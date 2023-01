+ Urgente que la Cruz Roja revise sus tarifas

Jazmín Esquivel

Una urgencia que debe atender pronto la benemérita Cruz Roja son las tarifas que está cobrando por sus servicios, pues personas que han acudido al puesto médico aseguran que compite con el hospital más caro de México…..INFLACIÓN.- Sí, estamos de acuerdo que cruzamos por una inflación generalizada e incontenible, pero la Cruz Roja no debe apartarse nunca de su lema “Seamos Hermanos”, dado que con esas tarifas más bien parecen malos hermanos…..ÉPALE.- Algo por lo que la gente se queja con frecuencia es por las cuotas de recuperación fijadas para servicio de urgencias por accidentes viales y de otro tipo, dado que no pocas veces alguien tiene que pagar por un percance que no cometió…..BILLETES.- Igual se habla de los cobros por análisis, primeros auxilios, etc., pues en casos se van poquito más que lisos. Y ahora que la delegación Durango tiene moderno edificio y aparatos nuevos, de poco sirve para los fregados, puesto que no pueden usarlos en esos precios. Una resonancia magnética, una tomografía, radiografía y algún ultrasonido están cobrándolos en sumas aparatosas que pocos pueden pagar…..RAZONES.- Aparte, si la benemérita institución recibió en donativo todo el equipo que usa en su nuevo edificio, por qué darlos a costos tan elevados, pues en casos se asegura que las tarifas son iguales a las del hospital más caro de México…..JUSTO.- No se pide nada regalado, sino tarifas justas a las que tenga acceso la mayoría de la gente, porque al final de cuentas de poco o nada sirvió que el equipamiento haya sido parte del donativo de Fundación Rincón, dado que no hay manera de bajar las tarifas…..URGENTE.- Es necesario que la delegación de la Cruz Roja en Durango se eche un brinco a los servicios y sus tarifas, precisamente para lograr que “Seamos Hermanos” y no que nos vean como a los peores enemigos. Es que, hay momentos en los que la gente no tiene dinero para pagar un traslado, pero para la institución pagas o pagas a las tarifas arbitrariamente fijadas. Cosa parecida a los costos de cualquier servicio brindado por los hospitales fifís. En concreto, la resonancia magnética, que en los negocios del ramo están en 3 o 4 mil pesos, en la Cruz Roja alcanzan casi el doble y pues a buscarle por otro lado a ver quién las baja de precio…..ÁNDALE.- El Consejo Universitario, que es la autoridad máxima de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha resuelto por unanimidad invalidar el título de licenciada en Derecho de la “ministra” Jazmín Esquivel, pues está plenamente comprobado que plagió o copió en 1987 la tesis a Édgar Báez que la había presentado en 1986. La “ministra” no completó sus estudios para obtener la licenciatura en Derecho, por tanto, no es licenciada en Derecho, y lo antes posible debe dejar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La “ministra”, en su alocada defensa, inventó que al contrario, Báez la copió a ella, solo que…eso no es posible, hay un año de diferencia que, no es posible, no será posible nunca evitar, la señora “ministra” dice que no va a renunciar, que no tiene pensado renunciar, puesto que no tiene nada de qué avergonzarse, pues por lo que se dice ella es la víctima, ella es la plagiada, la copiada pues, pero eso no es cierto, hizo trampa para recibir el título. Total que el vergonzante episodio sigue en el alambre a pesar de las exigencias de la comunidad universitaria, sobre todo de cientos o miles de abogados de gran prestigio egresados de la UNAM, puesto que se burlan de sus estudios y aseguran que su título tiene el mismo valor que otro de los que falsifican documentos oficiales en Santo Domingo, el centro de adulteración más importante de la Ciudad de México. La nieve está rodando hacia abajo y amenaza no nada más acabar con la “carrera jurídica” de la “ministra”, sino llevarse entre las patas el prestigio de la institución, por ahora todavía considerada como una de las mejores del continente y del mundo…..RIESGOS.- Vimos esta mañana por lo menos a tres motociclistas ir haciendo eses, metiéndose entre los autos para llegar a la bocacalle, pero ya en el crucero les valió el semáforo sin detenerse a ver si no venía otro vehículo que pudiese arrollarlos, se pasaron el rojo. Es cierto, luego es el otro conductor el responsable, pero por lo que vimos hoy los motociclistas se creen de goma o de hule y que aguantan no uno, sino cuantos atropellamientos vengan. Es un desprecio por la vida, en serio preocupante, pues si ellos no le dan valor a su existencia nadie más se la dará. Aparte, de los tres vistos temprano, por lo menos dos iban sin casco. Les vale que el municipio esté emprendiendo una campaña para retirarlos de la circulación por la falta de casco, que es un instrumento para su protección, que suele salvar vidas, pero en serio…no le entendemos a esos motociclistas, o ¿tendrán la vida comprada?…..AVIONES.- Son ahora los sindicatos de la UJED, o por lo menos uno de ellos, que asegura que la casa de estudios tiene más de 400 aviadores, “empleados” que supuestamente trabajan, pero que no hacen nada y sí devengan un sueldo como si lo desquitaran. Claro que no están descubriendo nada, nosotros lo hemos señalado con puntualidad y frecuencia. Han de disculpar. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

