+ Magistrado tiene demanda ante Fiscalía

+ Hasta tres pudieran tener problemas de dinero

+ Yolanda De la Torre delata aprobación ilegal

+ Ahí la lleva, y bien, el Festival Revueltas 2023

+ Sandra Amaya levanta la mano para ir a senar

“La diputada Sandra Amaya inaugura la pelea por la senaduría de Morena…”

Anónimo

Ni idea tienen sobre qué magistrado del Poder Judicial en Durango tiene una demanda en la Fiscalía anticorrupción, que está en curso y que puede generar un día, el menos pensado, un citatorio por demás pe no so…..NOMBRES.- No revelaremos iniciales, porque entre el Poder Judicial hay dos y hasta tres que encajarían en contundentes sospechas de haber vaciado las arcas judiciales en el reciente pasado. O sea, debían estar tras las rejas pero…están impartiendo justicia…..ÓRALE.- Ayer la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado habló, muy poquito por cierto, sobre el ruidoso saqueo al que sometieron a las finanzas justicieras, pero tuvo para aclarar que hay deficiencias jurídicas en la cancelación de los fideicomisos del Poder Judicial Federal, pues lo aprobó la comisión de presupuesto y debió tratarlo la comisión de justicia. O séase que, quizá por ahí les tumben la posibilidad de agandallarse poco más de 15 mil millones de pesos. Además de que es inconstitucional, dado que en la decisión se está invadiendo la esfera judicial que es tan autónoma como los poderes Ejecutivo y Legislativo. ¿Estamos?…..MENTIRAS.- Tan lejos estamos del conflicto entre Israel y Hamás que no podemos decir una cosa, ni la otra, aparte de que se está aclarando que en las redes sociales se está usando material distinto a lo que sucede ahora precisamente para “calentar” al mundo…..CALMA.- Sobre los paquetes de cuentas públicas que está por revisar el Congreso del Estado todavía habrá sorpresas. Algunas hasta manchadas con la duda que dejó la elección pasada y los triunfos de nuevos grupos en distintas municipalidades, puesto que los anteriores serán los que le pongan más gasolina al fuego. No le entendieron, ni nosotros, pero eso es lo que anda en el pandero cafetero, hay que estar pendientes de cómo se termina ese conflicto para muchos alcaldes que creyeron, como ha pasado siempre, que los dineros públicos automáticamente pasaban a ser suyos. Bueno, no me adelanto vísperas, prefiero mejor esperar a las conclusiones de la JUGOCOPO y de la Comisión de Hacienda, sobre todo que son las que tienen la sartén por el mango. Aparte, los hay que aseguran que esas cuentas todavía pertenecen al último tramo de los alcaldes anteriores…..CÁNCER.- Estamos en los últimos días del mes del cáncer y, a ese pesar, se intensifican los eventos promocionales sobre la necesidad de que la mujer se autoexplore de forma permanente y que ante la primera sospecha acuda con los especialistas para descartar algún riesgo de contraer la terrible enfermedad. Lo importante es que las caravanas de la salud están recorriendo la mayor parte del estado y ojalá llegue a todas las mujeres potenciales para sufrir cáncer de mama o cérvico uterino que son los males que más dañan con letalidad a las mujeres de México. Ya dijimos, y repetimos, que semanalmente el Centro de Cancerología descubre cinco nuevos casos, y no quisiéramos que les tocara a ustedes, a ninguna de mis lectoras…..ARTE.- No es cualquier presentación el Festival Revueltas 2023. Ya nos trajo a Napoleón, anoche a Los Terrícolas, antier a Los Pasteles Verdes y todavía quedan días de sorpresas por cuyo evento Durango está registrando una movilidad inusual en la economía, particularmente en hoteles, restaurantes y artesanos. Aunque, entre los locatarios del mercado Gómez Palacio sigan los atorones, pues nos cuentan que antier otro grupo de comerciantes se pegó hasta con la cubeta y delante de un grupo nutrido de participantes en los “Intertecs”. Vaya vergüenza en la que nos están poniendo los comerciantes citadinos, pero se pasan, y aparentemente por que unos le ganan los clientes a otros…..TABLAS.- Muchos morenistas andan de capa caída por la quema de figuras semejantes al presidente Andrés Manuel López Obrador, no obstante que en su momento fueron primero los chairos los que quemaron la figura de Norma Piña, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea que, tablas, pero ambos casos por sí solo lamentables, porque exponen a las partes al ridículo cuando más identificación y respeto debía existir entre ellos…..CARAJOS.- La peor noticia que hayamos transmitido en estas líneas, seguramente, es la de que Bad Bunny no cantará “Ojitos Lindos” en su próxima gira por el mundo en el 2024. No sabemos de qué se trata, ni por qué le dicen cantante, pero en fin, lo grueso de la información del día es eso, que el conejo maloso no cantará esa súper recontra desconocida “Ojitos Lindos”…..ÓRALE.- Sandra Amaya levantó la mano en La Laguna para la senaduría morenista. Advirtió que capacidad la tiene para atender tan grande responsabilidad, aparte de los méritos que ha ido construyendo poco a poco en el Congreso del Estado. No lo divulguen, porque no se nos ha autorizado decirlo, pero alguien lleva en su maletín estudios muy serios sobre los prospectos a senar y, mientras Sandra ha subido 15 puntos, José Ramón Enríquez, Margarita Valdez y hasta Gonzalo los han bajado. Han abandonado la plaza, a pesar de que quieren seguirle de frente. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp