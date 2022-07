+ No quieren estudiantes el servicio social médico

+ Es parte del plan de estudios de Medicina

+ Y en casos es la consolidación del médico

+ No pocos de ahí definen su especialización

+ Niega AMLO que la DEA capturó a Caro

La DEA ayudó a detener a Caro Quintero: Anne Milgram.

Falso, la detención fue trabajo de policías mexicanos: AMLO

Las universidades están a un paso de conseguir la eliminación del servicio social de los estudiantes de Medicina. Ojalá que nunca se arrepientan, pero los expertos insisten en que es parte primordial en la preparación de un médico…..VOCACIÓN.- El servicio social marca -dicen- la posible especialidad del futuro médico en virtud de los casos que han de enfrentar en el hospital, y esas experiencias de ninguna manera las encaran en las escuelas…..FUERA.- Esta mañana, sin embargo, los estudiantes de Medicina exigieron a grito abierto y sin espacio para la negociación la anulación del servicio social. El gobernador José Aispuro lo autorizó en cuanto a la Secretaría de Salud. Exigían los muchachos que también anulara lo correspondiente a IMSS e ISSSTE, aunque lo advirtió que sus facultades no llegan hasta esas instituciones y que serán sus titulares los que digan la última palabra…..RAZONES.- El argumento de los muchachos es la inseguridad que priva en el interior del estado, y sobre todo en las regiones más apartadas de la entidad, aunque la circunstancia siempre ha sido la adversidad que han enfrentado los médicos que algún día se fueron al servicio social o al internado y la mayoría llegó a cursar diversas especialidades que, desde luego, se verán truncas si no hay más servicio social, porque sobra decir que los conocimientos en esa etapa de su preparación no se adquirirán en ninguna aula. Son experiencias que nada más se alcanzan en la práctica, donde, repetimos, la mayoría de los médicos logran identificar la vocación especialista. Algo que ningún maestro podrá reponer en una clase. Ese es el inconveniente de cancelar el servicio social, que ahora es moda tras la muerte del pasante Erick David Andrade….CALMA.- Tienen que revisar los muchachos la materia y redefinirla, porque no hay forma de reponerla en ninguna otra parte. Sería distinto si pensamos en un plan integral de seguridad en el que haya absoluta protección en los hospitales y, sobre todo, que se impida por cualquier vía el acceso al interior de enfermos o sus familiares, pues la mayoría de las veces no permiten la calma y el orden necesarios para atender mejor a los enfermos, precisamente lo que ocurrió el viernes pasado en la muerte del doctor Andrade Ramírez. Se trata de un tema complejo, que data de muchos años y que ha perjudicado a muchos profesionales de la Medicina, pero no es anulando el servicio como se habrá de resolver, sino mejorándolo en lo que toca a la protección de médicos y enfermeras, de otra manera, los nuevos médicos llegarán a graduarse con la mitad de sus conocimientos adquiridos en las aulas…..APROBADO.- Y quienes gusten, pueden preguntar a cualquier maestro de Medicina si es correcto o puede ser causa de un perjuicio grande en la preparación de los muchachos. Sabemos de varios maestros que incluso se oponen al fin del servicio social, porque ellos son quienes mejor conocen de la situación y saben, sobre todo, que en el servicio llegan a formarse los médicos, y la gran mayoría logra identificar su vocación profesional o especialidad. Eso es lo que piensan muchos maestros y que choca frontalmente contra la idea de los muchachos de acabar abruptamente con el plan de estudios…..ÉPALE.- Anne Milgram, directora de la Agencia Federal Antidrogas de los Estados Unidos, reconoció un día después de la captura de Rafael Caro Quintero que sus agentes colaboraron de manera estrecha en la detención del capo de capos. Hoy, sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la DEA hubiese participado en la captura, a pesar de que no pocos aseguran que fueron los agentes gringos quienes dirigieron junto a los marinos de México la detención de Caro Quintero. Hoy también la Secretaría de Marina informa que el desplome del helicóptero en que viajaba un grupo de élite de la Marina se originó en otra causa y no en el derribe, como se sugirió inicialmente, a pesar de que las dudas siguen creciendo en torno al percance que mató a 14 marinos de élite que acababan de participar en la detención de Caro Quintero. Aparte, el comentarista Héctor de Mauleón asegura que fue Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, la que emitió el pitazo sobre la ubicación de Rafa, de modo que…no hay duda sobre el particular. Aunque, por lo pronto un juez detiene la extradición del súper capo, a ver por cuánto tiempo, dado que la captura fue precisamente para efectos de entregarlo a la policía gringa…..DESPILFARRO.- El municipio da cuenta de la gran inversión en la construcción de pozos de absorción en la ciudad, algo que nos parece una vacilada, puesto que no son pozos de absorción lo que requiere la capital, sino de un verdadero sistema de captación de aguas de lluvia que en algo o en mucho venga a servir a la capital. Y, al paso que vamos, esos pozos de absorción no servirán de nada en un par de meses. Preguntar por qué carajos no se piensa a lo grande y de menos se sientan las bases para un gran sistema de captación del vital elemento, digo…..ORDEN.- El gobernador José Aispuro de pronto se convirtió en el “tírenle al negro” gracias a los últimos acontecimientos sociales, políticos y económicos. Es que, el viernes, cuando se disponía el mandatario a poner en marcha la feria de la ciudad, le llegó la información del homicidio contra el médico en El Salto. “No hay nada qué celebrar…”, dijeron en pancartas al mandatario, pero…qué hacía el jefe del Ejecutivo, no podía partirse en dos, tampoco cancelar la fiesta y por eso envió a El Salto al doctor Sergio González Romero, pero se pasaron los estudiantes con el mandatario estatal. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp