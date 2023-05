+ Escándalo por mencionar a la señora Gaby

+ Nos tacharon de todo algunos lectores

+ Creen que la señora nos untó la mano para eso

+ Nunca nadie dijo que se haya robado algo, ¿o sí?

+ Mañana viene en campaña Adán Augusto

“Todos los partidos tienen “un caballo negro” en algún momento de su campaña interna…”

Anónimo

Una verdadera “rebambaramba” generó ayer nuestro comentario sobre la señora Gabriela López. Muchos opinaron, y de ellos la gran mayoría a favor de nuestro dicho, pero otros se encaboronaron en serio, como si fuera la mera verdad…..VERDADES.- Lo dicho en nuestra entrega de ayer no es del medio, es del director en lo personal, por tanto es la opinión del aprendiz de columnista, y también del medio claro, porque junto a la columna también hacemos las veces de director…..RAZONES.- La señora Gaby fue una buena primera dama, una mujer respetable primero en su papel de esposa del gobernador. Nunca se entrometió en las decisiones del mandatario y si se robó algo, no nos enteramos, no teníamos por qué, puesto que para eso están las 128 fiscalías encargadas de revisar los gastos de la administración estatal, y la verdad, ninguna de esas instancias recibió queja alguna sobre el particular. Insistimos, hablamos de la señora Gaby, no de alguien más, por tanto no es correcto tildarnos de “barberos”. “Barberos” por qué, ¿porque nos dio algo para que opináramos bien de ella? No manchen, pero en fin, hay que respetarlos a todos en su opinión, pero de favor les pedimos que nos respeten a nosotros de la misma manera…..TAPADO.- Mañana estará en Durango el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández (no es nada de la señora Gabriela, para que no se confundan). Viene a recordar a los morenistas y sus seguidores que está entre las cuatro “corcholatas” propuestas para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que si el jefe de la nación y de Morena lo deciden, él puede ser el “mero bueno”, el “caballo negro”, el verdadero “tapado” a la candidatura presidencial, no obstante que el día que comimos con Marcelo Ebrard nos precisó: “Yo soy el bueno… No le busquen”. La cosa es seguirle la huella al tabasqueño para ver cómo se comportan las multitudes, y si nomás van a darle bola al segundo de la administración federal o en la realidad sí levanta las fanfarrias. Lo veremos…..CALMA.- Alguien quiere ahogarse en un vaso de agua cuando trata el tema de los suicidios. No nos consuela, de ninguna manera nos anima lo que sucede fuera de Durango, pero…búsquenlo por ahí en la Inteligencia Artificial y verán que nuestra entidad está mucho muy lejos de la media nacional y, si tantito me apuran, Durango está abajo en la tabla nacional. El primer lugar lo tiene Chihuahua, con 15.7%, Aguascalientes segundo con 14.7; Guerrero tercero con 13.2; Yucatán cuarto con 12.8 y Quintana Roo quinto con 12.5. No nos consuela, de ninguna manera, decíamos, porque aun cuando nuestro estado no está en los primeros lugares a que nos tiene acostumbrado, los promedios de nuestro país son muy por encima de los que registran más inmolaciones, entre los que sobresalen Lituania en primero, Rusia en segundo y Guyana en tercero. Mañana cumple 10 años el Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología en Durango, y aunque tienen cena baile para festejarlo, ojalá que terminando la pachanga le entren a ese broncón del suicidio que tiene preocupados y ocupados a los integrantes de esa área en el Instituto de Salud Mental. Ojalá que coordinaran acciones para que nuestros alarmantes números tiendan a la baja. Así sea…..TIEMPO.- El próximo martes se conmemora el 30 aniversario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Habíamos dicho que el evento sería en el auditorio de la FADER, pero no, nos aclaran que la sede es el teatro Ricardo Castro, para que lo anoten en su agenda y no se vayan con la finta…..NOVATEZ.- Está pagando el noviciado la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministra Norma Piña, pues nunca debió mensajear al senador pandillero Alejandro Armenta Mier, a quien en sus mensajes preguntó: “Será usted capaz de ver a la cara a sus hijos después de tanta mentira…”. Repetimos, nunca debió enviar esa interrogante, pues perdió altura la presidenta del Poder Judicial en México, pero aun así, analizando las palabras, no encontramos la amenaza que dice Armenta le fue enviada, a menos que no hayamos aprendido bien el español y que en las palabras anotadas arriba vaya un mensaje oculto o algo relacionado con la prestidigitación (ah, jijos, qué es eso)…S.O.S…- Tan sencillo como entender que en la súper Durango-Mazatlán, y en todos los caminos de dos carriles es obligado transitar por el acotamiento para dar posibilidad de un tercer carril imaginario. El choque de ayer, como muchos otros que se han registrado en ese trayecto, se producen porque uno o dos de los chocantes no se abrió. Años tenemos pidiéndole a CAPUFE que invente cualquier manera de advertirle a los conductores que en ese camino hay que circular en el acotamiento, a su derecha, sobre todo cuando hay más vehículos transitando para permitir que cualquiera pueda rebasar sin problema. Sorprende que a años de que se registra ese problema, los choferes no saben que deben circular por el acotamiento justo para permitir que rebasen los demás, y para cuando uno quiera rebasar sepa que los demás deben abrirse, pero a CAPUFE le vale. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

