“Chicotito”

Si los problemas económicos tienen colapsado al Gobierno del Estado, aparentemente por las quitas legales e ilegales de la Federación, viene otro pellizco grande a las finanzas por el que se diluyen las posibilidades de pago…..ALTO.- La Secretaría de Hacienda informó la semana pasada a los secretarios de Finanzas de los estados que no les transferirá las participaciones provenientes del IEPS por gasolinas y diésel. Esto es, que aquellos dineros que recibían los estados por las ventas de dichos combustibles, no se recibirán más…..ÉPALE.- ¿Razones..? Preguntaron los tesoreros al titular de Hacienda Rogelio Ramírez, y respondió: Es que PEMEX presentó su declaración fiscal de abril, conforme a lo establecido en el Art 2-A Fracción II de la Ley del IEPS en ceros, de modo que la dependencia se queda atada de las manos para poder hacer algo…..ÓRALE.- Son alrededor de 1,800 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda no mandará a los estados, por lo que en casos como en el de nuestra entidad, de por sí complicados, vendrán a agravarse de forma insospechada, pues no hay forma de reponer esos dineros…..ESTRAGOS.- O sea que, sin ir muy lejos por la respuesta: Estábamos mejor cuando estábamos peor. Antes, lo poco o lo mucho que recibía Durango, porque es una mínima parte si se compara con lo que recibían Jalisco y Nuevo León, pero ahora, por error o distracción, o precisamente para enturbiar la salida de los gobiernos como Durango, le suma ese pellizquito. Vaya usted a saber, pero sí debe enterarse de que las cosas habrán de empeorar…..S.O.S…- No obstante que cierto despacho local participó de manera decisiva para la acreditación de Durango ante la USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés) para obtener la revalidación, por lo que se mantiene el estatus de exportaciones ganaderas para nuestra entidad, solo que…los autores del trabajo para obtener ese permiso vía SENASICA andan tocando puertas por aquí y por allá a ver quién les paga, o de perdido les da un abonito de lo que se ganaron con el sudor de su frente para integrar la georreferenciación de las unidades productoras pecuarias, pues requirió mucho tiempo, dinero y esfuerzo en traslados e inspección en las instalaciones ganaderas. Zacatecas, por decir algo, no obtuvo el visto bueno de la USDA, por tanto se queda este año sin exportación ganadera, y allá, la el gobierno, sí les pagó puntual. Qué cosas…..BALANZA.- El cuarto de guerra que maneje o atienda mejor las campañas en redes sociales, lo saben los “milenials”, será el que levante los brazos la noche del cinco de junio próximo. Las redes, con bots o con robots, serán un elemento importantísimo en la conclusión de la lucha que se está dando en esta entidad. Es coincidente que para el caso los dos bandos principales ya se dicen ganadores. Evidentemente uno está mintiendo, pero a base de ilusiones está queriendo convencer a los indecisos que, dicho sea de paso, será el segmento que definirá el triunfo en las últimas horas de las campañas…..TIZNADERAS.- Andábamos con un color optimista desbordado por la coronación de Alacranes de Durango en la Liga Premier y su ascenso a la de Expansión (sigo sin entender las diferencias entre uno y otro término, o entre una y otra liga) toda vez que la Liga Premier de Inglaterra es la de más calidad en el mundo, según los enterados, y acá, si usan la palabra para hablar de calidad, debía ser la de más calidad y no, no lo es, es de una calidad menor a la primera división conocida. El caso es que ya se nos había olvidado el tema, pero…nos da un coraje de esos feos, color jijoelajijurria, al leer el mensaje del boxeador Jaime “Búfalo” Valdivia, triple campeón estatal, una vez monarca regional y con una legítima aspiración de llegar al campeonato nacional de su categoría. Oiga usted, como decía Paco Malgesto, qué vergüenza ver a un deportista pedir la ayuda pública para asistir al torneo nacional. El muchacho publicó incluso su número de cuenta en Bancomer para ver quién se compadece y le regala el dinero para zapatillas, tenis, short y playera por lo menos para representar con dignidad a nuestro estado. Y no dudamos que a estas horas el muchacho ya haya recibido la mano de algún buen samaritano, porque esperarlo de otro lado, ni en sueños…..FUERA.- Maribel Aguilera renunció (así se dice cuando le dan las gracias) a la delegación de Bienestar. La dimisión todavía nos tiene sorprendidos, pues parecía irse acomodando al cargo. Le sustituye Iván Ramírez Maldonado como indemnización por el rechazo gacho que recibió en días pasados cuando quiso ser regidor en el equipo de Morena. Iván, si se confirma en el cargo, seguro hará una buena función. Es un muchacho capaz, inteligente, amable y atento con los demás. Llega a la oficina principal luego de dirigir por un par de años el programa de becas en la misma dependencia, donde según los díceres, la hizo de bien hacia arriba. ¡Aprobado..!… Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

