+ Rechaza Congreso 12 de 15 cuentas públicas

+ Hay daño a la hacienda pública: Sugey Torres

+ Volverán a revisarlas, pero… cuenta por cuenta

+ Los “intertecs” han sido un lamentable revoltijo

+ Hasta Nombre de Dios anda en sospechosismo

“El colmo, creen que hubo un partido de futbol amañado en los ‘intertecs’”

Juan Pueblo

El rechazo a las cuentas públicas de 12 municipios, de 15 revisados, aclara que no usaron los dineros públicos con honestidad. Han dañado a la hacienda pública y de no aclarar dónde y cómo gastaron ese dinero, tendrán problemas más serios…..REVERSA.- Anoche, la Legislatura en el Estado terminó la revisión de 15 cuentas públicas recibidas y rechazó 12 porque no se ajustaron al manejo honesto de los recursos. El siguiente paso es revisar caso por caso, municipio por municipio, para aclarar qué pasó…..DAÑOS.- Anoche que anunció del caso la diputada Sandra Amaya, aseguró que la presidenta de la comisión de hacienda, Sugey Torres, adelantó que se advierte un daño evidente a la hacienda pública, o sea, no se gastó el dinero en lo que debió invertirse y eso es un delito mucho muy penado. Sobre todo tras la tormenta sexenal pasada…..ÉPALE.- Sabido es que municipios soltaron, posiblemente, su gato a retozar y dispusieron del dinero como si fuera propio, como se estilaba en otros tiempos. Esa es la razón por la que les dieron reversa y llamaron a los integrantes de los gobiernos a que aclaren dónde quedó no el dinero, sino la bolita, la bolita de billetes…..APROBADO.- Entre los quince revisados, solamente pasaron el filtro los municipios de San Luis del Cordero, Indé y Peñón Blanco, casualmente de los más pequeños económicamente, por lo tanto, sin problemas, rindieron el clásico: lo que entró salió. Pero los atorados se quedarán hasta que justifiquen a cabalidad cómo y dónde se gastaron tanto dinero…..LÁSTIMA.- Los Juegos Intertecnológicos regularmente son una fiesta nacional para los estudiantes atletas que gustan de alguna actividad deportiva, pero…los “Intertecs” que se celebran en esta capital, con el ITD como anfitrión, se han convertido en una verdadera mescolanza de la que el peor librado será el tecno local. Organizaron las competencias literalmente dicho con las extremidades inferiores, por no decir que con las patas, y el desarrollo ha sido una consecuencia natural en la que se asegura que ha habido hasta juegos amañados de futbol, y si eso hicieron en el balompié, de seguro lo harán en los demás deportes; ha habido trompadas de todos contra todos, y se asegura que hasta escupitajos. El talón de Aquiles del director Guillermo de Anda Rodríguez ha sido su área de comunicación social, porque no tiene a nadie en esa oficina o los que están no sirven para maldita la cosa. Entre los recuerdos de juegos intertecs realizados aquí mencionamos al Ing. Gerardo Hernández, que todavía no terminaba la ceremonia inaugural cuando los medios ya tenían la información, y en casos de partidos, a veces no habían acabado cuando ya estaba la nota en las redacciones. Ahora, sin broma, nosotros nos enteramos a los tres días del arranque de la competencia nacional, y nos enteramos porque la divulgó el Gobierno del Estado, pero de otra forma todavía no sabríamos nada. Estando ahí Gerardo por qué no le pidieron una manita, una ayudita que mucho les hubiera servido, por una parte, pero por la otra, con todo el respeto preguntamos al director que por qué no pidió la representación de Claudia Sheinbaum en vez de aceptar la dirección del ITD. Los que le conocen aseguran que el señor ingeniero, un profesional de altos vuelos en México y el extranjero, es bueno para la política, pero malo para la cosa escolar, o vean los resultados del Intertecs 2023…..ALTO.- Los trabajadores del Poder Judicial Federal siguen en paro, por tercer día consecutivo, y seguirán hasta que se resuelva favorablemente la conservación de los 14 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sienten los empleados que ellos serán los principales afectados en caso de la desaparición dictada por diputados federales de Morena, no están dispuestos a permitirlo. Además de que, como mucho se ha dicho, los fideicomisos son dineros que han ahorrado o economizado las instancias judiciales precisamente para cubrir seguros y retiros de sus trabajadores, y al final, pero bien al final, lo ordenado por los diputados es una vil invasión de un poder a otro. Algo que por ley no debe suceder, de ahí que se advierte el fin de esa orden legislativa, la frenará la Corte por inconstitucional…..FALSEDADES.- Queda científicamente comprobado que las redes sociales han sido utilizadas de manera perversa en la guerra entre Israel y Hamás, dado que ayer que bombardeó Israel un hospital, inicialmente se dijo que eran más de 600 los muertos, pero ahora hablan de 200. Uno que fuera, es mucho y de ninguna manera debió suceder. Quizá por eso las distintas compañías que ofrecen internet han detenido su operación en aquella zona para evitar consecuencias peores, aunque Elon Musk estuvo ayer en Israel para ofrecerles comunicación vía Starlink. Me tienen que seguir disculpando pero no termino de entender qué pelean y por qué se pelean con esa brutalidad como están haciendo…..SOSPECHAS.- Uno de los municipios atorados con su cuenta pública es el de Nombre de Dios, otro municipio chico de la entidad que debía tener en orden sus manejos económicos, o…¿será que está funcionando el proyecto de Nancy Vázquez para ofrecer los servicios de auxilio médico particular..? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

