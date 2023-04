+ No saldrá la próxima quincena a “aviones”

+ Real Fuerza Aérea Educativa al banquillo

+ Tendrán que explicar dónde y cómo “trabajan”

+ Muchos títulos balines entre “profesionistas”

+ Guardia Nacional regresa a sus orígenes

“Hay maestros que tienen hasta tres plazas entre los sistemas estatal y federal, ¿qué tal…?”

Anónimo

La próxima quincena no le llegará un quinto a los “profes fantasmas” que existen en nómina pero que nadie sabe qué hacen. Se admite que son alrededor de 1,400, aunque hay quienes piensan que son muchos más. Vaya usted a saber…..SABIOS.- Advertir que entre esos 1,400 “aviones” varios tienen dos y hasta tres plazas, unas en la educación estatal y otras en la federal, además de importantes prestaciones como si en realidad trabajaran…..FANTASMAS.- Es que, se dice, varias veces se les ha llamado, se les ha citado y no les ha llegado la convocatoria o fingen demencia, pero los tiempos se están agotando y llegará el momento en que simple y sencillamente se les dé de baja…..AVISOS.- Los primeros llamados son en calidad de cortesía, esperando que los susodichos reaccionen y respondan, pero si no lo hacen, antes de que acabe la segunda quincena de abril se quedarán chiflando en la loma. El procedimiento será: Si se les llama y no se presentan, ya no habrá depósito bancario, y en los primeros entres, esos “pagos” se harán vía cheque, esto es, que se dará una nueva oportunidad de aclarar la legalidad de “su trabajo” y se les liquidará con ese documento, pero tendrán que demostrar dónde y cada cuándo trabajan, qué hacen y cómo lo hacen, pero si ni aun así reaccionan, entonces se cancelará cualquier posibilidad de pago y, por el contrario, se iniciará un procedimiento legal para intentar recuperar ese dinero que se ha ido por el caño, aparte de abrir la posibilidad de ejercer acción jurídica contra los responsables…..ÉPALE.- Añadir que entre las investigaciones que está haciendo la Secretaría de Educación en el Estado se está descubriendo otra “alcantarilla” por la que se va una gran parte del presupuesto. Encuentran que en muchos casos firman otros maestros y directores por trabajadores que o faltan a su trabajo o nunca van, pero su tarjeta siempre aparece firmada o sellada, de modo que ahí hay mano negra y, quien esté haciendo ese “trabajito”, de igual manera se estará metiendo en otro problema. Sí, se dice, esas son costumbres antiquísimas que ya deben pasar como una ley, pero por eso estamos como estamos, que todo mundo hace lo que le viene en gana y además todavía hacen derechos laborales…..ÁNDALE.- La cuestión es que el secretario de Educación Guillermo Adame trae un grupo de expertos en marrullerías para intentar poner orden en el sector. Que hay muchos intereses creados, pues sí, pero la decisión del gobernador Esteban Villegas es acabar con esas costumbres nefastas con las que se viene arrastrando hace muchos años. La actuación de Adame viene con todo el respaldo estatal, de modo que por más corajes que hagan se irán regularizando las distintas indecencias que han caracterizado al sector educativo de ambos sistemas…..TÓMALA.- Y no lo cuenten más delante, no hagan mucho ruido para que no se haga chisme, pero…también trasciende que la Secretaría de Educación ha emprendido una titánica tarea para dejar en claro cuántos “títulos balines” circulan en el medio, es decir, cuantos “profesionistas” son de hule, respaldados por las imprentas de Santo Domingo, en la Ciudad de México, pero con aquella desfachatez que se dicen y se creen abogados, maestros, médicos, ingenieros, dentistas y hasta investigadores científicos. Se viene algo bastante interesante con la aclaración de ese rollo, que siempre se ha sabido, pero que nadie sospechó algún día que Fulano y Zutano, además de Mengano y Perengano se dicen profesionistas y hasta ostentan trabajos y diversos cargos en los tres niveles de gobierno sin tener la preparación para ello. Tienen título, pero no el conocimiento, por tanto no valen sus procedimientos por una parte y menos los grados académicos logrados, por la otra. No lo platiquen a nadie, pero prepárense para una gran sorpresa en la que más de un “conocido profesionista” es profesional “balín”, con título de hule, sin el más mínimo respaldo académico que habrá de quedar en el más espantoso ridículo. Son muchos los casos, esperemos a que la autoridad nos los dé a conocer, para que no paguen justos por pecadores…..FRAUDE.- Los susodichos “balines”, además del fraude académico que están cometiendo, están incurriendo en un fraude de tipo penal por haber dispuesto de un dinero por el que no se correspondió con ningún trabajo para lo que se prepararon…..ORDEN.- Lo cierto es que, con el trabajo que está haciendo la Secretaría de Educación en el Estado habrán de regularizarse una serie de anomalías sobre las que gira el sistema educativo, pero dejando un chorro así de grande de billetes que se está yendo por el caño y, para lo necesitada que anda la oficina, eso se acabó…..REVERSA.- La Guardia Nacional regresa por donde llegó. La reforma constitucional que creó el cuerpo policial federal precisa que los cuerpos policíacos civiles, civiles se quedan, de modo que la iniciativa de Yolanda de la Torre por la que se anexó la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional, se va por la alcantarilla y regresa todo a la normalidad, según dispuso la iniciativa del ministro Juan Luis González Alcántara que este mediodía fue votada 8-3 por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo que se invalida la sospechosista iniciativa de nuestra entonces diputada y ahora presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche, o en las redes sociales, pues lideramos en todas.

Saludos

