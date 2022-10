+ Todavía se ignora cuánto se robaron los pasados

+ No es fácil investigar tanta irregularidad cometida

+ Hay 37 carpetas de investigación, y lo que falta

+ El plaqueo salvaría económicamente a la entidad

+ Esteban: No hay ningún pacto de impunidad

“La guacamaya sigue encuerando los sistemas de seguridad nacional…”

Juan Pueblo

O sea, Esteban Villegas apenas tiene un mes en el cargo. Nadie, por muy capaz que fuera, tendría ya un panorama certero de cuánto se llevó la pandilla que pasó por Durango, cómo le exigen que traiga a los bandoleros, no hay aún elementos…..ACCIÓN.- No obstante, se sabe ya que hay 37 carpetas de investigación contra otros tantos hurtos puntuales, pero como esto apenas empieza, no es todo lo que se llevaron. Hay muchos otros robos por los que dejaron escondidas por ahí las pruebas, pero saldrán…..QUIEBRA.- Durango no solo está quebrado técnicamente, sino que ha perdido cualquier posibilidad de obtener un crédito como para levantar el tiradero, pero aun así, Esteban no se echa para atrás, sino por el contrario, está haciendo lo que es legalmente permitido para salir de ese famoso semáforo rojo para poder pensar en algo mejor para nuestro estado…..PLAQUEO.- Muchos en redes sociales se han volcado a protestar por el cobro de las placas y dicen que no es justo, pues el pueblo será finalmente el pagano de las raterías de los que nos malgobernaron en los últimos seis años, pero no hay tal. Sexenalmente se cambian placas en los estados, y Durango no es la excepción, tarde que temprano se tenían que cambiar, pero por la urgencia de nuestro estado es preciso cobrar ese tributo ahora para poder pensar en la mezcla de recursos y obtener cantidades mayores del Gobierno Federal. Explicado de otra forma, si Durango se presenta a la Federación a pedir apoyo por tal o cual programa, tiene que aportar su parte para hacer un gran total, que invariablemente es mayor, y eso es lo que se está planeando con lo que se recaude en el replaqueo, que es una de las pocas vías por las que Durango puede hacerse de recursos, y si no se hace, como quisieran muchos, nuestra entidad quedaría condenada a la inamovilidad, a olvidarse de cualquier posibilidad de crecimiento por mínimo que fuera. No pocos dicen que primero traiga a los ladrones y que regresen lo que se llevaron y al final cobre ese tributo, pero…repetimos, por el tiempo aún no es posible tener un estimado de lo que en el supuesto se robaron. Hay que hacer las investigaciones pertinentes para aclararlo y proceder, pero mientras qué se hace. Los supuestos bandoleros tienen que ser investigados y luego vincularlos a proceso, en lo que se llevará todavía varios meses, pero Durango no puede darse el lujo de esperar a ver cuándo se tiene dinero para ir por el respaldo en otros programas, máxime que el plaqueo es un impuesto sexenal, que lo hace cada nuevo gobierno. Vamos, el cobro se haría en un mes o en un año, pero la intención es que se haga en enero a fin de poder obtener otras bolsas mayores. Aparte, Esteban ya lo ha dicho, no hay perdón ni olvido, se está investigando a todos y ya hay varios sospechosos de haber “desaparecido” importantes sumas de dinero por distintas vías y, de eso no se tiene ninguna duda de que se actuará, pero hay que seguir los pasos que ordena la ley. Es que a toda la investigación, para que el procedimiento funcione, hay que demostrar lo que se sospecha, y hasta que un juez diga si se cometieron ilícitos habrá de sancionarlos, pero mientras no podemos sentarnos y cruzarnos de brazos esperando que un milagro nos mande un morral de dinero y con eso se arreglen los problemas. Antier lo dijimos, y lo repetimos, el problema es que la posibilidad del plaqueo la soltó la Legislatura sin decir agua va. Sin explicarle a los duranguenses para qué servirá ese dinero. Vamos, los señores diputados se precipitaron. Antes del anuncio debieron consultarlo con la población y hasta que el pueblo lo hubiese apoyado, entonces haberlo anunciado, pero lo hicieron al contrario, por eso muchos reniegan y piensan que ellos pagarán lo que se robaron los del pasado reciente…..BURDOS.- Se dice ahora que quienes nos gobernaron en el pasado pecaron de torpes, tontos y otros calificativos para demostrar su ineficacia. Pudieron acceder a montones de programas para obtener cifras mayores siempre que aportara el estado su parte, pero…se la llevaron pidiendo sin ton ni son. O nunca supieron que existían esos programas y que era posible obtener diversos beneficios, o de plano les valió ma.dere, pues ya con su dinerito en la bolsa les importó un bledo sumir en la quiebra a sus acreedores, muchos industriales, comerciantes, constructores y no se diga a maestros…..FALSO.- Ha repetido el nuevo gobernador Villegas Villarreal que aunque la gente diga que hizo un pacto de impunidad con su antecesor, no hay nada. Los que se fueron grandes tendrán que pagar, y no va a pasar lo que ocurrió hace seis años, en que el ahora ex aseguró un millón de veces que “pagarán los que lastimaron a Durango…”. Y en los hechos no pagó nadie, nadie. La danza de los millones hace seis años se quedó en lamentos, con el engrosamiento de algunas cuentas bancarias que ha pasado directo a la impunidad. Tiene razón la gente cuando habla, pero esta vez no es posible pedir acción, si no han terminado las investigaciones, si todavía no se tiene un aproximado real de lo que se robaron, no puede Durango echarse a la hamaca y esperar a que pasen los meses o los años. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche, o en redes sociales, pues estamos en todas.

Saludos cordiales

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp