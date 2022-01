+ Los consejos del priista Rubén Moreira

Cuando alguien se sienta a negociar se debe sentar con el convencimiento de que es probable que quien está enfrente tenga la razón. Si no, pues es un diálogo de sordos: Rubén Moreira al hablar en la cámara de la reforma eléctrica y del litio…..TÓMALA.- ¿Y a qué viene el cuento? Sencillo, Héctor Flores, el precandidato del PAN a la gubernatura, afirma que Moreira es el que siempre se ha cerrado a la negociación para que sea el exsecretario de Gobierno el candidato…..MIGAJAS.- Rubén lo viene diciendo desde la primera reunión sostenida en la Ciudad de México: “Tomen lo que quieran, agarren lo que mejor les parezca, pero…de la gubernatura nada, esa no está en la discusión. No es parte de la negociación…”. Siempre ha sido un diálogo de sordos en el que el exgobernador de Coahuila se da un portazo en las narices, pues para unas cosas sí es “diálogo de sordos” y para otras no, asegura Flores…..SABIDURÍA.- Luego diría Moreira respecto de las negociaciones para la reforma eléctrica: “Y un legislador se debe sentar a pensar en que es el bien del país, y que a lo mejor la postura inicial que él tiene pues debe ser modificada. Si no, pues esto se convierte en polarización de la nación, y yo creo que eso no es lo mejor. Es decir, Rubén da el consejo de cómo participar en una negociación exitosa para las partes, pero cuando se sienta a negociar se le olvidan sus postulados, ya conocidos por el país…..CORRECTO.- Sobre lo que dijimos que dijo Héctor, que aseguró que el PAN se irá en solitario si el PRI no se sienta a negociar, lo ratificamos en todas sus letras, y aclaramos que el lunes que lo declaró el precandidato panista lo hizo ante no menos de diez periodistas y tuvo a un lado a Verónica Pérez. Por eso nos salta la nota en que los lideres del PRI, Arturo Yáñez, del PAN, Verónica Pérez y del PRD Miguel Lazalde negaron que la coalición tenga algún riesgo. Vero escuchó los muchos lamentos de Héctor el día de la reunión y escuchó también cuando el aspirante advirtió la posibilidad de que PRI y PAN se vayan en solitario a las elecciones, puesto que los tricolores nunca realmente se han sentado a negociar y no aceptan negociar la candidatura estatal acorde con lo dicho por Rubén Moreira…..CUENTOS.- Ahora, que los compañeros periodistas se pregunten de dónde sacamos esas declaraciones de Héctor, está bien, tienen derecho a dudar porque no estuvieron presentes, pero…Vero sí estuvo, estuvo a un lado de Flores y nunca podrá decir que no percibió o no escuchó la advertencia del prospecto panista. No está mal que ella siga abonándole a la alianza, que siga cuidando las formas a nivel cupular, pero eso no quiere decir que no hayan riesgos. Claro que existen y lo saben muchos tricolores, porque hasta ahora no se han sentado a negociar nada. Se han sentado a repartir lo que les sobra, y eso, como dijo Moreira, es “un diálogo de sordos…”…..JUSTICIA.- Si existe la justicia en México, pronto veremos en la cárcel a Hugo López Gatell como responsable de muchas de las muertes por la pandemia. Empezó diciendo que era una gripita que no iba a llegar muy lejos, restó importancia a usar cubrebocas y lavarse las manos, además de asegurar que los abrazos y besos nada tenían que ver con el coronavirus. Estimó inicialmente en 6 mil muertos, luego, cuando ya había 50 mil fallecidos, se pasó de generoso en sus pronósticos asegurando que en un estado desastroso llegaría a 60 mil y nunca llamó a los mexicanos a cuidarse, secundando a su jefe el presidente Andrés Manuel López Obrador, que nunca lo convencieron, a quien incluso la Organización Mundial de la Salud le pidió, como pidió a todos los jefes de estado, que usaran el cubrebocas no para protegerse, porque si al final no se querían proteger ellos, que no se protegieran, pero para que sus seguidores, quienes creen en ellos, lo usen. Nosotros ya le perdimos la cuenta a los muertos por la pandemia, y aunque la cifra oficial anda por el orden de los 400 mil, cuentas extraoficiales aseguran que han muerto más de millón y medio de personas, según reiteraciones de la doctora Laurie Ann Ximenez, jefa del laboratorio de Genética Humana de la UNAM, además es egresada de la Harvard School of Dental y de la Facultad de Odontología de la UNAM quien incluso escribió un libro en el que da cuenta de: La criminal gestión de la pandemia. Ella misma, y otros expertos, denunciaron a Hugo López por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio por omisión en el coronavirus….. SOBERBIA.- Que algunos compañeros se pregunten de dónde sacamos eso de que el PAN se irá en solitario si el PRI no se sienta a negociar, está bien, es parte de la jugada, de las dudas en el medio, pero que Verónica Pérez lo niegue, algo no anda bien, porque ella atestiguó las dichas declaraciones de Héctor Flores. Estuvo a 20 centímetros del precandidato. Vimos temprano la alocución de Héber García Cuéllar en el 12 y, en pocas palabras, coincidimos totalmente. Si no hay alianza, en lo individual no ganan ni reintegro priistas y panistas, y si no ganan ellos, menos los perredistas. En fin, es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

