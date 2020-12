“Chicotito”

Jalisco está por regresar a la normalidad

Ya piensan retornar a la actividad educativa

Durango, sigue con récords en contagios

Mi voto por Morena sigue quedándose corto

Terminó el sueño futbolero del Acaxees

“José Ramón Enríquez se consolida como el “rey Midas” al revés…”

Juan Sin Miedo

Inconcebible que mientras Jalisco, con más de 8 millones de habitantes, esté por regresar a la normalidad, incluyendo clases presenciales, Durango ni siquiera ha podido reducir los índices de contagios y muertes…..NÚMEROS.- Guadalajara, la capital jalisciense, tiene casi dos millones de habitantes y la ciudad de Durango apenas tiene 600 mil. Ninguna comparación de una ciudad y otra en cuanto a su población, pero allá se decidieron diversas acciones y la gente obedeció. Nada qué ver con Durango, que acá pareciera que todos vamos contra la corriente, o contra las determinaciones oficiales y ahí están las consecuencias con récords diarios de contagios y muertes, cuando se supone que seguimos en semáforo rojo y que la gente debía estar confinada en su casa…..TERRIBLE.- Algo no estamos haciendo bien los ciudadanos y tenemos que reaccionar para abatir de alguna manera la proliferación del virus. Lo primero, hay que comparar qué está haciendo Jalisco para atacar la pandemia y copiarlo, aunque…..ALTO.- Allá, la autoridad sanitaria determinó la paralización de actividades y se paralizaron. Se pidió a la gente que se quedara en casa, y la gente se quedó, se prohibió la venta de alcohol, y se dejó de comerciar. No andaba de folclore como acá, que las romerías familiares, de los padres con sus hijos, incluyendo el perro, no faltan en el centro de la ciudad y los tianguis no han dejado de vender chácharas y cosas que nada tienen que ver con lo esencial…..BURLA.- Ayer alguien comentó que sí está permitida la detención de gente que no lleve cubrebocas. Quizá lo consideran nuestras reglas, pero en los hechos, hasta el momento no hay nadie que haya sido detenido por no llevar cubrebocas, por eso mucha gente se pasa el trapito por el arco del triunfo, y por eso los nuevos récords diarios de contagios y muertes. Y como la leyenda urbana dice que “el coronavirus no existe”, a mucha gente se le resbala la utilización del cubrebocas, no lo usa. O como dice una de mis hermanas: “La familia Blanco, por su origen de alta alcurnia y rancio abolengo, está predestinada a repeler, rechazar o desechar cualquier posibilidad de contraer el coronavirus y hasta distintas variedades de cáncer…”. Órale, esa sí que es una por de más agradable noticia para la parentela, aunque no deja de ser uno de los más escandalosos absurdos que hayan llegado a mis castos oídos. Punto número uno, el coronavirus existe, es tan real como entender que han muerto en el mundo casi dos millones de personas, en México estamos cerca de los 110 mil fallecidos y a estas alturas, aunque persista la incredulidad, van casi 1,200 muertos en Durango entre los que está gente conocida, vecinos, parientes, amigos, y el virus alcanzó ya a un hermano y sus hijos (todos familiares cercanos y de apellido Blanco) realidad que supera cualquier vacilada como esa de que “los Blanco están blindados contra esas calamidades…”…..ÉPALE.- El que escribe votó también en 2018 por un cambio que viniera a contener la degradación de nuestras instituciones, para que frenara la violencia, para que todos los estudiantes tuviesen opciones de formación profesional, para que todos los mexicanos hallaran expectativas mejores para su desarrollo. También para que acabara la corrupción y la desintegración social y, aunque no se ha alcanzado ninguno de esos objetivos, quizá por lo que dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, que estos dos años de gobierno han servido para sentar las bases de una transformación real. Inocentes seríamos si esperáramos que el país resolviera los problemas creados durante casi cien años de desgobiernos y saqueos. Hay muchas cosas que no terminan de gustarnos de la 4T, pero aún nos queda la esperanza de que las cosas habrán de cambiar pronto para bien de la nación, para bien de los mexicanos. La pandemia por el coronavirus marcará de horrible forma al actual gobierno, toda vez que se pudieron hacer muchas cosas distintas para evitar los casi 110 mil muertos, y nuestro jefe de la nación, dentro de lo inexplicable, sigue sin usar cubrebocas, lo que ha servido de pretexto para que muchos irresponsables no lo usen, aunque…por desgracia, muchos de esos ingenuos ya están muertos, muertes que se pudieron evitar usando el trapito si el presidente lo hubiera usado desde que empezó la emergencia…..MIDAS.- José Ramón Enríquez confirma en los hechos que es el “rey Midas”, pero al revés, que lo que toca se convierte en popó. Alguien le dio entrada al equipo de futbol de la Liga de Balompié Mexicano, Acaxees, y parece que ya lo transformó en desecho estomacal, pues anoche la dirigencia de la nueva organización futbolera anunció la expulsión del equipo duranguense junto con otros cuadros. No se dijo nada sobre las razones, pero casi adivinamos que son de pesos y centavos, que no cumplieron con la membresía, a pesar de que Enríquez prometió a los organizadores aportar lo necesario para hacer del Acaxees un gran equipo, incluso, casi al tiempo, se anunció la construcción de su propio estadio allá por el rumbo de La Tinaja. O sea que, para vergüenzas no ganamos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

