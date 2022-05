+ Alto al lodo, antes de que se embarren todos

+ Los electores quieren ver propuestas, proyectos

+ La 4T se volcará en Durango a favor de Marina

+ Error salir a llorar, se mostró como mujer débil

+ Es posible que caiga alguien en Gómez Palacio

¿Toño Ochoa no se ha desmarcado de Salum; seguirá cargando con ese lastre?

Juan Pueblo

Si cupiera algo de sensatez entre los tácticos de las campañas a la gubernatura, ojalá y no desborden el lodo que le están poniendo a la promoción, sobreponiendo a las ofertas, las propuestas y los proyectos. La gente está harta de esa clase de campañas…..VOTOS.- Las campañas negras, entiéndase de una vez, no producen nada. Por el contario, desaniman a los electores y al final quien gane habrá triunfado con una absoluta minoría, y ese no es el propósito de una elección…..CEREBROS.- Marina Vitela da por descontado que la nota aparecida en El Universal, en la que aseguran que trianguló contratos a sus hijos, es obra intelectual de Esteban Villegas, pero el sanjuanero se deslinda y advierte que él seguirá con su promoción respetuosa, concentrada en las propuestas antes que en el lodo…..NÚMEROS. Las campañas se mantienen con una ligera ventaja, pero ventaja al fin, de Esteban Villegas sobre Marina Vitela, pero la diferencia es tal que, insistimos con lo que mucho hemos dicho a lo largo del proceso, se puede no nada más alcanzar, sino rebasar. Vitela logró remontar varios puntos en los últimos días, mucho más de los que se esperaba, gracias a una serie de eventos realizados en los que sobresalen los respaldos sin límite de personas productivas, líderes de sector y representantes sociales. Ayer, Esteban se dejó querer por los 32 dirigentes nacionales del Partido Acción Nacional, reunión que…no estamos seguros resulte positiva para la causa aliancista, aunque le hizo mucho ruido a la elección. Seguro que la mayoría ni sabía de la existencia de Esteban, por una parte y, por la otra, ninguno podrá votar el primer domingo de junio. Mucho muy distinto lo que está por suceder en esta capital, hacia donde concurrirán además de la plana mayor del Movimiento de Regeneración Nacional el secretario de gobernación Adán Augusto López, el líder nacional Mario Delgado; Marcelo Ebrard, secretario de relaciones y primero en la lista sucesoria nacional; el coordinador general Ignacio Mier, senadores, diputados y, váyanse de espaldas, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la escritora Beatriz Gutiérrez Mueller. Vendrán a tirar la casa por la ventana por la causa morenista a favor de Marina. Echarán el resto los de la 4T buscando llevar a los indecisos a votar por Vitela y asegurarle la ventaja. Los de enfrente, los de Esteban, mantienen la punta de la contienda, parafraseando futbolísticamente el partido, digamos que están ganando 1-0, y todavía falta el tiempo extra, pero los de enfrente no paran, parecen haber sacado aire extra no sabemos de dónde y, si para lograr el empate parece mucho a los analistas, para darle vuelta al marcador parece complicado. Nada imposible, ciertamente, y menos en política, pero…mientras Esteban busca un segundo gol que le amarre el triunfo, Marina quiere primero la igualada y luego la remontada. Todavía tiene que hacer dos goles para regresar a la pelea…..ÉPALE.- No me lo crean, si gustan, pero transitó esta mañana el run run de que en las próximas horas pudiese caer alguien en La Laguna que vendría a perjudicar en grado extremo a Leticia Herrera. La visita del titular de Gobernación tiene eso como fondo y de ser preciso él estaría coordinando las acciones…..VOTOS.- Los votos de Gómez Palacio y Lerdo son importantes para la alianza o la coalición, y quien los gane, mucho habrá avanzado con sus partidos hacia la victoria en esta capital. No obstante, ayer se filtró la última encuesta en el municipio de Durango en la que José Antonio Ochoa aparece con poquito más de 10 puntos sobre Gonzalo, y “El Tirantes” parece no haberse incomodado con esos números, o de menos no ha negado la sumatoria, y eso, de ser cierto, estará marcando el rumbo de la elección en esta capital, dado que en los 14 días que restan de campaña ya no se moverán mucho las cuentas, aunque entendemos que mientras no se haya votado no podremos adelantarnos. Será al final la decisión de los ciudadanos la que diga quién debe ser el próximo alcalde y, en el caso de Alejandro, tendrá que hacer algo fabuloso, sensacional, ya no salir cargando con trapeadores, sino algo más certero que en realidad acorte distancias y lo meta a la pelea, de otra forma vayan enfriando la sidra y terminen de imprimir las camisetas de campeones con el 8ª en el frente…..ÉPALE.- No tenemos idea de quién aconsejó a Marina salir a llorar por la acusación de El Universal, o de Esteban, pero tirar las de cocodrilo la precisó como una mujer débil que se quebró ante el primer problema serio de su campaña. Muchos reclamaron que si con ese temple defenderá los problemas de Durango, ya nos llevó el payaso. La regaron, aun cuando el propósito era bueno de defender a la familia, pero…por el contrario, antes que llorar hubiera retado a los maderazos a Villegas para que no se ande metiendo con los hijos y mostrarse como una mujer valiente que así defenderá las dificultades de los duranguenses. Y por si eso no fuera poco, nadie la defendió en redes sobre los comentarios adversos que produjo el lloradero. ¿Quién coordina esa campaña como para hacerla trastabillar así? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos aquí mismo a cualquier hora del día o de la noche o, en su defecto, como ya hemos anotado: Cuando no nos vean en Facebook, estamos en Twitter, Instagram, Telegram, Youtube y Tik Tok, para lo que gusten mandar y no se queden sin la información de lo último acontecido en nuestra ciudad.

