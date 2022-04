+ Doloroso revés a la 4T en la cámara anoche

+ Oposición tira la paseada Reforma Eléctrica

+ Presidencia pudo aplicar la ley sin reformar

+ Sorprende solidez de los diputados opositores

+ Habrá qué ver cómo incide revés en elecciones

“La soberbia enloqueció a los morenos en la cámara y se llevaron revés histórico…”

Juan Pueblo

No era mala la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pudo ser perfectible, enriquecerla con las aportaciones de la oposición, pero fue más la arrogancia, la altanería de los morenos…..CIERTO.- Si las cosas son como dice el jefe de la nación, que las empresas extranjeras estaban posicionadas del sector con convenios desventajosos autorizados por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, era buena la propuesta presidencial, pero la soberbia nunca les permitió entender razones…..ACCIÓN.- Además, para tirar los convenios no era necesaria una reforma. Presidencia tuvo siempre los elementos jurídicos para echar abajo aquellos acuerdos leoninos o de verdaderos asaltos, como dicen, que estaban saqueando las arcas nacionales…..CERRAZÓN.- La cerrazón de los morenacos, por desgracia, no les permitió ver las buenas propuestas que tenía la oposición. Priistas, emeceístas, panistas y perredistas tenían buenos elementos para fortalecer la propuesta presidencial, pero el presidente y sus representantes nunca se bajaron del orgullo y la altivez, no obstante que desde siempre se supo que unidos los partidos de la coalición Juntos Hacemos Historia no alcanzaban la mayoría calificada en la aprobación y que todo se vendría abajo. Prefirieron que la cámara desechara el documento que considerar los aportes de los opositores. Anoche, ya terminada la sesión, el morenista Leonel Godoy salió a sobarse la herida al decir que en realidad “ganamos”, puesto que la votación quedó 275-223, aunque…no eran esos números lo importante, sino el total que diese la mayoría calificada y que nunca se alcanzó…..ÉPALE.- Unos días antes de la votación, AMLO aseguró que entre los opositores había diputados “nacionalistas” que terminarían votando por su propuesta, aunque…quién sabe qué hicieron los opositores para alcanzar la solidez y la coincidencia del grupo, puesto que nada más uno, el priista campechano Carlos Miguel Aysa votó a favor, pero en contrasentido, Movimiento Ciudadano le arrancó un voto al verde, el del regiomontano Andrés Pintos Caballero con cuyo voto estaban contando los morenistas…..MÚSCULO.- El resultado de la sesión de anoche advierte el músculo, la fuerza con que llegará la oposición al 2024 a dos años de esa guerra. La coalición Juntos Hacemos Historia lleva dos y quizá tres reveses seguidos en las urnas. Sigue la presidencial del 2024 y los vientos no soplan hacia Morena. Hora de que el grupo en el poder se ponga a analizar a conciencia motivos, causas y razones por los que poco o nada han servido los generosos programas sociales con becas y pensiones. Igual, el aeropuerto Felipe Ángeles, que no termina de acabarse, en nada ha influido en los últimos movimientos adversos. El presidente López Obrador tiene que olvidarse de politiquerías y de adjetivos elegantes pero funestos que antes que ayudarle en los momentos difíciles, como el de anoche, lo han empeorado todo, y asumir de una vez por todas el mando en su administración. Tiene que olvidarse de cuánto ganan unos u otros reporteros para dedicarle el tiempo necesario a los problemas nacionales como el de la reforma eléctrica, pues en esos menesteres ya lleva cuatro años. El fondo de la iniciativa no era malo, quizá era bueno, pero que era mejorable, perfectible, si hubiesen considerado las propuestas de la oposición, a cuyos elementos los hicieron trabajar en la materia, hicieron sus propuestas, y al final no les tomaron en cuenta ni una coma. Los morenos se cerraron a cualquier negociación, empezando por desdeñar las propuestas de los opositores, algunas mucho más importantes que la iniciativa presidencial misma, pero se cerraron. Se perdieron en su ego y ahora tienen que tragarse el doloroso revés de anoche, cuya sesuda propuesta pasó sin barandas al bote de la basura. Que los contras pasarán a la historia como traidores a la patria y vendepatrias, eso ya es politiquería que en nada ayuda a destrabar el enorme golpanazo a Presidencia…..CONTAGIOS.- Y cómo podemos comparar la derrota morena de anoche con las elecciones estatales. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que viene a engrosar la alargada lista de fracasos electorales. La revocación, lo dijimos siempre, no era necesaria, puesto que AMLO fue electo por seis años y, aunque algunos pidiesen su caída, estaba protegido por la ley, tendría que quedarse los seis años para los que se eligió. Fue otra sobreexposición del mandatario que, no había necesidad. La reforma eléctrica debieron planearla mejor, quizá con una serie de disposiciones administrativas sin tener que llegar a la cámara. Sirvió, al final, para fortalecer a la oposición a dos años de un nuevo proceso electoral…..S.O.S…- Murieron ahogados ayer dos muchachos en Mazatlán. No es la primera vez que ocurre, eso es frecuente, y pasa porque muchas veces los occisos desconocen los reales peligros del mar, de sus olas. Una vez propusimos a nuestras autoridades que propongan, porque no se puede exigir, que las autoridades del puerto sean más estrictas para impedir que cualquiera se meta al mar, especialmente en zonas de alto peligro, que las hay, pero allá, se concretan a poner una banderita de colores que no indica nada. No marca los verdaderos peligros para los bañistas, a ver si ahora pueden hacer algo para evitar que siga muriendo más gente. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

