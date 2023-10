+ Récord de Guinness con el moño rosa más grande

+ Llamado a la mujer para que evite el cáncer de mama

+ Sin embargo, aparecen 5 nuevos casos cada semana

+ El cáncer es incurable si no se detecta a tiempo

+ Ejemplar resultado del concierto de Patrulla 81

“Tiene que entender la mujer que el cáncer de mama y cérvico uterino son curables si se detectan a tiempo…”

Marisol Rosso

Sentimiento agridulce produce el récord de Guinness que lograron el fin de semana Durango y Coahuila al crear el moño rosa más grande de todos los tiempos, porque acá, Cancerología sigue hallando nuevos casos de cáncer de mama…..TERRIBLE.- Notable el récord logrado el pasado fin de semana sobre el lecho del Río Nazas, justo la división de Durango y Coahuila, puesto que se trata de convencer a las mujeres a que se chequen de manera frecuente para evitar el cáncer de mama, pero mientras se asegura que semanalmente están apareciendo cinco mujeres con esos problemas, y lo más lamentable, que en la mayoría de los casos el cáncer ya ha avanzado tanto que para entonces ya es tarde y poco se puede hacer. Justo en el mes de octubre se recuerda el mes del cáncer de mama y se llama a las mujeres para que se exploren permanentemente o que acudan con los especialistas a hacerlo, pero a tiempo, porque luego, cuando el mal ha avanzado, ya no se puede hacer nada…..GRATIS.- La Secretaría de Salud en el estado opera programas gratuitos permanentes de revisión y análisis a la mujer para descartar esos males. Sobra suponer que si no se atienden a tiempo esas mujeres quedan sentenciadas a la muerte, puesto que cuando el mal se ha extendido ya nada se puede hacer, y por igual pasa en cáncer de mama como en cáncer cervicouterino. Es decir, no hay pretextos para dejar pasar el tiempo y que avance la implacable enfermedad. Las mujeres todas deben admitir la necesidad de acudir a esos procedimientos para descartar la enfermedad o para atenderla con oportunidad, pero hay quienes por temor o por vergüenza prefieren no decirle nunca a nadie nada de sus problemas que a la larga resultan fatales…..APLAUSOS.- Sobre el gran moño que se formó en el Río Nazas de más de siete kilómetros, pasó a ser el más largo y más grande en superficie, pues habla de siete kilómetros y medio de largo y algo así como 6 mil metros cuadrados de materiales color rosa. Ojalá que ese logro llegue a las mujeres que tienen algún problema sospechoso en útero y mama y se decidan a ponerse en manos del médico y si es cáncer tratar de contenerlo lo antes posible, pero repetimos: Mientras más a tiempo se descubra, más posibilidades hay de curarlo…..PROTESTAS.- Sube de tono la protesta contra Presidencia de la República por su intención de desaparecer 13 fideicomisos del Poder Judicial federal para justificar la expropiación de más de 15 mil millones de pesos…..CONSECUENCIAS.- Los trabajadores y empleados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su respectivo sindicato han desquiciado las principales avenidas de la Ciudad de México y hoy, en Durango, sus compañeros hicieron lo propio en esta capital. Paralizaron actividades afectando con su actitud lo indecible, pues la neutralización de los juicios puede generar muchos más problemas de los 15 mil millones de pesos que pretende el jefe de la nación…..INVASIÓN.- Esta mañana, los trabajadores en esta capital se quejaron de una invasión de los poderes Ejecutivo y Legislativo al Judicial y protestaron por el daño que el procedimiento pueda generar en sus salarios y prestaciones, que es lo que protegen precisamente los fideicomisos…..RAZONES.- El presidente López Obrador, dijeron esta mañana, se está vengando de la Suprema Corte porque no ha cedido a sus caprichos jurídicos y de eso no son culpable los trabajadores…..MUERTE.- Israel bombardeó un hospital en la franja de Gaza causando más de 600 muertos, cuyas escenas están dando la vuelta al mundo. Otra vez, lamentable por donde se le quiera ver, la barbarie respondiendo a la otra barbarie. No entendemos nada de esa guerra y no queremos entenderla para no tomar partido y justificar a nadie, pero…qué lamentable para la humanidad, dado que en su mayoría los muertos fueron inocentes que poco o nada tuvieron qué ver en los problemas entre Israel y Hamás, al tiempo que grupos e individuos en nombre de Palestina y Hamás siguen matando de manera vil a gente inocente por el mundo en nombre del grupo extremista, ni siquiera en nombre de Palestina…..ACIERTO.- Trasciende el índice de homicidios dolosos en México y Durango se mantiene entre los últimos cinco. Señal de que algo se está haciendo bien y que no se debe quitar el dedo del renglón, que no se debe descuidar ningún “punto ciego” por el que se pueda filtrar la maldad que también tenemos por acá. Bien por los que han aportado algo para mantener esa tranquilidad que significa vivir a plenitud. El concierto del pasado domingo de Patrulla 81, que concentró a miles de personas, entre niños, jóvenes y adultos al final terminó con “saldo blanco” y nos dejó a todos una muestra de lo que debe seguir haciéndose para distraer a la población tan agobiada por males mentales y otros fantasmas que están haciendo daño al orden y la estabilidad social en otras partes. APLAUSOS.- La nominación de Jonathan Hernández como nuevo director de Comunicación del Congreso del Estado abre la esperanza de un trabajo serio y profesional, sin actitudes groseras y pendencieras como alguien usó por ahí a su paso…..Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

