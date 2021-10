+ Sospechosista visita de líder nacionales del PRD

+ Creen que vienen a subastar la candidatura del 2022

+ Es que han escogido solo a unos cuantos aspirantes

+ Brillante duranguense puede ser electa hoy en Canadá

+ Celeste Sánchez sobresale en la Cámara de Diputados

“La altísima calidad en los materiales con que se tapan los “baches” no tiene discusión…”

Jorge Salum

Mucho muy sospechosista que por ahí en lo oscurito gente del Partido de la Revolución Democrática ande buscando a los prospectos más aventajados hacia la candidatura 2022. Vendrán nada más a dar el visto bueno, o vendrán por algo más?…..TOUR.- Sabido es que líderes nacionales del “perderé” están desarrollando este día una interesante agenda de entrevistas con los prospectos más aventajados en el PAN y en el PRI para la candidatura. A saber: Héctor Flores, Esteban Villegas, Enrique Benitez y Jaime Rivas Loaiza. Extraña que no incluyan a Leticia Herrera, Jorge Salum, Javier Castrellón, Adrián Alanis y la misma Gina Campuzano, además de otros que la están buscando y que la quieren en ambos partidos…..EPALE.- No se sabe de bien a bien a qué vienen, si nada más a la entrevista con los suspirantes, a conocerlos o los líderes nacionales aprovecharán la coyontura para subastar su respaldo y ver qué le sacan a los prospectos…..ASEGUNES.- Nos parece un gran desfachatez la de los líderes perredistas, que agradecidos debían estar en que PRI y PAN lo aceptan en su seno y que evitarían la desaparición del PRD, pero todavía tienen el descaro de venir por un extra. Es que, además del encuentro con los prospectos, se entrevistarán con el gobernador José Aispuro hasta en dos ocasiones, de modo que no precisamente vienen a saludarlos, sino a algo más que algunos están adivinando…..PROGRAMA.- El programa de la visita habla de que llegarían a las 9:30 horas y, tras un desayuno en Los Corridos, seguiría una reunión con los dirigentes de los tres partidos y después la pasarela de los suspirantes, aunque, como decimos, son nada más algunos. No están todos los que son, ni son todos los que están, por tanto la visita es por demás discriminatoria, no los considera a todos, sino a unos cuantos, y ni siquiera los más serios prospectos a la candidatura. Mañana tendrán desayuno y comida aquí, una reunión de trabajo de alguna media hora y a las 17:30 horas regreso al aeropuero para retornar minutos después a la Ciudad de México. Se sacaron de la manga los perredistas esos eventos. Es que, el PRD tiene voz y voto para escoger a los candidatos entre los partidos, pero esas cuestiones no tiene por qué verlas con los aspirantes en lo personal, sino que en todo caso respaldar o votar contra a la hora de la decisión, pero nada tiene qué ver con los prospectos, por eso, no pocos creen que vienen a hacer una vil y descarada subasta tras la que darán su apoyo a quien le ponga más a la charola…..BILLETES.- Y hablando de charolas, digamos que algunos expertos aseguran que Obras Públicas del Municipio está utilizando pésimos materiales, con calidad infima, para tapar los baches, de ahí que apenas se tapan y al rato ya están otra vez destapados. Los están rellenando con tierrita mojada y algo de asfalto, de modo que, de ser cierto, no esperemos que los tapen en el corto tiempo, sino más bien lo contario, no los atenderán nunca, quizá para seguir “gastando” en tierrita mojada. Sostienen los que saben que expondrán pronto una serie de errores de la oficina a la hora de tapar dichos baches y que alguien debe frenar, porque es un problema eterno con el que tendremos que lidiar los automovilistas…..TAPADA.- Este día se integrará el concejo de la ciudad de Edmonton, Canadá, y una de las aspirantes es la paisana Guisela Pérez Arellano, una duranguense por demás brillante, con diversos títulos bajo el brazo, que no encontró trabajo aquí, se tuvo que ir a Canadá, luego de recorrer el mundo preparándose, tuvo que trabajar como “niñera” durante un buen tiempo hasta que llegó la oportunidad de postularse hoy como una de las aspirantes a una concejería, algo similar a las regidurías en los municipios de México. Esta noche sabremos si se le dio la oportunidad a la inteligente duranguense, en el entendido de que de no considerarla en el cuerpo de gobierno, será una gran pérdida para la ciudad de Edmonton. Ayer publicamos en Contacto hoy una síntesis sobre la paisana, como para que la conozcan y sepan cómo una mujer joven pudo superarse y llegar a sobresalir en una tierra ajena, en la que a partir de hoy estará en posibilidad de servir…..APROBADO.- Tema parecido es el de la diputada federal Celeste Sánchez, que por fin le está haciendo justicia la revolución, pues ha sido seleccionada como integrante de distintas comisiones de la Legislatura en las que tendrá que exponerse a fondo y utilizar los conocimientos adquiridos en su paso por distintas licenciaturas y doctorados en el mundo, que además fueron definitivas para ser aceptada en el Sistema Nacional de Investigadores, en el que permanecen los mexicanos sobresalientes. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

