“Chicotito”

+ Mucho muy enflacada la caballada política

+ Relatos periodísticos auguran algo lamentable

+ Escasean las ofertas políticas para los electores

+ Aparece un “covid” eterno, que no lo quita nada

+ Falso, ningún partido puso nada para vacunas

Si alguien, partido político, candidato o sus seguidores dicen que pusieron dinero para las vacunas, está mintiendo, quieren el voto nada más…”

Juan Camaney

Tan mal andan nuestras campañas que, hoy, en el relato en los matutinos, que es material pagado por los candidatos y que debía aprovecharse para de perdido meter a un montón de gente y presumir multitudes, apenas saludan a algún despistado…..NÚMEROS.- Daniel Hernández, que de bien a bien no sabemos todavía por qué le dicen Danielo, el nombre no existe, aparece con ocho personas perfectamente uniformadas y debidamente alineadas (acarreados pues). Ese material, con las disculpas que me merece, no produce ningún efecto, a no ser el adverso, puesto que no convence a nadie. Patricia Jiménez aparece en una foto con una dama y, según los enterados, la panista requiere hacer algo extraordinario para acortar distancias. Francisco Javier Castrellón figura con más personal de la campaña que con votantes potenciales. Aparentemente dialoga con seis personas, entre las que pudiese haber menores de edad. Ricardo Pacheco, en la apariencia sostiene un diálogo con vecinos de Joyas del Valle, es el que tiene más oyentes, unas diez personas, pero se advierte a leguas que los ciudadanos están en su mundo y el suspirante en el suyo. Es un auténtico diálogo de sordos en donde unos no consiguen meter a la gente a sus propósitos. Lo que digan o prometan los suspirantes, no hay problema. Los escuchan y asunto resuelto, aun cuando de ahí no sale como para hacer un análisis a conciencia sobre lo que hay que revisar para definir el rumbo de nuestro voto. Los electores requieren verdaderas ofertas, alternativas, maneras de valorar entre unos y otros como para decidir, no por el mejor, sino por el menos peor. Es que, como dice hoy el del crédito de los 150 millones de pesos del Gobierno Federal, Epigmenio Ibarra: Votemos utilizando la razón y evitemos que otros vengan a hacer su santa voluntad con nuestro sufragio. Si valoramos debidamente nuestro voto el 6 de junio, evitaremos la impotencia, las rabietas y arrepentimientos por los que han pasado más de treinta millones de mexicanos en los últimos meses que están seguros en su mayoría de haberse equivocado en el voto el pasado 2018. Todavía tenemos tiempo para revisar cualquier duda que nos haya dejado la pasada elección federal. Si después de eso, de entender que estamos obligados a votar en conciencia y no lo hacemos, merecido tenemos cuanta calamidad nos venga encima y, en contrasentido, que no se nos permita volver a quejarnos…..TORMENTA.- Encima de las grandes calamidades que ha causado el coronavirus en el mundo, casi 4 millones de muertos y 164 millones de contagios, hallan en España alrededor de 360 mil personas afectadas por algo definido como “long covid” o “covid persistente” que es una forma de coronavirus pero para siempre, por decirlo de alguna manera. La terrible circunstancia está causando estragos en el mundo científico, particularmente en Europa, que no atinan a saber qué pasa y cómo combatirlo, pero ya son muchos miles de personas que están desesperadas por padecer esa variante de covid que es mucho más intensa en sus efectos y que las está sumiendo en la locura. Y lo peor, según Sputnik: la incertidumbre. No saber si se van a curar. Y se trata nada más y nada menos que del 10% de las personas afectadas desde la llegada de la pandemia a España, o sea, unas 360 mil detectadas en este momento. Silvia Soler, una catalana de 53 años de edad, asegura tenerlo todo, diarrea, conjuntivitis, erupciones en la piel, la denominada “niebla mental” o afectaciones neurológicas traducidas en dislexia, pérdida del habla, fallos de memoria, o como ella misma explica de una manera más coloquial: “es como si viviera en un mundo paralelo”, porque tiene un déficit de atención diagnosticado que le impide hacer una vida normal. “Yo soy fuerte, pero esto es demasiado. Hay días que me levanto mejor y pienso que será la última recaída, pero nunca es la última, siempre hay otra..”, asegura. Otro enfermo con “long covid”, Juan Alcázar, de 51 años de edad, explica su problema: Siente que le arden, literalmente, los pies, las manos y la cara. “Es como cuando estás un día en la playa y te quemas y luego por la noche no puedes tocar nada. Las piernas se convierten en plomo…”. Noemí Navaro Sánchez, una profesora de lengua de 44 años, habla del tema y dice que el covid del que se contagió las navidades pasadas le ha dejado consecuencias neurológicas terribles. Cambia las palabras, se pierde al hablar, tiene dislexia, no puede caminar sola porque se desorienta, no retiene información y durante un tiempo tartamudeaba. “Nunca pensé que el covid me fuese a dejar tonta”, dice. “Imagínate lo que es para mí esto, que soy profesora de lengua…”. Sintetizando: La emergencia no ha terminado, sigue al acecho a donde quiera que vamos, y ahora con esta desgraciada variante que parece coincidir con la OMS al adelantar que en 2021 pudiésemos tener efectos mucho peores que los que vimos en el 2020. Estamos obligados a seguir cuidándonos con las medidas protocolarias de protección ya conocidas y que usamos por más de año. Aclaremos, si es que me es permitido, que ningún partido político aportó un peso a la compra de vacunas contra el coronavirus. Las que se compraron se adquirieron con dineros de nuestros impuestos, y no de los partidos, además de que en muchos de los casos han sido biológicos donados por distintos gobiernos al nuestro. La gran mentira de la temporada, que algún partido puso tal cantidad de dinero para las vacunas. ¿De acuerdo?

