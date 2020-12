“Chicotito”

Los riesgos de volver a relajarnos ante el Covid

Los contagios y muertes más presentes que nunca

Aún no hay vacunas, tenemos que cuidarnos

Políticos hablan de vacunas como si existieran

AMLO y Gatell vuelven a rechazar cubrebocas

“Los riesgos de contagio más presentes que nunca. El único lugar seguro sigue siendo la casa…”

Juan Pueblo

La humanidad está entrando a la temporada invernal, lo que más temían los científicos por la coincidencia entre gripas estacionales y diversos males respiratorios con el coronavirus. Sería la temporada más peligrosa para la pandemia, pero…ya se están relajando las medidas…..TEMORES.- Ayer, el gobernador de Durango, José Aispuro, dispuso la reactivación de distintas actividades comerciales, amplió los horarios para la venta de alcohol (aunque esa prohibición nunca se cumplió) como si en realidad estuviésemos cerca de superar la pandemia…..RIESGOS.- Sí, debe permitirse algo de movilidad al comercio en general, pero en la autorización irá implícito el riesgo de muchos más contagios. Es que la gente piensa que ya estamos saliendo de la emergencia, cuando estamos muy lejos de esa posibilidad…..ACCIÓN.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció ayer que las clases presenciales de todos los niveles empiezan el 25 de enero en aquella entidad, y los padres que tengan algún temor estarán en su derecho de no mandar a sus hijos…..POLÍTICA.- La triste realidad de la vacuna es que no hay vacuna. Hay proyectos muy avanzados para lograr el inmunizante, pero los políticos, movidos por intereses meramente perversos, están ya programando la aplicación de la vacuna. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ha ordenado que la próxima semana se empiece a aplicar la Sputnic V, acá, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, ha anunciado que también en este mes habrá de empezar a aplicarse la susodicha vacuna. Ha firmado grandes compras del inmunizante, pero…aún los científicos tienen muchas dudas sobre los avances de los distintos laboratorios. Aparentemente la más adelantada es la de Moderna, de la Universidad de Cambridge, Massachusetts, que en el supuesto alcanzó ya el 100% de seguridad sobre su efectividad, solo que con una variante, que será exclusivamente para enfermos graves. Algo que no entiende la ciencia, pues entonces no servirá para prevenir el contagio, y servirá única y exclusivamente para quienes estén en artículo de muerte. Servirá, sí, pues evitará infinidad de muertes, pero…será inútil para quienes no se han contagiado…..ORDEN.- La triste realidad es que no hay vacuna, que tenemos que seguir extremando cuidados para no contagiarnos, igual debemos usar la sana distancia en todas circunstancias, lavarnos las manos de forma frecuente y usar gel antibacterial. Y en un momento dado será mucho mejor no salir de casa, aun cuando la realidad nos dice que muchos tienen que salir, han de salir a comprar medicamentos o alimentos, y habrán de exponerse, por eso, extremar precauciones para no contraer el bicho, pero como dicen los clásicos, el lugar más seguro seguirá siendo la casa, mientras no haya romería de visitantes, mientras quienes lleguen vayan debidamente protegidos para no llevar o traer el virus. Las cosas están igual que en junio pasado, que se regresó a la “nueva normalidad” en busca de no seguir perjudicando al comercio, pero las condiciones no eran para reabrir nada. Los contagios no se hicieron esperar y muchas de las víctimas, por desgracia ya están muertas. Lo que ocurre en Europa; España y Francia particularmente, debe advertirnos de los peligros en que estamos en México, y obvio, en Durango, de una segunda oleada que puede ser mucho más grave que la primera. Acá, no ha terminado la primera oleada, no hay espacio para dividir la primera de la segunda, pero la segunda, la que está azotando a los dos países mencionados, trae una letalidad mucho más poderosa, de ahí la necesidad de llevar los cuidados hasta el extremo, aunque se exagere. Vale más exagerar, pero asegurar el rechazo al virus. Por desgracia, las medidas que aconseja la ciencia son letra muerta para las colonias de la periferia y no se diga para las rancherías y comunidades del interior del estado. Allá, no obstante las calamidades sufridas por la humanidad, es letra muerta. El coronavirus sigue siendo un invento del gobierno para distraernos de otros temas importantes. Y ayer, para colmo de la desgracia, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como su artista exclusivo del covid, Hugo López Gatell, volvieron a las andadas. Ambos coincidieron al referir que el cubrebocas no garantiza nada, cuando ya la Organización Mundial de la Salud lo ha repetido hasta el cansancio, que es el cubrebocas el único instrumento que nos puede proteger del virus. Sobre la efectividad del trapito no hay ninguna duda, y aunque ya la OMS pidió a los líderes mundiales que sean serios y que llamen al pueblo a usar el cubrebocas (Gatell dice que no se refirió a ellos, sino al pueblo) que el llamado es para que el pueblo sea serio y no haga bodas, quinceaños y otras fiestas que provocan las aglomeraciones y luego, como acaba de suceder en Durango en rumbosa pachanga, aparecen los contagios y a los días, la muerte. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

