“Chicotito”

+ IMSS e ISSSTE siguen sin medicamentos

+ Le avisaremos cuando lleguen, avisan

+ O sea, quien guste puede morirse, sin problema

+ Nadie es culpable de la tragedia del metro

+ Lo que dieron a Durango Fuhrken y Del Palacio

“Los ciudadanos que eligen a políticos corruptos, inútiles e insensibles no son víctimas, son cómplices o idiotas…”

Juan Pueblo

El día que las farmacias tanto del IMSS como del ISSSTE dispongan de los productos que están recetando los médicos, ese día se avisará de inmediato para que pasen a surtirlos. Mientras, el que guste, puede morirse sin preocupación…..TIEMPO.- Nunca como ahora las farmacias oficiales se quedaron sin medicamentos para sus miles de enfermos, al parecer todo consecuencia a la cancelación del gobierno a los laboratorios para que los neoliberales no sigan robando…..ÉPALE.- Y, volvemos con la aburridora. Tanto el ISSSTE como el IMSS se sostienen, funcionan con las cuotas de los trabajadores y no con las aportaciones del gobierno. Entonces por qué carajos no hay medicamentos, por qué se acabaron y nadie parece preocupado por la gran realidad que priva en torno a toda esa gente, ni siquiera los miles de candidatos que ahora andan tan preocupados por la gente, particularmente en cuanto a los pensionados, que o comen un par de huevos o compran medicamentos y, como no pueden hacer otra cosa, pues están autorizados para morirse a la hora que gusten y que se vayan sin ninguna preocupación. Advertir que, el aviso de las farmacias es de esta mañana, si acaso de ayer por la tarde, para que no se confundan creyendo que es cosa del pasado…..MUERTE.- Mientras se cumplen dos semanas del desplome de la ballena del metro de la Ciudad de México y, para donde avanzan las investigaciones, nada falta para que nos confirmen la hipótesis de la senadora Margarita Valdez, “que fue un perverso de los muchos que hay en México que empujó la “ballena” para provocar el accidente y luego, esos mismos perversos culparan a la 4T de la desgracia…”. Hasta el momento no hay nadie responsable, o de menos nadie ha renunciado y mucho menos alguien está en la cárcel. La línea 12 o “dorada” la construyó Marcelo Ebrard Casaubón; el dinero para su financiamiento lo distribuyó Mario Delgado con modificaciones importantes en el proyecto que incidieron en costos, pesos y riesgos, pero bueno sería saber por qué autorizó esos cambios, ¿le llegaron al precio? El billete, pues, lo manejó el hoy presidente de Morena, Delgado; Miguel Mancera y Claudia Sheinbaum debieron darle el mantenimiento necesario a la obra y nunca lo hicieron. Marcelo, Mario y Claudia, evidentemente, son las joyas de la corona morenista y, por eso, no se avanza ni se avanzará en la búsqueda de los responsables gracias a la iniciativa senatorial que desechó la creación de un comité que investigue el sangriento accidente, entre quienes estuvo el senador duranguense José Ramón Enríquez…..CARAJOS.- Increíble que a pesar de las calamidades de la pandemia por coronavirus, de los evidentes riesgos en que seguimos todos, el señor presidente todavía venga a retarnos sin cubrebocas en los actos públicos. Todavía no se da cuenta de que es uno de los responsables de la mortandad que se ha registrado en México (el cuarto país con más muertos en el mundo) pues la Organización Mundial de la Salud le pidió muchas veces que use el trapito, no para su protección, si no se quiere proteger, sino para que sus seguidores lo usen y se cuiden, pero sigue montado en su macho. Y para completarla, hasta nuestro gobernador Aispuro, que siempre lo carga, le hace segunda y aparece sin cubrebocas. ¡Qué lamentable! Lamentable en virtud de que la propia OMS está advirtiendo que, de sostenerse la relajación social, este año pudiese ser mucho peor en contagios y muertes, dado que el virus ahí sigue presente. Está latente en todas partes encima de que estemos en color verde epidemiológico. El color es lo de menos, regresaríamos al naranja y de ahí a seguir escalando los demás espectros de la emergencia…..APLAUSOS.- Aplausos muchos a lo que hicieron en vida Don Eduardo Fuhrken Pinelli y Ángel del Palacio Elizondo, ambos acaecidos ayer. Fuhrken creó Maderas Pinelli Universal y Del Palacio consolidó por más de medio siglo distintas empresas automotrices que perduran y se sostienen entre lo más confiable de Durango. Su aporte a la creación de empleos, pero sobre todo al sostenimiento de las fuentes laborales en esta capital no tiene precio. Pierde Durango a dos de sus hijos más positivos, ojalá que su ausencia no venga a perjudicar la actividad productiva y que cientos o miles de duranguenses sigan teniendo en ellos el soporte para seguir percibiendo un sueldo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contacohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

