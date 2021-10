+ El verde es para efectos económicos, no equivocarnos

+ Muchos creen que ya vencimos al Coronavirus

+ Es que contagios y muertes se mantienen diario

+ Lety asegura que irá en la boleta de una u otra forma

+ Dice que varios partidos se han acercado a convencerla

“Las vacunas, aun con sus riesgos, tienen más positivos que negativos, sin duda”.

Juan Pueblo

El verde del semáforo epidemiológico es para efectos económicos. Eso lo sabemos muchos, aunque debíamos saberlo todos, no significa que ya vencimos al coronavirus y no debemos relajar los protocolos de seguridad…..RIESGOS.- Los peligros de contraer la enfermedad están en todas partes, la prueba está en los números de contagiados y de fallecidos que se mantiene de alguna manera. Han bajado, sí, han bajado, pero el virus sigue buscando víctimas. El verde es más para darle algo de “oxigeno” a distintos negocios afectados en dos años de pérdidas y que no pueden seguir cerrados …..NÚMEROS.- Es que, no obstante que “han bajado” los números de infectados y de muertos, la Secretaría de Salud informa diariamente de un índice de contagiados y de alrededor de quinientos muertos. Esa es la mejor muestra de que los peligros persisten y persistirán todavía por tiempo indeterminado…..VACUNAS.- Las vacunas son rechazadas por muchos que no se han protegido, y esos potenciales enfermos siguen a la deriva, con la posibilidad de portar el virus y de contagiarlo a los demás, aun vacunados. Eso lo entienden perfecmente los países más ricos del mundo, que mientras no se vacune todos los seres humanos, el virus sobrevivirá al acecho de todos los seres vivos, incluyendo muchos animales…..TRISTEZA.- El dilema mundial está en los que no aceptan el biológico, puesto que su país tendrá muchas vacunas, pero los ciudadanos no la quieren. Es el caso de Rusia, es el más grandes productores de vacunas, que tiene el remedio para toda su población, pero la gente no la acepta y mientras, los índices de contagios y fallecimientos siguen al alza …..PREMIOS.- Estados Unidos, el país más poderoso y rico sobre la tierra padece también mucho de eso, ha tenido que recurrir a los premios millonarios para quienes no aceptan la vacuna, y solamente así se han convencido de aplicársela, pero muchos millones de norteamericanos no la quieren ni con premio. Temen o perder la vida o que les deje alguna secuela de las muchas que, efectivamente, han provocado en el mundo, aquí en México ha sucedido y hasta en Durango hay muchos casos que la vacuna les ha dejado una serie de problemas físicos y mentales, de ahí que otros prefieren seguir en riesgo de contraer el virus, como está sucediendo, puesto que queda por demás aclarado que el 80% de los enfermos por Covid-19, no se vacunaron antes…..TIEMPO.- Y muchos tienen razón en no vacunarse, puesto que creen que la vacuna no alcanzó a ser perfeccionada en el laboratorio. También los creadores tenían prisa por sacarla al mercado y nunca llegaron a comprobar el 100% de efectividad. Solamente una rusa, en la apariencia, alcanzó una efectividad total, pero extrañamente no es de las que están en el mercado. Se dice que en la prisa por crear el biológico, los científicos se pasaron de largo los riesgos que evidentemente implican para quienes se vacunan. Algunas personas han muerto, pero muchas otras han quedado con distintos efectos, afectaciones a los sentidos motores, quistes aparentemente sinobiales e inofensivos en distintas partes del cuerpo, etc.. Nosotros sabemos de algunos casos, tenemos las pruebas palpables de lo que estamos diciendo pero…tenemos que reconocer que aun con esos riesgos, es preferible la vacuna por sobre cualquier cosa, puesto que en muchos de los casos ha sido efectiva, no ha dejado ninguna secuela al vacunado y ha podido seguir su vida normal. Esa es la realidad de la vacuna, es más benéfica que dañina, por eso debemos exponernos y aplicárnosla. Preferible mil veces correr el riesgo que esperar la llegada del virus que nos tumbe inicialmente y nos acabe a los pocos días. Es mejor afrontar el peligro de secuelas que caer y acabar en un hospital, y eso es lo que evita la mayoría de las vacunas. Está científicamente comprobado que el biológico de menos amaina los efectos de la enfermedad y que en muchos de los casos evita la muerte, lo que no ocurre sin la vacuna…..EUREKA.- Leticia Herrera asegura que irá en la boleta por la gubernatura del 2022, que va por que va. Sostiene que ha recibido invitaciones de distintos partidos políticos y que la posibilidad de ir es tan real que no descarta ni siquiera a Morena. O séase que, su presencia en la sucesión estatal ha venido a modificar los rumbos de la elección que se iban diseñando con otros prospectos. Ante la circunstancia de ninguna manera se descarta otra coalición a las ya conocidas, es decir, que al final pudiese ser postulada por cualquiera de las coaliciones corregidas y aumentadas con Redes Sociales Progresistas y Movimiento Ciudadano. Esto es, que no descarta ninguna posibilidad y eso es lo interesante. Está tan segura de ser candidata que dice traer “algodón” para apostarle a quien se atraviese. Entendidas así las cosas, de ninguna manera piensa rogarle a priistas, panistas y perredistas. Ya otros le han suplicado que se vaya con ellos. ¿será? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

