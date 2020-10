“Chicotito”

Rudo llamado del gobernador de Campeche

Acabemos con el virus, pero somos muy pendejos

Necesitamos primero que se nos quite lo pendejo

Y eso que Campeche tiene unos cuantos positivos

Durango quizá requiere un llamado parecido

“Si no han visto los videos de la crueldad del coronavirus, véanlos lo antes posible, a ver si se nos quita lo pendejo…”

Tomás Zapata

Durango no nada más está en riesgo de regresar al rojo del semáforo epidemiológico, sino que pudiese llegar hasta el toque de queda que ya tienen en vigencia muchos países en el mundo. Es la reacción lógica ante la desobediencia social…..PÉRDIDAS.- Muchas cosas han dejado de hacerse en Durango y en la mayor parte de México por temor a las pérdidas económicas, pero…¿qué será más importante, las vidas humanas o las pérdidas económicas?…..TURISMO.- Muchos países se han detenido para no afectar a su principal industria que es el turismo, pero el caso de París, que vive de los visitantes, se olvidó de todo y determinó el toque de queda que puede durar hasta mayo próximo. Le valió al gobierno lo que se deja de recibir por la movilidad turística, privilegió, desde luego, la preservación de las vidas humanas…..ENERGÍA.- Está circulando en redes sociales un video rudo y grosero del gobernador de Campeche, Tomás Zapata Boch, en el que se olvida de las formas y pendejea a todos los que andan en la calle desobedeciendo las indicaciones sanitarias. Aun cuando Campeche es el único estado en verde por los pocos contagios y muertes, pero…evidentemente que no quiere que se contagien más y muera nadie. No es por molestar, pero realmente debió copiarse la fórmula Zapata, de hablarle a la gente con la crudeza que es necesario para contener la movilidad, pero pocos se atreven a hacer lo que hizo él y que, evidentemente, ha funcionado en Campeche…..S.O.S…- Durango, para sorpresa de medio mundo, está entre los estados con más altos índices de contagio y muerte de las últimas semanas, por encima, y mucho, de entidades con cinco o seis veces más población que la de nuestra entidad, dado que según la Secretaría de Salud, Durango registró un incremento en casos positivos por el orden de 15.8%, muy lejos del 11.4% de Nuevo León, y del 15.3% de Chihuahua que desde el viernes pasado regresó al rojo…..TEMORES.- Entendemos la preocupación de nuestras autoridades por volver a cerrar la movilidad social, puesto que infinidad de empresas de todos tamaños quedaron tan afectadas que un nuevo paro vendrá a empujarlas al desfiladero. En otros países el gobierno ha salido al quite y ha rescatado de la quiebra a muchas empresas, pero acá el presidente Andrés Manuel López Obrador repite cuanta vez se ofrece que el gobierno no rescatará una sola empresa privada, de modo que las que vayan cerrando así se quedarán. No habrá manera de rescatarlas y las fuentes de trabajo, obviamente, se irán perdiendo al mismo ritmo del cierre. Es que no pocas industrias quedaron altamente endrogadas para salir los primeros seis meses de la pandemia y no tienen condiciones para volver a pedir más prestado. Muchas han tenido que cerrar porque no tienen otra opción, y otras han hecho esfuerzos sobrehumanos para sostener de alguna manera su actividad. O sea, además de la calamidad que implican los riesgos de contagio y muerte, muchas empresas están viendo cerca el final de su funcionamiento. Los ahorros que tenían ya se acabaron, lo mismo los créditos bancarios, de modo que…no pueden regresar a pedir más dinero al banco. Los bancos lo que requieren es que les paguen y, pues de dónde…..RAZONES.- Esas son las razones por las que el gobierno se ha detenido a tomar medidas realmente enérgicas, efectivas, que vengan a obligar a la gente a quedarse en casa. Una y otra vez ha anunciado la obligatoriedad de usar cubrebocas y careta, cuando sea posible, pero no ha pasado a la siguiente etapa, de sancionar en realidad a quienes ignoren el llamado. Es un nefasto círculo vicioso en el que el gobierno anuncia, el pueblo sabe que no se hará efectivo, y ahí están los contagios, alcanzando niveles insospechados, mientras en otros países como Francia, Alemania, España y Australia, por decir algunos, las medidas anunciadas son obligatorias y quien las ignore se hace acreedor a sanciones ejemplares. En Australia, por decir algo, la multa para quienes no usen cubrebocas o no lo usen correctamente y que trasgredan el toque de queda, se hace efectiva. Y allá las sanciones alcanzan hasta los 5 mil dólares, de modo que la gente obedece no por temor a contraer el virus, sino por tener que pagar los 5 mil dólares, mientras acá, las sanciones se anuncian y no se aplican. La debilidad en todo lo alto que la gente ya entendió y por lo que Durango está entre los de más altos índices de contagios, y pronto, de muertes…..APROBADO.- Somos muy pendejos, exageradamente pendejos, o cómo se le llama al que lleva la muerte a su casa, al que lleva el virus con el que mueren sus hermanos, sus padres o sus abuelos. Sí, yo soy muy pendejo por estar acá, me lo han dicho los troles de los políticos, pero es más pendejo el que sale a la calle a buscar el virus, lo encuentra y se lo lleva a sus padres y luego nadie lo entenderá cuando estén agonizando en el hospital de especialidades. Si usted no ha visto los videos de la crueldad de la enfermedad de los que agonizan, véalos para que se le quite lo pendejo, y si no se le llama así, entonces dígame ¿cómo se llama? Quédese en casa, porque si no, dígame lo que le dé su rechingada gana, pero con todo respeto, es usted muy pendejo. Sí podemos con esta enfermedad, esa curva se puede aplanar, pero saben qué, que todo depende de…que no seamos tan pendejos…Así resumió su rudo llamado al pueblo el gobernador de Campeche, Tomás Zapata. Y así debía llamarse al pueblo, a ver si entiende…..TORMENTA.- Encima de la gran tragedia que tenemos encima por el coronavirus y sus derivados, el gobernador José Aispuro advierte de la gran tormenta que acecha a Durango con la desaparición de los fideicomisos en el país que inicialmente traerá quitas a nuestro estado estimadas en 500 millones de pesos. Si en condiciones normales no había para hacer ninguna obra importante, así menos habrá para hacer algo sobresaliente en el sexenio. Qué lamentable. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

