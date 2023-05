+ Bomberos y Cruz Roja cumplen a Durango

+ El día del incendio no había voluntarios

+ Socorristas son voluntarios, nadie les paga

+ Gaby López, anda sin guaruras y sin colas

+ Otros tres muertos en la súper a Mazatlán

“No vengan a México, hay mucha inseguridad y hasta bandas de secuestradores de inmigrantes. No vengan, mejor tramiten en sus países la visa…”

Andrés Manuel López Obrador

Tratar de culpar a los socorristas o a los bomberos de los últimos episodios fatales, como el incendio ocurrido la semana pasada en el poblado Independencia y Libertad. Mucho hacen unos y otros para lograr nuestra seguridad…..ALTO.- Es que, tras dicho percance, algunos grupos se lanzaron contra la benemérita institución, lo mismo que contra los bomberos responsabilizándolos de todo, y no es correcto. Es una gran desproporción. Y más si consideramos que en la Cruz Roja Mexicana la movilidad depende de voluntarios, de gente que no tiene un sueldo y que lo hace o por terminar sus estudios o por amor al prójimo, y eso parece olvidársenos. El día del incendio, la Cruz Roja en su base tenía nada más tres socorristas y esos se fueron a un accidente vial en la autopista a Torreón. No había quién acudiera al incendio, aunque se les haya informado tarde. Nunca hubo quien tomara la ambulancia y se trasladara a Independencia y Libertad. Los bomberos, esos fueron notificados casi 2 horas después de iniciada la conflagración, poco o nada pudieron hacer, además de que ellos, para trasladarse de un punto a otro tienen que hacerlo con mucha lentitud por la carga que llevan en sus pipas…..RESPETOS.- No una, ni dos, sino muchas veces hemos plasmado aquí nuestro respeto a los ambulantes de la Cruz Roja y no se diga a los Bomberos de Protección Civil del Municipio. Ellos, con sueldo o sin sueldo, porque los bomberos también tienen voluntarios, siempre exponen el pellejo, la vida, por sus semejantes, sin saber quién es o a qué se dedica. Siempre son los que se fletan a las desgracias para sacar adelante a los necesitados. Esta vez fallaron no por causas suyas, sino de alguien que mucho tiempo se distrajo creyendo que eran llamadas falsas. Sin embargo, son muchas las de cal por las que van de arena. Mantenemos nuestra consideración a esos hombres que exponen siempre su vida y pocas veces se les reconoce…..ÁNDALE.- Esta mañana el gobernador Esteban Villegas desayunó con los distintos medios de comunicación, con todos, y a todos agradeció la difusión de los eventos de gobierno. Preguntó a los reporteros qué querían saber, de qué querían preguntarle y que lo hicieran con toda libertad, que en esta administración no hay secretos ni casos prohibidos. Les dio el micrófono a los reporteros para que le preguntaran lo que quisieran y en la forma que quisieran. Eso, para muchos, fue una verdadera muestra de libertad de expresión que hace mucho no se veía. Es que antes, en el sexenio pasado, la controversial Verito hablaba con todos antes de empezar una reunión con el gobernador para pedirles muy encarecidamente, con mucho respeto, por cierto, que no tocaran tal o cual tema. Eso ya es cosa del pasado, subrayó Esteban, y qué bueno, por la libertad de expresión, por los medios y por los periodistas, pero al final por nuestros lectores, dado que son ellos quienes reciben la verdad, la realidad, crudeza o la razón de las cosas, lo que todavía hace poco que no ocurría…..SALUDOS.- Hace muchos años no saludábamos a la señora Gabriela López de Hernández, esposa del exgobernador Ismael Hernández Deras, y lo hicimos este mediodía. Anda por la calle muy quitada de la pena, quizá confiada al deber cumplido, y no como otras que quizá nunca volveremos a ver en la calle y sin seguridad, como una que conocemos. Nunca se entrometió en las decisiones de su esposo y nunca lo ha hecho, según se dice. Muy diferente con la señora Elvira que fue una segunda gobernadora que siempre le llevó las contras al marido, que siempre tomó decisiones que seguramente echaron a perder el trabajo del esposo, y con eso, logró un desastre sin proporciones que antes que admiración y respeto se ganó el linchamiento colectivo, algo que no se veía hace varios lustros. ¡Saludos a la señora Gaby…!…..S.O.S…- Este mediodía se produjo enésimo accidente con un saldo inicial de 3 murtos en la súper Durango-Mazatlán hacia el kilómetro 65, trayecto marcado por muchas “ondulaciones” que sacan del camino a cualquier descuidado. La semana pasada uno de esos “olanes” por poco y nos saca de la carretera. No decimos que ese es el motivo del choque frontal ocurrido, pero que pudo ser una causa para que uno de los conductores terminara estrellándose con otro auto. Ojalá y las autoridades nos desmientan, pero…para nosotros que esa pudo ser la causa, que algo deben hacer para reparar ese camino, especialmente en el tramo 50 al 70, que es el peorcito, además de la oscuridad de los túneles y demás señales de precaución…..TIRONEOS.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio instrucciones a la Cámara de Diputados, o más bien dicho al presidente Nacho Mier, para que inicie una consulta a “mano alzada” para saber si los mexicanos quieren que los ministros y jueces federales sean electos democráticamente. Argucias legales puede haber muchas, solo que…precisamente nuestra regla dice que antes de hacer la consulta tiene que pedírsele permiso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y…pues, creemos que ahí volverán a estrellarse las negras intenciones presidenciales. Qué afán…..ÓRALE.- Enterada de que las nadadoras que lograron medalla de oro en la especialidad en Egipto sin un peso de ayuda de la CONADE andan vendiendo trajes de baño para pagar varias deudas que les quedaron, Ana Gabriela Guevara, antes de apenarse por ese gran primer lugar, vociferó ayer que “me vale, por mí si quieren vender Avón o Toperware, me vale…”. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos aquí mismo en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

