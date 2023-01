+ ¿Saben cuándo terminará la robadera pública?

+ Nunca, mientras no halla quienes lo impidan

+ Auditorías y fiscalías necesitan dientes afilados

+ Que las designaciones no las haga el gobernador

“Claro que se puede acabar la robadera de los dineros públicos, pero… se requiere que los más se lo propongan terminarla…”

Juan Camaney

La robadera de los dineros públicos seguirá por los siglos de los siglos, mientras no se le den dientes más afilados a los que deben vigilarlos, puesto que como el fiscal o auditor los pone el gobernador, todo le perdonan…..NÚMEROS.- La triste realidad la tenemos en el pasado gobierno, pues de las quince o veinte dependencias destinadas a vigilar la honesta administración de los recursos fallaron a la hora del saqueo, nadie se enteró lo más mínimo…..LEALTAD.- Los auditores o fiscales anticorrupción debe ponerlos el Congreso o alguna instancia no gubernamental para que puedan trabajar con eficiencia, de lo contrario, los montones de millones de pesos que se botan esas oficinas es otro bonche de dinero tirado a la basura…..CÓMPLICES.- O sea, cómo admitir que todas las oficinas externas, internas y foráneas que revisaron, dizque muchas veces, el manejo de los recursos, aprobaron todo y nunca detectaron la más mínima irregularidad, aunque los que saben sostienen que la robadera empezó desde el minuto uno de la pasada administración…..LIGEREZA.- Es obvio, mientras el cargo se lo deban al gobernador o a su esposa, o alguien de sus cercanos, ya estuvo malo. El saqueo puede ser brutal y ni uno solo de los muchos empleados y funcionarios se enteraron de lo que todo mundo veía. El saqueo, aunque sorprendió a medio mundo que se supo hasta que entró Esteban, y porque él lo destapó, pero antes no pasaba de rumores, rumores que nunca nadie desmintió, y que seguramente fueron oídos por los auditores o fiscales, junto con sus empleados, y al final, el descaro con que actuaron no produjo un solo detenido. Ni siquiera en este momento hay alguien tras las rejas, pues resulta que nadie se enteró de nada. Entonces ¿para qué les pagaban, para que se hicieran endejos, para que voltearan la mirada hacia otra parte y dejar que pasaran los camiones de seguridad a repartir por las casas influyentes? Tiene razón el diputado Luis Enrique Benítez, hay que obligar a esas dependencias a que trabajen, que le aceleren el paso y si a un determinado tiempo no han logrado descubrir nada, no sirven para maldita la cosa. Que los releven y los inhabiliten de por vida para volver a ocupar un cargo público, pero hasta después de que regresen, si no todo, una buena parte de lo que se jambaron, porque detener a alguien no sirve de nada, pues como el robadero no es “delito grave”, los detienen y con un amparo los han de soltar y pedirles disculpas, como ha sucedido más de una vez en el actual gobierno. Es el Congreso del Estado una de las instancias que más debía interesarse en el viejo conflicto, solo que…como la mayoría de los legisladores también son amigos del gobernador, no hay uno solo, ni el propio Benítez que se atreva a mandar una iniciativa en la que se proponga quitarle al gobernador y a los alcaldes la libertad de poner o quitar a los encargados de vigilarlos. Que sea la legislatura la que ponga y quite, sobre todo si con el paso de los días “no ve nada, ni encuentra nada…”…..BASURA.- No están ustedes para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero se asegura que en hospitales, cárceles y centrales de Protección Civil se les debe dar los tres alimentos a los empleados, a los enfermos, y a los internos en los penales, pero una comida por lo menos pasadera, pues resulta que en muchos casos les han dado hasta “fregadura”, desperdicios de las fruterías y otros negocios mayoristas. Hay que revisar cuánto se gastó en esos rubros en el pasado sexenio y hallarán que fue otro de los filones de oro que alcanzó para más de uno, o una, y es hora que nadie descubre nada. Un rescatista, cuyo nombre no conocemos por razones obvias, nos envió en días pasados fotografías en las que se asegura la persona encargada de la cocina llegó con la despensa para alimentar a los empleados, y en varias de las rejas iban papayas y sandías debidamente podridas, o casi podridas en su totalidad, pero que así sirvieron para entregar los alimentos del día. Y si eso se hace o se hizo con tales rescatistas, qué no se haría con presos y enfermos, que están a lo que se digne darles de comida la enfermera o el personal de apoyo en los hospitales. En los hospitales y centros de reclusión aseguran que reciben como alimento verdaderos “caldos de oso” o “agua de calcetín” como caldo y otros platillos no nada más denigrantes sino peligrosos para la salud de los consumidores. Y estamos hablando ya de esta administración eh, porque quienes relevaron a los que surtían de esos alimentos, parece que dejaron escuela que pronto se instituyó entre algunas personas, pues la circunstancia es la misma en el actual gobierno. Ahora, por qué tiene que ser un reportero o reportera de la televisión quien inexplicablemente de pronto se convierta en el proveedor alimenticio sin tener la menor idea de qué hacer con los platillos, sobre todo tratándose de los enfermos, pues a ellos hay que atenderlos ligerito, nada pesado que por el contrario facilite la digestión estomacal, solo que en ese aspecto la dieta es generalizada tanto para enfermos en fase terminal como para fornidos internos de los reclusorios que lo menos que esperan es una dieta, pero así se dan las cosas. Anotar que sobre el particular ya intervino la señora Marisol Rosso, esposa del gobernador Esteban y que canceló de momento esos contratos indebidos, pero -según nuestros contactos- ya la están presionando para que vuelva a autorizar las “aguas de calcetín”. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

