible sentarse y cruzarse de brazos, sino hacer con menos todo lo posible, y es lo que está intentando hacer. Hablar de pavimento nuevo para las colonias de la periferia sería hablar de una verdadera locura, ningún dinero alcanzará para hacerlo. Aterricemos nuestras pretensiones y no dejemos volar la imaginación, porque terminará el gobierno capitalino y no habrá avanzado lo que quisiera la gente. Se tiene poco, se aspira a hacer poco, pero hacerlo bien para que no tengamos que rehacer esas obras, pues algunos se quejan de que están “bacheando” con tierra y chapopote y que a los tres días de uso ya se acabó el pavimento. No exageremos, pero entendamos sobre todo que ni el municipio de Durango ni ningún otro tienen el dinero para satisfacer la demanda social. ¡No hay..! Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite aquí mismo o en www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp