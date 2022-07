“Chicotito”

+ Muchas gracias a quienes nos leyeron ayer

“El servicio social médico es una necesidad académica que no se puede cancelar porque es una etapa importante del aprendizaje…”

Dr. Jorge Alcocer Varela

Secretario de Salud en México

Mucho agradecemos a los varios cientos de lectores que se molestaron en comentar sobre nuestra columna de ayer en la que subrayamos la afectación que traería a la preparación de los médicos si se anula el servicio social…..APROBADO.- Nunca creímos que nos leyera tanta gente y, por eso, estamos gustosos, porque de menos hubo quienes se molestaron en leernos, pero…en serio que se fueron lisos. Recibimos toda clase de epítetos en los que de entrada se nos tachó de retrógradas, ignorantes y de muchos otros que se pasaron. Uno dijo que no tenemos idea de qué es libertad de expresión, cuando lo dijimos precisamente por la necesidad de expresarnos. Hubo un lector que no nada más nos hizo responsables del cambio climático, sino que nos atribuyó la violencia que priva en México, y que por mentes como la nuestra no avanza la patria…..LECTURAS.- Todo nuestro pecado fue decir que al cancelar el servicio social los médicos truncan la carrera, pues hay quienes sostienen que eso es falso, que no se requiere del servicio social ni del internado para terminar Medicina…..NOMBRES.- Uno de nuestros seguidores, gracias nuevamente por leernos, Blanca Quiñones, a quien no tenemos el gusto, le agradecemos que pierda su tiempo en nuestro comentario, pide nombres, que digamos qué médicos son los que están pidiendo que se mantenga el servicio social, dado que en el gremio hay la seguridad de que no se requiere para terminar la carrera. No le vamos a revelar nombres de galenos locales, sería exponerlos, pero nada más de entrada le comento que esta mañana (y adjunto el video) el secretario de Salud en México, el Dr. Jorge Alcocer Varela, rechazó en la mañanera cualquier posibilidad de cancelar el servicio social. No lo dijo, pero respaldó una a una nuestras palabras de ayer, de manera que estamos seguros haber opinado con razón. Sobre la terrible muerte del doctor Erik Andrade, de la que hay quienes hasta nos culpan a nosotros, lo lamentamos desde el viernes mismo que nos enteramos de su muerte. El periódico Contacto hoy fue el primero en informarlo al mundo y lo hizo con los detalles que ya se conocían y nunca manipulamos absolutamente el hecho como para que no falte el que quisiera cobrárnosla a nosotros…..ÓRALE.- Agradecemos más las muestras de solidaridad que sobre el caso surgieron de manera espontánea en las redes, donde otros lectores como Leticia Parra que dice que coincide plenamente en que el gobierno debe garantizar la seguridad de los médicos, pero…les dice: “Tiene que garantizarse la seguridad de los muchachos, pero de hay (ahí) a que lo eliminen, hay una diferencia muy grande. Están mezclando peras con manzanas. La inseguridad no solo afecta a los jóvenes que hacen su Servicio Social, es un asunto generalizado en el país…”, pero les recuerda: “Son médicos (si es que completan las diferentes etapas que marca su profesión, su carrera pues, pero muchos se dan por vencidos antes). Y le sigue Leticia al asegurar: “Algunos dicen que es denigrante, esclavizador y muchos calificativos más. Eso es lo que deben modificar, las condiciones de servicio social, la remuneración y acabar con esas miserias que les dan de sueldo, y que luego no sirve ni para el transporte. No desaparecerlo de un plumazo, pero esta generación con su cultura de la cancelación…”, dice…..APROBADO.- Lulú Gutiérrez también dice que el servicio social es parte de la formación del médico…..ÓRALE.- Maritza Hidalgo escribe: “Quien escribió esto no tiene ni idea de lo que es estudiar la carrera de Medicina. El servicio social no es necesario, por eso llevas 1 año de preparación en el internado…”. Sobre el caso, quizá tiene razón, el que escribe estudió Derecho en la UJED, pero…a su dicho está la aclaración del secretario de Salud. Explíquenselo a él que está equivocado. Luego, Víctor Herrera asegura que: “Si fuese médico en formación y/o padre de un médico en formación no opinarías lo mismo, la sociedad está tan descompuesta a tal grado que ya no respetan a la única persona que nos puede salvar la vida, pongan a sus médicos aviadores de base a trabajar y envíenlos a unidades más retiradas a atender servicios”. O sea, qué tiene que ver el que escribe con médicos aviadores y yo qué hago para mandarlos más lejos, no entiendo…..CALMA.- Así como hay defensores de los médicos, padres, hermanos y demás familiares, también hay gente sensata que opina con mesura y quizá con razón, el caso de Rodolfo Cardoza, que advierte que si se cancela el servicio social se va a perjudicar grandemente a miles de pobladores de las comunidades alejadas. Es el caso de Maricela Monárrez, que asegura: “La violencia no discrimina género ni clase social, si no salimos a trabajar por la inseguridad todos nos quedaríamos a morir en casa, ya que todos en algún momento hemos sido víctimas de la inseguridad pero esto no todo es culpa de el (sic) gobierno, sino de nosotros los seres humanos que nos estamos matando entre nosotros…”. Hay muchos comentarios en donde se marca la explotación de los estudiantes en servicio social e internado, pero eso es otro problema que debe atenderse sin dilación, sin falta y a la voz de ya. Más bien sobre eso debían girar sus protestas los estudiantes, que debe resolverse, pues en casos -así lo dicen- no les alcanza ni para el transporte, pero ese ya es otro cantar que tendrá que revisarse una vez que se aclare todo lo demás…..ALTO.- Esta tarde, el gobernador José Aispuro volvió a tocar el tema y advirtió que la suspensión del servicio social es temporal, quizá por la moda de que hablamos ayer, quizá hagan lo mismo IMSS e ISSSTE que tarde que temprano también lo cancelen, pero…como dijo el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela: “Tienen que terminar su aprendizaje, precisamente con prácticas, con presencia social en las diferentes instancias, no solo son centros de salud, sino también hospitales que tienen esa posibilidad de recibirlos. Esto es, por lo tanto, una necesidad académica que no se puede cancelar porque es una etapa en la que el médico está casi casi por recibirse, de hecho ocupan ese tiempo para preparar su examen y desde luego recibir en ciertos lugares cursos de preparación, pero en este caso concreto no es oportuno, no es aconsejable que se suspenda ese proceso de formación tan importante que tienen los médicos jóvenes que están a punto de recibirse”. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

