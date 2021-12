“Chicotito”

+ Exageran fans de Salum, hasta se arrodillan

+ Le ven piernas para héroe por haber declinado

+ No se bajó, lo bajaron contra su voluntad

+ Movilidad y nervios en oficina del PAN

+ Danza para que Municipio cumpla compromiso

“No se bajó Jorge Salum de la pepena, lo bajaron…”

Juan Sin Miedo

Exageran los fans de Jorge Salum cuando se le arrodillan y le hacen reverencias para reconocerle la madurez política enseñada al bajarse de la “pepena”. Es que en realidad no se bajó, lo bajaron para que no estuviera dividiendo más al panismo…..REALIDAD.- Se leerá muy rudo, pero debe decirse, para que no sigan engañándose: Nunca tuvo posibilidades reales de la candidatura estatal. Sus fans, empujados por Rodrigo y Benjamín, fueron los únicos que vieron posibilidades. Luego se sumó Minka y otros, pero hasta ahí…..VERDADES.- Jorge llegó a la jefatura edilicia cargando buenos números. Si lo hubieran cuidado quizá ahora estaríamos hablando de otra realidad, pero…no midió consecuencias el alcalde. Se dejo que le murmuraran al oído y se voló. El problema es que ni uno ni otro funcionario tenían experiencia política y, desde el inicio, fueron dando tumbos. Los dos manejaron los temas delicados con las extremidades, para no decir que con las patas, y aunque iban empinando al jefe cada vez que querían ayudarlo, nadie sensato pudo enterarse del desfiladero en que se hallaba la administración municipal. El futuro no era el mejor, y por ahí se fueron colando detallitos como el de la malograda e inservible ciclopista de la calle Laureano. No la usa nadie, además del “extravío” de miles de lámparas de vapor de sodio. Alguien se las robó con la venia o el consentimiento, o de menos la autorización, de sacarlas de la bodega, y es hora que todo mundo le hace al Tío Lolo, nadie sabe, nadie supo. El accidente vascular de Salum del Palacio fue el acabose. El gobierno capitalino acabó erigi la web más visitada de la intenéndose como el segundo “gobierno Montesori” de la capital. El primero fue el de José Ramón Enríquez, que abandonó la plaza para picar piedra en la Ciudad de México. La cuestión es que la administración de Salum cayó también en el desconchinfle, en donde cada quién hacía lo que le venía en gana, pero nunca lo que más le convenía al municipio, sino más bien todo lo contrario. Sobre las correrías de Mijares ya hay demandas y esas cosas, en las que se asegura que Obras Públicas del Municipio trae un desgarriate mundial por pagos sin factura, por facturas falsas y por otros desmanes similares, independientemente de que los constructores se fueron por la libre acusando al funcionario de generalizar la política del diezmo, y precisando que ninguna obra, por pequeña que fuera, se autorizaba si el constructor no se reportaba antes de, con la respectiva cooperación que a veces llegaba hasta el 15%. El borlote salió a la luz pública gracias a la denuncia de Miguel Lazalde, el dirigente estatal del PRD, quien aseguró que a un constructor le bajó la nada despreciable cantidad de 10 millones de pesos a cambio de un contrato de pavimentación, y la obra le fue asignada a otro, lo que suponen muchos bajo una simple regla de tres: Si uno, que no alcanzó la obra, le puso 10 de los grandes, ¿cuánto pondría el que ganó el contrato?…..RUIDO.- Toda suerte de borregos circuló por los mentideros públicos este mediodía respecto de la posible candidatura de Héctor Flores Ávalos. Temprano llegaron trabajadores de limpieza al edificio panista que pronto barrieron y regaron los patios, limpiaron los escritorios, sillones y más, pero…hasta el cierre no se oficializó absolutamente nada. Incluso se dijo que el secretario de Gobierno había pedido ya licencia para “atender asuntos personales” y que el gobernador José Aispuro había enviado ya al sustituto, pero…nomás no aterrizó la especie…..TAPADO.- No hay que ir muy lejos por la respuesta, pero en los hechos, la realidad nos dice que habiendo dado un paso de lado, Jorge Salum dejó libre el camino a Héctor Flores (aunque le echó porras a Esteban Villegas). Héctor llevaba de mancuerna a Javier Castrellón, pero los expresidentes del PAN no lo quisieron como candidato y lo descartaron por todas las vías, por tanto, el que creció se llama Héctor Flores Ávalos, el efectivo por el Partido Acción Nacional. Héctor sería la propuesta blanquiazul para la candidatura, en tanto que el PRI insistiría en Esteban Villegas, aun cuando la posibilidad seguirá rondando en la decisión final de la alianza, es decir, si elije el PAN o deja al PRI hacerlo. Recordar que la presidenta estatal del PAN, Verónica Pérez, había dicho que el anuncio sobre la conclusión aliancista se dará el día 22 de diciembre, aunque…por las prisas con que están actuando uno y otro partido, nos parece que será en cualquier momento. Hoy mismo, o quizá mañana, pero ya estamos a unas horas de la decisión final. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

