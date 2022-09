+ Otro gran temblor en 19 de septiembre

+ Durango alcanzó parte de ese fenómeno

+ No hay daños a personas, hasta ahora

+ El desastre que encontró Toño Ochoa

“Siempre, tras la tormenta, viene la calma…”

Anónimo

Hoy, justo el 19 de septiembre que nos recuerda el terremoto que casi borra con la Ciudad de México en 2017, tembló en Michoacán, pero las réplicas se sintieron en varios otros estados, incluyendo Durango…..CALMA.- Tras el fenómeno natural de este mediodía los reportes preliminares precisan que no hay víctimas humanas, ni lesionados o muertos, y quizá sí daños materiales. Ahora es muy temprano para saber si así fue en el resto del país…..SUSTO.- Acá, tenemos reportes de fuertes sacudidas en el municipio de Topia y sus alrededores, pero también hay testimonios de movimientos inusuales de la tierra en el hospital 450 y colonias aledañas…..BAUTIZO.- El sismo de esta tarde es el bautizo o recepción de las nuevas autoridades de Protección Civil tanto estatal como municipal, las que, sin embargo, no reportan efecto alguno o quizá ni se percataron de la sacudida por andar en los simulacros programados para esta fecha, recuerdo del terremoto del 2017 que causó cientos de víctimas y millones de pesos en daños materiales…..LÓGICA.- El temblor fue sentido más fuerte en la zona costera de Michoacán, por lo que advierten las autoridades del riesgo de tsunami que puede generar con olas altas y quizá otros efectos en el mar que pudiesen incluso llevar el agua a inundar diversas comunidades ubicadas bajo el nivel del mar. Ojalá no ocurra, aunque seguimos alertas para informarlo en la primera oportunidad…..CALMA.- Hace unos minutos la fiscal Sonia Yadira de la Garza informó que no obstante la intensidad del sismo en diversas partes de la República, no hay consecuencias lamentables ni en bienes ni en personas en Durango. El edificio de la Fiscalía pues resistió bien la sacudida terráquea, lo mismo que el inmueble del hospital 450 y otros de regular altura en la capital. Los temblores, ciertamente, son inéditos en Durango, no son cosa frecuente pero esta tarde se reaccionó como debe ocurrir siempre, con orden, sin gritos, sin empujar y sin correr. Es decir, los edificios de Fiscalía se desalojaron en poco tiempo y no hubo incidente ninguno para lamentar…..REPORTES.- Mientras avanza el tiempo se está conociendo mejor del movimiento telúrico, pues ahora nos reportan personas que por el rumbo de las instalaciones de la Feria y escuelas aledañas también se sintió fuerte, aunque no dejó consecuencias lamentables excepto el susto que invariablemente provoca este tipo de fenómenos…..SORPRESA.- No deja de sorprender el fenómeno natural, pues Durango no está familiarizado con esa clase de incidentes, por lo que no faltan las personas presas del nerviosismo que de manera natural genera un sismo, pero…repetimos, hasta la hora de redactar la presente no hay mucho que lamentar, dado que en la mayoría de los casos lo fuerte fue el susto, pero los edificios resistieron positivamente…..CORAJE.- Oiga usted, quién no se va a encorajinar con la herencia que le dejó Jorge Salum a Toño Ochoa. Los “baches” ya no son “baches”, son hoyos muy profundos que no se repararán con la tierra como los tapó Rodrigo Mijares. El uso de materiales impropios y baratos es la causa del gran daño resentido por el pavimento en los distintos rumbos de la ciudad a grado tal que el nuevo alcalde queda emplazado no a tapar los “baches”, sino a repavimentar la ciudad. Que no hay dinero para eso, pues no lo hay, pero algo se tiene que hacer para evitar el deterioro de la cinta asfáltica citadina que algunos estiman en 30%, es decir, que el pavimento dañado es de ese orden, pero otros creen que en distintas zonas ya no es posible tapar baches, sino reponer el pavimento desde abajo, desde la sub base, porque el uso y el agua ya se llevaron los materiales base. Ya no tienen soporte, por eso, más que rodearle al problema, debe decirse que ha de repavimentarse o no se procederá adecuadamente y lo peor, que a la vuelta de las lluvias volveremos a lamentar los millones de “baches” que tenemos y que parece es nuestra condena, tendremos por siempre…..RATONES.- Un día denunciamos aquí que en la oficina de prensa de Jorge Salum tenían en nómina a unas cinco paginitas virtuales que le estaban succionando un importante presupuesto al gasto municipal. Está confirmado que de menos cuatro no existen, no existían, no existieron y sin embargo cobraron importantes cantidades de dinero mensualmente durante la pasada administración. La pregunta es: ¿Así se queda todo, es jale limpio que no admite reclamación…?….. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en cualquiera de las redes sociales, en todas somos líderes.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp