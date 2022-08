+ Las “novatadas” de la normal no han acabado

Padres de Familia

Padres de estudiantes de nuevo ingreso a la normal J. Guadalupe Aguilera aseguran que sus hijos han sido amenazados con expulsarlos si llegan a divulgar las estupideces que siguen cometiendo con ellos. Y si algo trasciende, hasta las familias pueden sufrir las consecuencias…..SILENCIO.- El secretario de Educación, Rubén Calderón, sin embargo, sigue empecinado en que es “carrilla”, vaciladas de los muchachos para “darles la bienvenida…”. Y no solo han amenazado a los nuevos alumnos, sino que a la mismísima directora la tienen advertida de que pagará las consecuencias si algo se sabe. Pero… ¿de qué carajos se trata?…..ESCÁNDALO.- Ojalá fuesen mentiras, que se trate del invento de alguno de los padres en venganza con algunos de los líderes estudiantiles, pero de ser cierto estaríamos presenciando las acciones de un grupúsculo violento que está pasando por encima de las autoridades, o hasta tolerado por ellas…..ALTO.- Tiene que profundizarse en la supuesta investigación que hacen tanto la SED como la CEDH, deben llegar hasta el fondo y actuar en consecuencia. Es que, de ser cierto lo que aseguran los padres, de quienes incluso tenemos nombres, estaríamos hablando de hechos delictivos perfectamente tipificados en el código penal que, obvio, deben ser aplicados…..CÓMPLICES.- Aunque, si partimos de lo que dice Calderón, que es “carrilla” y “vaciladas” de los inquietos muchachos, estaría mostrándose como cómplice que no hace más porque los muchachos no lo permiten o le toman las oficinas y bloquean autopistas. Repetimos, ojalá que sea una falsedad lo que nos comentaron ayer varios padres, pero de ser cierto estaríamos ante una autoridad educativa alcahuete, pasalona y cómplice de la comisión de varios delitos de tipo penal…..REVERSA.- La mayoría en el Congreso del Estado ha adelantado que no hay elementos suficientes como para aprobar el matrimonio igualitario. Los legisladores han escuchado a la parte contraria, a los defensores de la familia y, al menos esta tarde, no completarán los votos necesarios para aprobar la controversial ley. Alguien dijo que el gobernador José Aispuro “ordenó” a los representantes populares que votaran en contra, solo que, el mandatario estatal es jefe de un poder, del poder ejecutivo, y no del legislativo, de modo que aunque quisiera no podrá sugerir, mucho menos “ordenar” que voten en tal o cual sentido. Será que los diputados escucharon al arzobispo Faustino Armendáriz Jiménez, más que al gobernante. Lo que suceda hoy en la cámara es mera responsabilidad de los diputados, no del gobernador ni del líder religioso…..RATERÍAS.- Esteban Villegas se encuentra hoy en Oaxaca, a donde acudió para entrevistar a directivos de la organización Mariana Trinitaria a fin de solicitar su ayuda a Durango por tratarse de una de las entidades más rezagadas del norte. La agrupación oaxaqueña es una de las pocas en México dedicada a ayudar a las ciudades y pueblos más atrasados del país. Mariana Trinitaria, sin embargo, ha reducido su ayuda a Durango en los últimos años debido a que una y otra vez los materiales enviados llegaron “recortados” o de plano no llegó nada…..CASTIGO.- Durango vuelve a figurar entre las entidades de México señaladas por el gobierno de los Estados Unidos como peligrosas para visitar. Aunque nuestro estado figura en distintas mediciones como una entidad en paz, el Departamento de Estado vuelve a revolvernos con las entidades más violentas y eso no es correcto. Malo porque la entidad apenas empezaba a reabrir sus puertas a los visitantes de otras entidades y otros países, cuando viene este señalamiento desmedido, puesto que aunque reconoce que aquí no hay secuestro, sí hay delincuencia que puede actuar en cualquier momento, y eso es malo para los visitantes gringos…..INDIGESTIÓN.- Queda científicamente comprobado que los morenos se han indigestado con el poder. Luego no saben qué hacer y siguen pegándose hasta por debajo de la lengua allá en las alturas. Porfirio Muñoz Ledo, uno de los políticos más confiables e inteligentes de México, publica una carta en la que llama a los mexicanos a Restaurar la República, y dice: “El presidente de la República, en grave violación constitucional pretende desaparecer la Guardia Nacional y entregar a las fuerzas armadas el control del aparato del Estado. De nuevo los militares están en las calles junto al derrame indetenible de sangre ciudadana. UNA GUERRA INTERNA PACTADA POR EL GOBIERNO CON EL CRIMEN. Nuestros heroicos soldados y marinos no son “corcholatas” al servicio de caciques tropicales, sino el último reducto de la soberanía nacional y de las libertades públicas…..ALARMA.- Un susto breve se llevaron esta madrugada decenas de personas, familiares de pasajeros del vuelo de Tijuana a Durango de Volaris, pues inicialmente no se tenía información suficiente del vuelo, pero la realidad es que no pudo descender en Durango debido a la espesa neblina. La tripulación intentó aterrizar, no lo logró por falta de visibilidad y se fueron a Mazatlán a esperar, más de tres horas, a que se despejara el cielo y poder bajar acá. Pero por momentos fue un sustito nada más, y qué bueno. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

